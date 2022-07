Taille du marché mondial de l’acide sulfurique, aperçu analytique, facteurs de croissance, demande, tendances et prévisions

Diverses sources fiables telles que des revues, des sites Web, des rapports annuels des entreprises et des fusions sont utilisées pour la collecte des données et des informations mentionnées dans ce rapport. Les données collectées sont ensuite vérifiées et validées par les experts du marché pour les lecteurs et les utilisateurs finaux. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie des processus industriels, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Ce rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, les segments de marché et les applications.

La demande croissante d’engrais dans l’industrie agricole et la demande croissante d’acide sulfurique dans diverses industries sont quelques-uns des moteurs qui stimulent la demande d’acide sulfurique sur le marché. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’acide sulfurique devrait atteindre la valeur de 25 898 281,42 mille USD d’ici 2029, à un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision. Les « Engrais » représentent le segment d’application le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation de la demande d’engrais à base de phosphate. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

La liste des acteurs clés présentés dans l’étude comprend un aperçu du marché, les stratégies commerciales, les données financières, les activités de développement, la part de marché et l’analyse SWOT :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’acide sulfurique sont LANXESS, Brenntag GmbH (une filiale de Brenntag SE), Boliden Group, Adisseo, Veolia, Univar Solutions Inc, NORAM Engineering & Construction Ltd., Nouryon, International Raw Materials LTD, Eti Bakır, ACIDEKA SA, Airedale Chemical Company Limited., BASF SE, Aguachem Ltd, Feralco AB, Fluorsid, Aurubis AG, Nyrstar, Merck KGaA, Shrieve, entre autres.

Public cible du marché mondial de l’acide sulfurique dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Spécialiste du capital risque

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Investisseurs

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande (millions USD) et le volume (millions d’unités) pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Scénario de dynamique du marché, ainsi que les opportunités de croissance du marché dans les années à venir

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et non économiques

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Analyser les perspectives du marché avec les tendances récentes et l’analyse SWOT

Segmentation clé du marché

Matière première

Fonderies de métaux communs

Soufre élémentaire

Minerai de pyrite

Les autres

Sur la base des matières premières, le marché de l’acide sulfurique est segmenté en fonderies de métaux de base, soufre élémentaire, minerai de pyrite et autres. Le soufre élémentaire représente le plus grand marché et devrait connaître une forte croissance en raison de la disponibilité abondante de soufre à travers le monde.

Formulaire

Concentré (98%)

Tour/Gantier Acide (77.67%)

Acide de chambre/engrais (62,8 %)

Acide de batterie (33,5 %)

Acide sulfurique à 66 degrés Baume (93 %)

Acide sulfurique dilué (10 %)

Sur la base de la forme, le marché de l’acide sulfurique est segmenté en concentré (98%), acide de tour/glover (77,67%), acide de chambre/engrais (62,8%), acide de batterie (33,5%), acide sulfurique à 66 degrés baume ( 93 %) et de l’acide sulfurique dilué (10 %). L’acide de chambre/engrais (62,8 %) représente le plus grand marché et devrait connaître une forte croissance car il est disponible avec une plage d’acide élevée et fait baisser le niveau de pH du sol, ce qui améliore l’absorption des nutriments.

Processus de fabrication

Processus de contact

Processus de la chambre principale

Procédé d’acide sulfurique humide

Processus de métabisulfite

Les autres

Sur la base du processus de fabrication, le marché de l’acide sulfurique est segmenté en processus de contact, processus de chambre de plomb, processus d’acide sulfurique humide, processus de métabisulfite et autres. Le procédé de contact représente le plus grand marché et devrait connaître une forte croissance car il réduit les émissions de gaz nocifs lors de la production d’acide sulfurique.

Canal de distribution

Hors ligne

En ligne

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de l’acide sulfurique est segmenté en hors ligne et en ligne. Le segment hors ligne représente le plus grand marché et devrait connaître une forte croissance car il est facile de transporter la quantité en vrac vers le pays voisin.

Application

Les engrais

Fabrication de produits chimiques

Raffinement pétrolier

Traitement des métaux

Automobile

Textile

Fabrication de médicaments

Pâtes et papiers

Industriel

Les autres

Ce rapport complet fournit :

Améliorer la prise de décision stratégique 2 . Soutien à la recherche, à la présentation et au plan d’affaires Montrer les opportunités des marchés émergents sur lesquelles se concentrer Amélioration des connaissances de l’industrie Il fournit les dernières informations sur les développements importants du marché. Élaborez une stratégie de croissance éclairée. Construire une vision technique Description des tendances à exploiter Renforcer l’analyse des concurrents En fournissant une analyse des risques, vous pouvez éviter les pièges que d’autres entreprises peuvent créer. 11 . En fin de compte, vous pouvez maximiser la rentabilité de votre entreprise.

