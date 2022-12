Taille du marché mondial des capsules de café et de thé avec un excellent TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

Capsules mondiales de café et de thé par type de capsules de thé (capsules de thé rouge, capsules de thé vert , capsules de thé Oolong, capsules de thé noir , capsules de thé jaune) Capsule de café (décaféiné, traditionnel), application (résidentielle, commerciale), matériau (plastique conventionnel, Bioplastiques, tissus, autres), – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Le thé et le café sont les boissons infusées les plus populaires et les plus consommées dans le monde. Les fabricants et les acteurs du marché improvisent constamment les produits en fonction des besoins du consommateur et de l’évolution rapide du mode de vie de la population.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des capsules de café et de thé, qui était évalué à 23,5 milliards USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 37,40 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,98 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Les capsules de thé et de café sont des feuilles de thé et des fèves de cacao encapsulées qui contiennent les mêmes ingrédients qu’une tasse de thé ou de café. Les capsules de thé offrent commodité et facilité d’utilisation lors de la préparation du thé à la maison, dans les lieux publics et même en voyage.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de capsules de thé (capsules de thé rouge, capsules de thé vert, capsules de thé longues, capsules de thé noir, capsules de thé jaune) Capsule de café (décaféiné, traditionnel), application (résidentielle, commerciale), matériau (plastique conventionnel, bioplastique, tissu, autres ) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts The Coffee Bean & Tea Leaf (États-Unis) Unilever (Royaume-Uni), Gourmesso Coffee (États-Unis), Harney & Sons Fine Teas (États-Unis), Dualit (Royaume-Uni), Nestlé SA (Suisse), Dilmah Ceylon Tea Company PLC (Sri Lanka) Ippodo Tea Co. Ltd. (Chine), Tranquini (États-Unis), Chillbev (États-Unis) Som Sleep. (États-Unis), Phi Drinks, Inc. (États-Unis), BevNet.com (États-Unis) Des opportunités Sensibilisation des consommateurs aux produits étiquetés propres

Demande croissante de produits prêts à l’emploi

Élargissement des portefeuilles de produits et augmentation des activités publicitaires

Dynamique du marché des capsules de café et de thé

Conducteurs

Hausse de la consommation de thé et de café parmi la population

La demande mondiale croissante et l’adoption de capsules de thé et de café en raison de leur contenu naturel et de leurs propriétés médicinales devraient stimuler la croissance du marché mondial des capsules de thé au cours de la période de prévision. En outre, la consommation croissante de thé dans les bureaux, les cafés et les maisons devrait stimuler la croissance du marché cible.

Changement de mode de vie et demande croissante de l’industrie cosmétique

Parmi les facteurs qui devraient alimenter la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision, citons l’augmentation de la population active, la demande croissante de produits prêts à l’emploi et l’expansion des marchés de détail. L’utilisation croissante des capsules de thé et de café comme ingrédient naturel dans l’industrie cosmétique devrait stimuler la croissance du marché mondial des capsules de thé. En outre, l’augmentation des niveaux de revenu disponible, l’augmentation des dépenses en aliments et boissons et la sensibilisation croissante des consommateurs à des modes de vie sains sont quelques-uns des autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des capsules de thé et de café.

Opportunité

On observe depuis quelques années que les consommateurs sont de plus en plus conscients de la fabrication des produits qu’ils achètent et de l’origine de leurs achats. Cela est particulièrement vrai dans la chaîne d’approvisionnement des produits alimentaires et des boissons, y compris le café. En conséquence, les consommateurs sont impatients de trouver des produits de café certifiés pour garantir la légitimité de leurs achats de café. Les préoccupations des consommateurs concernant la pauvreté, l’injustice sociale et la destruction de l’environnement ont alimenté un marché croissant pour les marques et labels d’aliments et de boissons « certifiés » et « durables ». Les types de café qui respectent diverses normes sociales, environnementales et économiques et qui sont certifiés de manière indépendante par un tiers accrédité sont appelés « café durable ».