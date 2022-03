Taille du marché mondial de l’huile de krill, taux de croissance, analyse des coûts et de la concurrence

Ce rapport de marché analyse pleinement le potentiel de cette industrie par rapport au scénario actuel et aux perspectives d’avenir en tenant compte de nombreux aspects de l’industrie. Le rapport a été préparé en assurant une étude systématique, objective et exhaustive des détails liés à plusieurs sujets dans le domaine du marketing. Même un certain nombre d’étapes ont été utilisées dans ce rapport pour la collecte, l’analyse et l’enregistrement des données et des informations. Les entreprises peuvent se référer avec assurance à ce rapport de marché de haute qualité pour obtenir un succès suprême. Les moteurs et les contraintes du marché ont été décrits ici à l’aide d’une analyse SWOT.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de l’huile de krill prévoit un TCAC de 11,70 % pour la période de prévision 2021-2028. La croissance et l’expansion de l’ industrie alimentaire et des boissons, la demande croissante d’huile de krill par l’industrie médicale et de la santé, la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits d’alimentation nutritionnelle de haute qualité , la demande croissante de compléments alimentaires et l’augmentation du revenu personnel disponible par les grandes entreprises sont les principaux facteurs attribuables. à la croissance du marché de l’huile de krill.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’huile de krill sont AKER BIOMARINE., Coastside Bio Resources, Rimfrost AS, NutriGold, Inc., Norwegian Fish Oil AS., NWC Naturals Inc., Qingdao Kangjing Marine Biotechnology Co., Ltd, ConnOils LLC, Viva Naturals., Jedwards International, Inc., Nutracode LLC, Jarrow Formulas, Inc., Neptune Wellness Solutions Inc., International Flavors & Fragrances Inc., Azantis Inc., Olympic Seafood AS, Daeduck FRD, Ergomax, Krill Canada Corporation et RB Health (US) LLC parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Sur la base du type de produit, le marché mondial de l’huile de krill est segmenté en type liquide, type comprimé, gels mous et gélules.

Sur la base de l’application, le marché de l’huile de krill est segmenté en compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux de compagnie et aliments pour animaux, aliments et boissons fonctionnels et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’huile de krill est segmenté en supermarchés/hypermarchés, grand magasin, pharmacie, boutique en ligne et autres.

Grandes Régions :

Géographiquement, ce rapport est divisé en plusieurs régions clés, avec des ventes (MT), des revenus (millions USD), des parts de marché et un taux de croissance pour ces régions, couvrant

**Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

**Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et Reste de l’Europe)

**Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

** Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

** Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

