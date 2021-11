Taille du marché mondial des robots d’intelligence artificielle et principaux acteurs, analyse géographique et prévisions jusqu’en

Le marché des robots d’intelligence artificielle devrait croître à un TCAC de 20,38% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des robots d’intelligence artificielle fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Points saillants du rapport :

• Les informations fournies dans le rapport peuvent être utilisées par les acteurs du marché pour évaluer le développement technologique, les changements structurels et les scénarios de marché, planifier les investissements et mettre en œuvre efficacement les politiques de développement.

• Dans le rapport, l’analyse structurelle, la représentation graphique et les données sont présentées sous forme de tableaux, de graphiques, d’histogrammes, etc., pour aider à mieux les comprendre.

• La connaissance du cadre politique, des programmes et des mécanismes de financement est offerte dans le rapport.

Objectif principal de cette évaluation de l’étude de marché :

1. Ce rapport commercial mondial sur le marché comprend principalement plusieurs points de vue commerciaux qui ont un impact sur l’espace commercial, par exemple, la part de marché, de manière comparable, car il donne une perspective globale sur le territoire du réseau de magasins.

2. Le rapport contient des expériences et des systèmes raisonnables pour les avancées du marché et donne des chiffres confirmés concernant les plans de base de l’industrie, les hypothèses de taux d’amélioration, les plans de production et différentes subtilités.

3. Le dossier offre en outre de brèves données sur les incidents dans l’espace commercial et les moyens par lesquels les organisations les ont vaincus.

4. Le dossier prescrit des cadres commerciaux à la relation au milieu d’occasions malheureuses, par exemple, la pandémie de Covid-19 et leur garantit de solides compensations dans les années à venir.

5. L’objectif essentiel de ce rapport de marché est d’offrir des connaissances approfondies sur les rencontres du marché sur les plans de production et d’utilisation.

6. Le nouveau rapport sur ce marché mondial consolide des subtilités de grande envergure contenant des extraits de données concernant la relation de conduite de base et offrant des fonctionnalités internes et externes sur les approches commerciales utilisées par les entreprises.

Certains acteurs clés mentionnés dans le rapport sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des robots d’intelligence artificielle sont Welltok, Inc., Intel Corporation, Nvidia Corporation, Google Inc., IBM, Microsoft Corporation, General Vision, Enlitic, Inc., Next IT Corporation, iCarbonX, Amazon Web Services Inc. ., Apple Inc., Facebook Inc., Siemens, General Electric, Micron Technology, Samsung, Xillinx, Iteris, Atomwise, Inc., Lifegraph, Sense.ly, Inc., Zebra Medical Vision, Inc., Baidu, Inc., H2O ai, Enlitic, Inc. et Raven Industries, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Principales informations que l’étude va fournir :

** Un chapitre distinct sur l’entropie du marché pour mieux comprendre l’agressivité des dirigeants envers le marché [Fusion et acquisition / Investissement récent et développements clés]

** Peut varier en fonction de la disponibilité et de la faisabilité des données par rapport à l’industrie ciblée

** Analyse des brevets** Nombre de brevets / Marque déposée ces dernières années.

** Un guide complet et utile pour les nouveaux aspirants au marché

** La vue d’ensemble des robots d’intelligence artificielle à 360 degrés basée sur un niveau mondial et régional

** Part de marché et revenus des ventes par les acteurs clés et les acteurs régionaux émergents

** Les informations prévisionnelles conduiront à des plans d’affaires stratégiques, innovants et rentables et l’analyse SWOT des acteurs ouvrira la voie aux opportunités de croissance, à l’analyse des risques, à la faisabilité des investissements et aux recommandations

Public cible du marché mondial des robots d’intelligence artificielle dans l’étude de marché :

** Principales sociétés de conseil et conseillers

** Grandes, moyennes et petites entreprises

** Capital-risqueurs

** Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

** Fournisseurs de connaissances tiers

** Banquiers d’investissement

** Investisseurs

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont illuminés ci-dessous :

Basé sur les types de robots, le marché des robots d’intelligence artificielle est segmenté en services et industriels. Les robots de service sont sous-segmentés en sol, aérien et sous-marin. Les robots industriels sont sous-segmentés en robots industriels traditionnels et robots industriels collaboratifs. Les robots industriels traditionnels sont ensuite segmentés en robots articulés, robots scara, robots parallèles, robots cartésiens et autres robots.

Basé sur l’offre, le marché des robots d’intelligence artificielle est segmenté en matériel et logiciel. Le segment matériel est sous-segmenté en périphériques de stockage, périphériques réseau et processeurs. Le segment des logiciels est sous-segmenté en plates-formes d’IA et en solutions d’IA.

Basé sur la technologie, le marché des robots d’intelligence artificielle est segmenté en apprentissage automatique, traitement du langage naturel (NLP), connaissance du contexte et vision par ordinateur.

Basé sur la verticale, le marché des robots d’intelligence artificielle est segmenté en militaire et défense, application de la loi, assistance personnelle et soins, relations publiques, éducation et divertissement, recherche et exploration spatiale, industriel, agriculture, assistance médicale, gestion des stocks et autres. L’armée et la défense sont subdivisées en opérations d’espionnage, de recherche et de sauvetage, de sécurité des frontières et de combat. L’application de la loi est subdivisée en patrouilles routières et contrôle des émeutes. L’assistance personnelle et la prestation de soins sont sous-segmentées en assistance aux personnes âgées, compagnie et sécurité et surveillance. Les relations publiques sont sous-segmentées en soins d’accueil dans les lieux commerciaux et en accompagnement touristique

Les régions incluses sont : États-Unis, Europe, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Inde et Amérique centrale et du Sud

Le rapport sur le marché des robots d’intelligence artificielle fournit les principaux paramètres régionaux, les dernières situations économiques avec la valeur de l’article, les avantages, la capacité de production, la demande et l’offre, le taux de développement du marché, etc. De plus, le rapport effectue une analyse SWOT, une enquête sur la faisabilité de la spéculation et une enquête sur le retour d’entreprise.

Points saillants

– Une évaluation approfondie de la matrice des fournisseurs ainsi que des principales entreprises qui aideraient à comprendre le scénario concurrentiel sur le marché mondial des robots d’intelligence artificielle

– Informations sur les scénarios réglementaires et d’investissement du marché mondial des robots d’intelligence artificielle

– Une analyse des facteurs alimentant la croissance du marché ainsi que leur influence sur la projection et la dynamique du marché mondial des robots d’intelligence artificielle

– Une feuille de route détaillée présentant les opportunités de croissance sur le marché mondial des robots d’intelligence artificielle ainsi que l’identification des facteurs clés influençant la croissance du marché

– Une évaluation exhaustive des nombreuses tendances prévalant sur le marché mondial des robots d’intelligence artificielle qui aiderait à identifier les évolutions du marché

(**REMARQUE : nos analystes qui surveillent la situation à travers le monde expliquent que le marché générera des perspectives rémunératrices pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une illustration supplémentaire du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact du COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.)

Les analystes ont également souligné les contraintes potentielles présentes sur le marché mondial des robots d’intelligence artificielle. Avec l’aide d’experts du marché, le rapport souligne les changements que les entreprises peuvent apporter pour surmonter ces obstacles au cours des années de prévision.

Points stratégiques couverts :

Méthodologie et portée

Définition et paramètres de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Résumé

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances des produits

Tendances d’utilisation finale

Perspectives de l’industrie des robots d’intelligence artificielle

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Marché des robots d’intelligence artificielle, par région

Profil de la société

Présentation de l’entreprise

Données financières

Paysage de produits

Perspective stratégique

Analyse SWOT

