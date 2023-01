Taille du marché mondial des aliments pour bébés avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

Global Baby Food By Product Type (Lait maternisé, Aliments séchés pour bébés, Aliments pour bébés prêts à l’emploi, Substitut du lait maternel, Aliments à base de céréales , Purées de légumes et de fruits, Aliments surgelés , Autres), Type (Biologique, Inorganique), Ingrédients (Graisses et Huiles, lactose , protéines, farine, exhausteur de goût, vitamines et minéraux, autres), formulation (poudre, liquide), bienfaits pour la santé (développement du cerveau et des yeux, croissance musculaire, développement des os et des dents, amélioration du sang, système nerveux, système vasculaire, Énergie corporelle, autres avantages), canal de distribution (supermarchés, hypermarchés, petits détaillants d’épicerie, détaillants de produits de santé et de beauté, dépanneurs, magasins en ligne, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Les parents attendent les normes de sécurité et de qualité les plus élevées en matière de nutrition infantile. Les principaux acteurs du marché reformulent constamment les produits pour les rendre plus attrayants pour les parents et les nourrissons. La population croissante de femmes actives et le marché de détail organisé, en particulier dans les économies en développement, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des aliments pour bébés était évalué à 33,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 50,34 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et du comportement des consommateurs.

Définition du marché

Les aliments pour bébés sont une purée molle de fruits, de légumes et de céréales préparée pour les enfants âgés de quatre mois à deux ans. On pense qu’il s’agit d’un substitut idéal au lait maternel en raison de la présence de nutriments essentiels qui favorisent la croissance des nourrissons. Comme les bébés n’ont pas les muscles et les dents nécessaires pour mâcher correctement, les aliments pour bébés constituent leur principale source de nutriments. Les parents se sont tournés vers les aliments emballés au fil des ans en raison de la commodité et de la meilleure nutrition qu’ils offrent.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (lait maternisé, aliments pour bébés en poudre, aliments pour bébés prêts à l’emploi, substitut du lait maternel, aliments à base de céréales, purées de légumes et de fruits, aliments surgelés, autres), type (biologique, inorganique), ingrédients (graisses et huiles, lactose, Protéine, farine, exhausteur de goût, vitamines et minéraux, autres), formulation (poudre, liquide), bienfaits pour la santé (développement du cerveau et des yeux, croissance musculaire, développement des os et des dents, amélioration du sang, système nerveux, système vasculaire, énergie corporelle, autre avantages), canal de distribution (supermarchés, hypermarchés, petits détaillants d’épicerie, détaillants de santé et de beauté, dépanneurs, magasins en ligne, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Nestlé (Suisse), Danone SA (France), Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni), Abbott (États-Unis), China Feihe Limited (Chine), HiPP (Allemagne), The Kraft Heinz Company (États-Unis), Hero Group (Suisse), Yili Industrial Group Co. Ltd. (Chine), Kewpie Corporation (Japon), Royal FrieslandCampina NV (Pays-Bas) Opportunités Les produits biologiques et naturels sont en forte demande, ce qui en fait une tendance majeure sur le marché des aliments pour bébés

Les préférences des clients se tournent vers les canaux en ligne

Sensibilisation croissante à la santé au sein de la population générale

Dynamique du marché des aliments pour bébés

Conducteurs

Augmentation de la population de femmes actives et de la demande de produits prêts à consommer

La demande d’aliments pour bébés augmente à mesure que le nombre de femmes qui travaillent augmente et qu’il y a une évolution rapide vers les aliments prêts à l’emploi, propulsant le marché des aliments pour bébés. L’organisation des ménages modernes est en train de changer, la plupart des adultes manquant de temps pour l’administration domestique, en particulier la préparation des aliments et la cuisine. Par conséquent, la demande d’aliments prêts à consommer ou emballés a augmenté. De plus, les femmes qui travaillent, en particulier les nouvelles mères, préfèrent les options de repas prêts à manger. Ces mères qui travaillent choisissent des aliments emballés pour leurs enfants car cela leur fait gagner du temps et leur permet de maintenir un équilibre travail-vie tout en s’occupant des responsabilités domestiques.

Avantages dans le développement du cerveau et l’amélioration de la mémoire

La forte adoption des aliments pour bébés, car ils contribuent au développement du cerveau, des muscles et du système nerveux, entre autres, et la sensibilisation croissante des consommateurs aux divers avantages du produit influencent davantage le marché. En outre, l’urbanisation rapide, l’augmentation de la commercialisation au détail organisée et les incidences de la malnutrition ont un impact positif sur le marché des aliments pour bébés.

Occasion

Les produits biologiques sont très demandés, ce qui en fait une tendance majeure sur le marché des aliments pour bébés. Selon un article publié dans The Hindu en 2018, les produits inorganiques pour bébés contiennent de nombreux ingrédients synthétiques pouvant causer des problèmes de santé. En conséquence, les parents choisissent de plus en plus des produits biologiques et naturels pour fournir à leur bébé une alimentation durable et sûre. De plus, les préférences des clients se tournent vers les canaux en ligne, en particulier dans le scénario actuel de la pandémie de COVID-19, qui entraîne une augmentation des ventes d’aliments pour bébés via les canaux en ligne afin d’éviter de sortir.

