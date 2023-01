Taille du marché mondial des meubles en cuir aux États-Unis avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

«

Marché américain des meubles en cuir, par catégorie (pleine fleur, grain supérieur, véritable, bicast, collé et synthétique), finition (aniline, semi-aniline, brosse colorée, dégrainée, découpée, gaufrée, travaillée à la main, métallique , nappa, nubuck , huileux, vernis, suède, cireux et autres), produit (canapé, chaise, poufs, canapé d’angle, fauteuil inclinable , tabouret, pouf, pouf, table, repose-pieds et autres), canal de distribution (commerce électronique, B2B, troisième Distributeurs de fêtes et autres), Application ( résidentiel et commercial) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Le cuir est le type le plus durable et est utilisé dans la majorité des tissus d’ameublement. Les meubles en cuir sont largement utilisés pour apporter de l’esthétique à l’espace. Il est considéré comme un produit de luxe et affiche la classe et la norme des gens. Les meubles en cuir sont plus robustes que les meubles en coton ou en tissu et peuvent durer des années. Les meubles en cuir peuvent être nettoyés rapidement avec une lingette et un dépoussiérage, ce qui augmente sa demande sur le marché.

L’augmentation de la préférence des consommateurs pour la décoration intérieure, l’augmentation du revenu disponible des personnes et le mode de vie en constante évolution devraient stimuler la demande sur le marché américain des meubles en cuir. Cependant, la fluctuation des prix des matières premières pourrait limiter davantage la croissance du marché.

Plusieurs stimulants, tels qu’une augmentation de la croissance du secteur immobilier, l’influence des médias sociaux et le taux d’adoption croissant des nouvelles technologies et des nouveaux matériaux, devraient créer des opportunités pour le marché américain du meuble en cuir. Cependant, le coût élevé des meubles en cuir ne convient pas aux personnes qui préfèrent louer et risque de remettre en cause la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché américain des meubles en cuir devrait atteindre 13 383,68 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision. « Résidentiel » représente le segment d’application le plus important sur le marché respectif, en raison de l’essor du secteur immobilier. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix , analyse de la production et de la consommation et scénario de la chaîne climatique.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volume en unités, prix en USD Segments couverts Par catégorie (Full Grain, Top Grain, Genuine, Bicast, Bonded and Synthetic), Finish (Aniline, Semi-Aniline, Brush-Colored, Degrained, Die-Cut, Embossed, Handworked, Metallic, Nappa, Nubuck, Oily, Patent, Suede, Waxy et autres), produit (canapé, chaise, poufs, canapé d’angle, fauteuil inclinable, tabouret, pouf, pouf, table, repose-pieds et autres), canal de distribution (e-commerce, B2B, distributeurs tiers et autres) , Application (Résidentiel et Commercial) Pays couvert NOUS Acteurs du marché couverts Norwalk, Rowe Furniture, NELLA VETRINA, DOMICILE FURNITURE, entre autres

Définition du marché

Les meubles en cuir sont des meubles synthétiques qui comprennent des chaises, des canapés, des poufs, des fauteuils inclinables, des tables, des poufs et des tabourets, entre autres. Ils sont très demandés en raison de la préférence croissante des consommateurs pour la décoration de la maison avec les meubles appropriés. Ils sont considérés comme des meubles de luxe. Les meubles de luxe comprennent des pièces mobiles qui affichent le meilleur de l’artisanat et du design exceptionnels d’une époque spécifique. Les meubles en cuir de haute qualité conservent leur forme et leur apparence pendant de nombreuses années.

Cadre réglementaire

Selon la Federal Trade Commission 16 CFR Part 24, les guides sur le cuir traitent des fausses déclarations sur la composition et les caractéristiques de certains produits en cuir et en similicuir et stipulent que la divulgation du contenu autre qu’en cuir doit être faite pour les matériaux qui semblent être, mais qui ne sont pas, cuir.

La dynamique du marché du marché américain des meubles en cuir comprend:

Moteurs/Opportunités

L’augmentation de la préférence des consommateurs pour la décoration intérieure

Les gens croient que la décoration intérieure augmente leurs valeurs, leurs aspirations et leurs goûts. Apporter de l’esthétique à la maison ou au bureau le rend personnellement, mentalement et esthétiquement agréable. L’amélioration de l’esthétique des maisons, des bureaux et d’autres domaines comprend les rénovations ; l’ajout de miroirs, de meubles, etc. peut ajouter de la vie à l’espace ou à la zone et est apaisant pour les yeux et l’esprit. Il aide à changer la mauvaise humeur et donne un sentiment de calme et de détente, qui est considéré comme l’une des principales raisons d’être pratiquement en bonne santé et comme un complément à des fins esthétiques. Par conséquent, la sensibilisation croissante à la décoration et à l’ameublement de la maison devrait stimuler le marché au cours des prochaines années.

Le niveau croissant du revenu disponible des personnes et le mode de vie en constante évolution

L’augmentation du revenu disponible des consommateurs et l’urbanisation ont entraîné un coût de la vie élevé dans les mégapoles. Ainsi, le concept de partage des espaces de vie est apparu, augmentant la demande d’idées peu encombrantes telles que les meubles en cuir. Ainsi, l’augmentation du niveau de vie due à l’augmentation du revenu disponible des consommateurs et à l’urbanisation devrait augmenter le marché américain du meuble en cuir.

Inclinaison changeante pour les produits de luxe chez les consommateurs

Les gens sont très conscients lorsqu’ils achètent des produits ou des meubles de luxe pour leur maison. Ils ont tendance à privilégier la qualité et le confort, quels que soient leurs économies et leurs revenus. En raison de plusieurs avantages de l’achat de meubles de luxe, la décision d’achat des gens s’améliore. Les gens accordent la plus haute importance à la couleur, à la forme, au tissu et à la finition des meubles de leur salon, de leur cuisine, de leur chambre ou même de leur jardin. Les meubles de luxe haut de gamme confèrent un attrait intemporel à la maison. Avec l’aide de conseils professionnels, les gens obtiennent de meilleurs conseils concernant les meubles adaptés à leur espace.

Augmentation de la forte demande pour diverses industries d’utilisation finale telles que le résidentiel et le commercial

Les industries résidentielles et commerciales utilisent stratégiquement des meubles en cuir pour offrir un décor amélioré. Dans la plupart des cas, les meubles en cuir ou les meubles en cuir mobiles sont déguisés en armoire élégante dans une petite salle de réunion, qui peut être abaissée en cas de besoin, ce qui augmente l’espace à plusieurs fins. L’augmentation des activités de construction dans diverses industries d’utilisation finale, telles que résidentielles et commerciales, offrira des possibilités de croissance à l’industrie du meuble. L’augmentation de l’installation de meubles en cuir dans ces industries devrait stimuler le marché.

Contraintes/Défis

Fluctuation des prix des matières premières

Les entreprises ont du mal à évaluer correctement le risque de fortes fluctuations du coût des matières premières. S’ils ne retardent que très peu, ou transfèrent de manière trop prudente l’augmentation des coûts, ou si l’augmentation des coûts des matières premières et la baisse des prix de vente se produisent en même temps, la baisse de rentabilité est inévitable. Des coûts de matières premières très fluctuants et une gestion inefficace des prix peuvent sérieusement compromettre le succès des entreprises. De plus, l’augmentation du commerce mondial, l’urbanisation, les besoins de transport et les tendances fluctuantes du marché exercent une pression supplémentaire sur le coût des intermédiaires nécessaires à la fabrication de meubles. Par conséquent, l’évolution des coûts de production des matières premières peut constituer un facteur de restriction du marché.

Le coût élevé des meubles en cuir ne convient pas aux personnes qui louent

Certaines personnes préfèrent déplacer leurs meubles en cuir lorsqu’elles changent de maison, mais le processus est fastidieux et peut nécessiter une équipe de travailleurs, ce qui leur coûte beaucoup. De plus, des meubles en cuir personnalisés sont fabriqués en fonction de l’espace disponible dans l’appartement. Tous les appartements n’auront pas le même espace et la même hauteur, ce qui peut rendre plus difficile le déplacement des meubles en cuir. Par conséquent, la plupart des personnes qui vivent en location ne préfèrent pas acheter des meubles en cuir car il n’est pas facile de déplacer des meubles en cuir sans payer des frais supplémentaires de déplacement, de démontage et d’installation. Ainsi, les meubles en cuir ne conviennent pas aux personnes qui louent. Compte tenu du coût de la vie élevé, la majorité des gens préfèrent vivre dans des appartements loués ou partagés pour partager les coûts. Par conséquent, cela agit comme un défi pour le marché.

«