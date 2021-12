Taille du marché mondial des chaussettes imperméables | Analyse d’impact COVID-19 | Prévisions jusqu’en 2028|Sealskinz ; Wigwam; Marques Rocheuses ; Bridgedale ; CAMARO Erich Roiser GmbH; Position.; Équipement de loisirs

Le nouveau rapport « Marché des chaussettes imperméables » publié par Premium Market Insights, couvre le paysage du marché et ses perspectives de croissance au cours des années à venir. Le rapport comprend également une discussion sur les principaux fournisseurs opérant sur ce marché.

La demande de chaussettes imperméables devrait augmenter à un taux de 5,80% au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des chaussettes imperméables analyse la croissance qui augmente actuellement en raison de la demande croissante de produits dans le secteur de la santé.

Les chaussettes imperméables sont efficaces pour empêcher l’eau de pénétrer et offrir un confort lors de diverses activités associées à l’eau et à d’autres sports. La couche extérieure empêche l’abrasion des chaussures, tandis que la couche intermédiaire est résistante à l’eau et la couche intérieure offre isolation et confort. Ils sont constitués de trois couches. En raison de leur fonction antibactérienne, les chaussettes imperméables sont considérées comme un accessoire important et hygiénique pour les participants aux sports nautiques, d’aventure et de neige.

Acteurs clés : les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des chaussettes imperméables sont Sealskinz ; Wigwam Corporation.; Marques Rocheuses ; Bridgedale ; CAMARO Erich Roiser GmbH; Position.; Équipement de loisirs, Inc. ; PRODUITS DE PERFORMANCE LENNON LTD; Société d’Okamoto ; Footland Inc. ; DEXSHELL; Passage des douches.; RANDY SOLEIL; Seavenger.; Henderson Neosport; SNIR ; Injinji, Inc. ; Plongeur du Nord ; Wrightsock ; Sports et randonnées contre les incendies de forêt ; parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Scénario concurrentiel :

L’étude évalue des facteurs tels que la segmentation, la description et les applications des industries des chaussettes imperméables. Il tire des informations précises pour donner une vue holistique des caractéristiques dynamiques de l’entreprise, y compris les actions, la génération de bénéfices, mettant ainsi l’accent sur les aspects critiques de l’entreprise.

Points saillants du rapport :

o Une évaluation tout compris des chaussettes imperméables du marché parent

o L’évolution des aspects significatifs du marché

o Industrie des chaussettes imperméables à l’épreuve des segments de marché

o Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévisionnelles

o Évaluation des parts de marché

o Etude de filières industrielles de niche

o Approches tactiques des leaders du marché

o Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché.

