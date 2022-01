TAILLE du marché mondial de la logistique de quatrième partie 2022 | OPPORTUNITÉS, APERÇU RÉGIONAL, TOP LEADERS, CHIFFRE D’AFFAIRES ET PRÉVISIONS JUSQU’EN 2027 par The Insight Partner

« « »Le marché de la logistique de quatrième partie se développe à un TCAC élevé pendant la période de conjecture cadre 2027. L’augmentation des revenus des personnes dans cette industrie est que la justification significative du développement de ce marché « ».

En termes de revenus, le marché mondial de la logistique de quatrième partie était évalué à 56 472,1 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 78 981,5 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Le marché mondial de la logistique de quatrième partie connaît une croissance constante en ce qui concerne les activités de recherche initiales, les innovations de produits, les investissements, les intégrations technologiques et le déploiement dans le scénario actuel et devrait augmenter de façon exponentielle dans les années à venir. Le marché de la logistique de quatrième partie est un marché très fragmenté avec la présence d’un nombre important d’acteurs dans chaque pays couplé à de multiples acteurs avec une petite présence régionale.

Remarque – Afin de fournir des prévisions de marché plus précises, tous nos rapports seront mis à jour avant la livraison en tenant compte de l’impact de COVID-19.

Principaux acteurs clés présentés dans ce rapport :

Allyn International Services, Inc., United Parcel Service, Inc., Groupe GEFCO, XPO Logistics, Inc., Deutsche Post AG, DB Schenker, DAMCO, Logistics Plus Inc., GEODIS, CEVA Logistics AG,

Marché mondial de la logistique de quatrième partie par géographie :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Cette analyse fournit une évaluation pour modifier la dynamique concurrentielle :

Cette analyse approfondie de la logistique de quatrième partie de cette dynamique de concours changeante et vous permet de rester en tête des compétitions ;

Évaluation des prévisions sur six ans principalement basée sur la façon dont le secteur devrait se développer ;

Précisément, quel type d’application/d’utilisateur final de Fourth Party Logistics ou quels types d’utilisateurs finaux peuvent observer des perspectives d’augmentation progressive ;

Quelles tendances, obstacles et défis pourraient avoir un impact sur le développement et la taille de l’économie de la logistique de quatrième partie ?

Il est utile de savoir que les sections vitales des types de produits ainsi que leur croissance ;

Principes de base de la table des matières :

1 Présentation du rapport

1.1 Portée de l’étude

1.2 Segments de marché clés

1.3 Joueurs couverts

1.4 Analyse du marché par type

1.5 Marché par application

1.6 Objectifs de l’étude

1,7 années considérées

2 tendances de la croissance mondiale

2.1 Taille du marché de la logistique de quatrième partie

2.2 Tendances de croissance de la logistique de quatrième partie par régions

2.3 Tendances de l’industrie

3 Part de marché par acteurs clés

3.1 Taille du marché de la logistique de quatrième partie par les fabricants

3.2 Acteurs clés de la logistique de quatrième partie Siège social et zone desservie

3.3 Acteurs clés Produit/solution/service de logistique de quatrième partie

3.4 Date d’entrée sur le marché de la logistique de tiers

3.5 Fusions & Acquisitions, plans d’expansion

4 Données de répartition par produit

4.1 Ventes mondiales de logistique de quatrième partie par produit

4.2 Chiffre d’affaires mondial de la logistique de quatrième partie par produit

4.3 Prix de la logistique de quatrième partie par produit

5 données de ventilation par utilisateur final

5.1 Présentation

5.2 Données globales de répartition de la logistique de quatrième partie par utilisateur final

