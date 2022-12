Taille du marché mondial des lits de jardin surélevés avec un excellent TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

» Des informations remarquables sur l’industrie et un savoir-faire sur les plus grandes opportunités de marché sur les marchés importants nécessaires à une croissance commerciale réussie peuvent être obtenus avec le meilleur rapport d’étude de marché sur les lits de jardin surélevés . Ce rapport de marché fournit une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde.L’intelligence économique a été appliquée pour générer ce rapport sur le marché, ce qui est un aspect essentiel lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations approfondies et étendues sur le marché.Le rapport persuasif sur le marché des lits de jardin surélevés offre un potentiel de marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour un produit particulier et des scénarios de demande et d’offre du marché.

Le rapport à grande échelle sur le marché des lits de jardin surélevés illustre les valeurs du TCAC pour les années historiques 2020, l’année de base 2021 et les prévisions pour les années 2022-2029. Ces valeurs CAGR jouent un rôle clé dans la détermination des coûts et des valeurs ou stratégies d’investissement. L’engagement, la qualité, le dévouement et la transparence du rapport de recherche sont suivis tout au long du rapport pour donner le meilleur résultat aux clients. De plus, les entreprises peuvent obtenir des informations pour une croissance rentable et un programmeur de durabilité avec ce rapport. Ainsi, un rapport fiable sur le marché des lits de jardin surélevés est une excellente solution pour les entreprises si elles souhaitent garder une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui.

Analyse et aperçu du marché des lits de jardin surélevés

L’amélioration de la teneur en sol et du drainage et l’augmentation des investissements dans les plates-bandes surélevées devraient stimuler la demande pour le marché mondial des plates-bandes surélevées. Cependant, les risques liés aux températures élevées en été et à la hausse des coûts de construction et de développement pourraient encore restreindre la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des lits de jardin surélevés devrait atteindre la valeur de 288 111,32 milliers de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. Le lit en bois représente le plus grand segment du marché. Ce rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers de dollars Segments couverts Par type de produit (lit en bois, lit en résine de polypropylène, lit en métal et autres), forme (carré, rectangulaire, ovale et rond), gamme de prix (économique/moyen de gamme et haut de gamme), application (légumes, herbes, fleurs, fruits et autres), utilisation finale (résidentielle et commerciale), canal de vente (grossistes/distributeurs, magasins exclusifs, magasins multimarques, détaillants en ligne et autres canaux de vente) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Suisse, Turquie, Belgique, Pays-Bas, reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie , reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique. Acteurs du marché couverts Gardener’s Supply Company, Keter, Everbloom Garden, Vegega, MinifarmBox LLC, JelionGarden, Raised Cedar Garden Beds, VegCradle., Birdies Garden Products, Greenes Fence Company, Vego Garden, CedarCraft, Durable GreenBed, Naturalyards, LLC et Vegepod USA entre autres.

Définition du marché

Les plates-bandes surélevées sont des plates-bandes autoportantes construites au-dessus du terrain naturel. Ils sont élevés à quelques centimètres ou plus au-dessus du niveau du sol et juste assez larges pour être traversés à la main. Ils peuvent être fabriqués dans n’importe quelle forme et taille. Ils peuvent aller d’un simple plateau rectangulaire de sol à un lit plus élaboré encadré de blocs de bois, de métal, de pierre et de plastique entre autres. Ces structures permettent d’obtenir un meilleur sol, réduisent le besoin de se plier, de désherber, maximisent l’espace de croissance et éloignent les parasites.

Les plates-bandes surélevées offrent plus d’espace de jardin pour la culture de plantes, car elles peuvent facilement être construites sur des zones de culture indésirables. La qualité du sol surélevé peut être contrôlée, créant un environnement de croissance chaud, riche en nutriments et bien drainé pour un développement optimal des racines et une croissance des plantes. Ils améliorent les conditions de croissance des plantes en élevant leurs racines au-dessus d’un sol pauvre. Ils peuvent être utilisés efficacement pour contrôler l’érosion et recycler et conserver l’eau et les nutriments en les construisant le long des courbes de niveau sur les pentes. Ils permettent aux personnes âgées et handicapées physiques de cultiver des légumes sans avoir à se pencher pour les entretenir.

Dynamique du marché mondial des lits de jardin surélevés

Conducteurs

Améliorations de la teneur en sol et du drainage

Les plates-bandes surélevées sont un excellent moyen de cultiver une grande variété de plantes et sont particulièrement appréciées pour la culture de fruits et de légumes. Ils sont un excellent moyen d’améliorer le drainage et peuvent être utilisés pour introduire différents types de sol dans le jardin. Les plates-bandes surélevées sont un excellent choix car leurs sols se réchauffent plus rapidement, ce qui prolonge la saison de croissance. Ils améliorent le drainage du sol, permettent une croissance adéquate des racines et peuvent être très attrayants. Ces facteurs d’amélioration ne sont pas difficiles à mettre en œuvre et peuvent être complétés par tout jardinier intéressé par le jardinage. En raison de l’amélioration de la teneur en sol et du drainage, la demande pour ces lits devrait augmenter, entraînant une croissance du marché.

Hausse des investissements dans les plates-bandes surélevées

Le jardinage surélevé permet aux gens de faire pousser de grandes quantités de cultures. En effet, les plates-bandes offrent une plus grande profondeur de sol, permettant la culture d’une plus large gamme de cultures dans un espace limité. Les racines ont suffisamment d’espace pour se développer sans entrer en compétition les unes avec les autres. Ils vous permettent également de faire pousser des plantes à différentes profondeurs. Si les gens veulent faire pousser des choses dans leur jardin mais n’ont pas assez d’espace de plantation, un lit de jardin surélevé est la solution idéale. En conséquence, ils feront moins de déplacements à l’épicerie pour les fruits et légumes, ce qui leur fera économiser une somme d’argent surprenante. Si les gens font cela au fil du temps, leur épargne ne fera qu’augmenter. Par conséquent, les investissements croissants dans ces lits devraient propulser le marché vers l’avant.

Des opportunités

Popularité croissante du jardinage comme passe-temps parmi les consommateurs

Le jardinage a toujours été présenté comme une activité récréative relaxante. D’un point de vue mental, le jardinage est un moyen pour les adultes et même les enfants de faire face à l’ennui. Il est associé à la clarté mentale et à un sentiment de récompense et offre également de nombreux avantages physiques. Partout dans le monde, les gens se tournent vers le jardinage comme passe-temps apaisant et familial. Cette vague de nouveaux jardiniers a entraîné une augmentation de la croissance de l’industrie du jardinage dans son ensemble. La popularité croissante des traits alimentaires locaux, biologiques et faits maison a accru l’intérêt pour le jardinage. Les légumes du potager ont souvent meilleur goût. Les fruits et légumes produits ont également un impact positif sur l’alimentation. Ainsi, la popularité croissante du jardinage augmente la demande pour ces plates-bandes et peut offrir des opportunités de croissance pour le marché.

Raison d’acheter

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial des lits de jardin surélevés

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Lits de jardin surélevés, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Avantages de l’achat du rapport :

Notre rapport est également connu pour la précision de ses données et son analyse de marché granulaire

Une image complète du scénario concurrentiel du marché mondial des lits de jardin surélevés est décrite dans ce rapport.

Le large éventail d’analyses concernant les avancées majeures

Il fournit également une évaluation complète du marché futur et de l’évolution du scénario de marché.

Taille actuelle et prévisible du marché Lits de jardin surélevés du point de vue de la valeur et du volume.

Rapports et estimation des développements récents de l’industrie.

Références aux entreprises pour établir leur position sur le marché de la gestion des déchets alimentaires

