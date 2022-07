Taille du marché mondial des masques faciaux: principaux acteurs, demandes, tendances futures, facteurs de croissance, stratégie, prix et marge brute jusqu’en 2028

Le rapport de recherche sur le marché mondial des masques faciaux publié par Reports and Data contient les dernières informations sur les spécifications et le portefeuille de produits, les progrès technologiques, le type de produit et la fabrication. Des facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute sont pris en compte lors de la formulation de ce rapport. La taille du marché mondial des masques faciaux vaut 58,17 milliards USD en 2028. L’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales dans les hôpitaux est un facteur important qui stimule la croissance du marché mondial des masques faciaux. . La taille du marché – 76,72 milliards USD en 2020, la croissance du marché – à un TCAC de (5,2) %, les tendances du marché – Épidémie de SRAS-CoV-2

Principales informations présentées dans le rapport :

En août 2020, KARAM, qui est l’un des principaux producteurs d’équipements de protection en Inde, a présenté sa gamme de masques jetables pour assurer une protection contre les microbes, la poussière, la fumée et autres, en particulier pour les travailleurs industriels.

Les respirateurs N-95 offrent une meilleure protection contre les maladies respiratoires infectieuses telles que le nouveau coronavirus, car ces respirateurs filtrent environ 95,0 % des particules en suspension dans l’air.

Les respirateurs N-95 sont des masques faciaux de qualité médicale et sont dimensionnés pour offrir une barrière ajustée entre le visage et l’air extérieur, offrant ainsi une protection aux prestataires de soins de santé contre les gouttelettes respiratoires en suspension dans l’air d’une personne infectée.

Les masques faciaux sont généralement composés de couches de polypropylène non tissé. Le polypropylène soufflé par fusion est utilisé comme couche intermédiaire de divers masques médicaux certifiés et dans la production de respirateurs, y compris N-99 et N95, en raison de sa capacité de filtrage très efficace.

Le rapport fournit des détails complets sur le marché en ce qui concerne les revenus globaux, les ventes et la consommation, les tendances des prix, les marges brutes, le taux de croissance et la taille du marché. De plus, le rapport couvre également les détails de l’entreprise, tels que la zone de vente et de distribution, les portefeuilles de produits, les spécifications, etc.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché, tels que Alpha Pro Tech Ltd., Cardinal Health Inc., The 3M Company, Ambu A/S, Cantel Medical Corporation, Medline Industries Inc., Honeywell International Inc., Makrite, Owens & Minor Inc. et Uvex Group. ainsi que les nouveaux entrants sur le marché. L’analyse concurrentielle comprend également une analyse régionale des principales régions géographiques. Le rapport couvre des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport montre les progrès et les avancées réalisés par le marché mondial de Masque facial, y compris l’analyse historique et les progrès au cours des années de prévision. Le rapport fournit des informations précieuses aux parties prenantes, aux investisseurs, aux chefs de produit, aux responsables marketing et aux autres professionnels du secteur. Le rapport fournit une estimation précise en appliquant l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport se concentre sur la croissance actuelle et future du marché, les avancées technologiques, le volume, les matières premières et les profils des principales entreprises impliquées sur le marché.

