Taille du marché mondial des hôpitaux intelligents | Analyse globale de l’industrie, segments, principaux acteurs clés, moteurs et tendances jusqu’en 2028

Le rapport Global Smart Hospital Market aide à identifier les tendances dans la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et à interpréter en conséquence les stratégies de marketing, de promotion et de vente pour la croissance de l’entreprise et un succès optimal. Le rapport aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise. Ce rapport d’analyse de l’industrie a été préparé sur la base d’une analyse de marché détaillée avec des contributions d’experts de l’industrie. Il comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Ce rapport d’analyse de l’industrie est orienté objet et est produit en combinant une expérience splendide de l’industrie, des solutions de talent, une connaissance de l’industrie et les outils et technologies les plus récents.

Smart Hospital Business devrait augmenter la germination des échanges au cours des années de projection 2020 à 2027, estimée à 102,31 milliards USD d’ici 2027, avec une croissance annuelle de 20,2% au cours des années de calcul susmentionnées. La prise de conscience croissante parmi les praticiens et les victimes concernant les avantages de l’hôpital intelligent a sans aucun doute influencé l’augmentation de l’échange. Le sacrifice croissant de modèles cohérents et le manque de conscience concernant les solutions et les produits autorisés de l’Internet des objets (IoT) prétendent être une contrainte commerciale pour l’augmentation du nombre d’hôpitaux intelligents au cours de la saison de prédiction spécifiée ci-dessus.

Analyse d’impact COVID-19 :

Le rapport cherche à suivre l’évolution des voies de croissance du marché et à publier une crise médicale dans une section exclusive publiant une analyse de l’impact de COVID-19 sur le marché. La nouvelle analyse de la pandémie de COVID-19 fournit une évaluation claire de l’impact sur le marché et de la volatilité attendue du marché au cours de la période de prévision. Divers facteurs pouvant affecter la dynamique générale du marché au cours de la période de prévision (2021-2028), y compris les tendances actuelles, les opportunités de croissance, les facteurs limitatifs, etc., sont discutés en détail dans cette étude de marché.

Le rapport sur le marché mondial des hôpitaux intelligents couvre les données du fabricant, notamment : l’expédition, le prix, les revenus, la marge brute, les entretiens, la distribution commerciale, etc., ces données aident le consommateur à mieux connaître les concurrents. Ce rapport couvre également toutes les régions et tous les pays du monde, qui montrent un état de développement régional, y compris la taille, le volume et la valeur du marché, ainsi que les données sur les prix. En outre, le rapport couvre également les données de segment, notamment : le segment de type, le segment de l’industrie, le segment de canal, etc. couvrent différentes tailles de marché de segment, à la fois en volume et en valeur. Couvrez également les informations des clients de différentes industries, ce qui est très important pour les fabricants.

Joueurs clés:

Royal Philips SA

ENTREPRISE GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE

Medtronic

Qualcomm Technologies, Inc.

Honeywell International Inc

STANLEY Santé

SAP SE

Microsoft

Allscripts Santé, LLC

Cerner Corporation.

Société McKesson

Advantech Co., Ltd

Proteus Santé numérique

Les segments du marché des hôpitaux intelligents et la répartition des données de marché sont éclairés ci-dessous :

Par composant (matériel, systèmes et logiciels, services)

Par services rendus (général, spécialité, super spécialité)

Par application (gestion de la médecine à distance, dossier de santé électronique et flux de travail clinique, vigilance ambulatoire, imagerie médicale connectée, assistance médicale)

Par connectivité (filaire, sans fil), Intelligence artificielle (offre, technologie)