Taille du marché mondial des logiciels de gestion des ressources humaines, tendances du secteur, opportunités commerciales, stratégies, analyse et prévisions des principaux acteurs

Le marché mondial des logiciels RH de base devrait augmenter d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain de 11,2% au cours de la période de prévision jusqu’en 2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation de la demande de technologie cloud et de déploiement mobile, l’adoption de logiciels pour réduire les coûts de main-d’œuvre, améliorer la productivité et augmenter les processus RH automatisés

Acteurs de premier plan du marché : marché des logiciels RH de base

Rares sont les principaux concurrents qui travaillent actuellement sur le marché mondial des logiciels RH de base sont Oracle, Paycom, SAP SE, SumTotal Systems, LLC, Ultimate Software, Workday, Inc., EmployWise, CoreHR Limited, Ceridian HCM, Inc., ADP, LLC. , Peopleworks, Ramco Systems, Emportant, TrustRadius, Cezanne HR Limited, Paychex Inc., Ascentis Corporation, Kronos Incorporated, Vibe HCM, Inc, TriNet Group, Inc et autres.

Le logiciel de ressources humaines sert les fonctions de base du département des ressources humaines. Le logiciel capture les données de l’employé dans une base de données centralisée. Cette base de données recueille des informations relatives à la naissance, au lieu, à l’adresse et à d’autres données personnelles du personnel. De plus, le logiciel garde la trace du titre et de la description du poste, des impôts et des salaires, des jours de maladie et de vacances, des documents de formation et d’autres informations. Le logiciel fournit la plate-forme commune aux gestionnaires et aux employés via un portail où ils peuvent mettre à jour chaque détail et éviter les retards dans la mise à jour des données.

=> Plus de 100 graphiques explorant et analysant le marché Core HR Software sous des angles critiques, y compris les prévisions de vente au détail, la demande des consommateurs, la production et plus encore

=> 10+ profils des principaux États producteurs de Core HR Software, avec les faits saillants des conditions du marché et des tendances de la vente au détail => Réglementation perspectives, meilleures pratiques et considérations futures pour les fabricants et les acteurs de l’industrie cherchant à répondre à la demande des consommateurs

=> Prix de gros de référence, position sur le marché, plus les prix des matières premières impliquées dans le type de logiciel RH de base Segmentation clé : marché des logiciels de RH de base

Par composant (logiciel, services), logiciel (gestion des prestations et des réclamations, gestion de la paie et de la rémunération, gestion du personnel, gestion de l’apprentissage, gestion des retraites, gestion de la conformité, planification de la relève), service (services d’intégration, maintenance et assistance, conseil), type de déploiement (sur site, cloud), taille de l’organisation (petites et moyennes entreprises, grandes entreprises), secteurs verticaux (gouvernement, fabrication, énergie et services publics, biens de consommation et vente au détail, soins de santé, transport et logistique, télécommunications et technologies de l’information (IT), banque , Services financiers et assurance (BFSI)), Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique)

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

L’adoption de logiciels pour réduire les coûts de main-d’œuvre et améliorer la productivité peut stimuler la croissance du marché L’augmentation de la demande de technologie cloud et de déploiement mobile pourrait servir de catalyseur pour la croissance du marché



L’augmentation des processus RH automatisés renforcerait la croissance du marché

Augmenter la sécurité en raison de la facilité des données de sauvegarde peut étendre la croissance du marché

Le rapport propose des évaluations de parts de marché aux niveaux régional et mondial

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les nouveaux entrants

Tendances futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

Ce rapport fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle

Une analyse complète des facteurs qui stimulent et restreignent la croissance du marché est fournie dans le rapport

En octobre 2018, InfinityHR a été racheté par Arcoro, fournisseur de solutions de gestion du capital humain. L’acquisition faisait partie de la stratégie qui va aider Arcoro à étendre davantage ses offres RH. Avec cette acquisition, Arcoro pourrait fournir plus de services liés aux RH dans les grandes industries

En janvier 2017, Oracle Marketing Cloud a annoncé sa collaboration avec Eyeota. La plate-forme de gestion des données d’Oracle serait ajoutée aux informations d’Eyeota afin d’aider les clients d’Oracle Marketing Cloud à extraire les données pour leur propre client. Cela aiderait les clients Oracle à accéder aux informations de leurs propres clients

Aperçu du marché mondial des logiciels RH de base

Comparaison de la taille du logiciel RH de base (volume des ventes) par type

Comparaison de la taille (consommation) et de la part de marché du logiciel RH de base par application

Comparaison de la taille (valeur) du logiciel RH de base par région

Ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance des logiciels RH de base

Situation et tendances concurrentielles des logiciels RH de base

Proposition stratégique pour estimer la disponibilité des segments d’activité clés

Acteurs/Fournisseurs, Espace de vente

Analyser les concurrents, y compris tous les paramètres importants de Core HR Software

Analyse globale des coûts de fabrication des logiciels RH de base

La plus récente cartographie des tendances innovantes et des modèles de chaîne d’approvisionnement

Cela implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. La triangulation est une méthode utilisée lors de l’examen, de la synthèse et de l’interprétation des données de terrain. La triangulation des données a été préconisée en tant que technique méthodologique non seulement pour améliorer la validité des résultats de la recherche, mais également pour parvenir à « l’exhaustivité » et la « confirmation » des données à l’aide de plusieurs méthodes.

