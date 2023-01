Taille du marché mexicain de la distribution de produits chimiques d’une valeur de 3 145 549,96 mille USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,0 %

Le marché mexicain de la distribution de produits chimiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 3 145 549,96 milliers de dollars. d’ici 2029. Le principal moteur du marché est l’augmentation de la consommation de produits chimiques dans de nombreuses industries.

La distribution de produits chimiques est connue pour être le transport et le stockage de produits chimiques emballés et en vrac. Ceux-ci sont fréquemment distribués par conteneurs, pipelines , barils et sacs. L’industrie chimique produit plusieurs produits chimiques comme les matières premières pour les secteurs industriels, notamment les cosmétiques, le pétrole et le pétrole, l’alimentation, la peinture, le textile, la construction de bâtiments et l’agriculture.

Le principal facteur de croissance du marché de la distribution de produits chimiques est la consommation croissante de produits chimiques dans de nombreuses industries. Le développement technologique dans les industries chimiques est également le moteur du marché. La prise de conscience croissante des impacts négatifs des produits chimiques sur la santé et l’environnement freine le marché. L’attention croissante portée aux produits de haute qualité en raison de l’évolution des préférences des consommateurs constitue une opportunité viable qui peut soutenir le marché. Les réglementations gouvernementales strictes pour la commercialisation et l’utilisation de divers produits chimiques de spécialité constituent un défi pour le marché.

Ce rapport sur le marché de la distribution de produits chimiques fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Distribution de produits chimiques

Le paysage concurrentiel du marché mexicain de la distribution de produits chimiques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits , brevets, largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché mexicain de la distribution de produits chimiques.

Certains des principaux acteurs couverts dans le rapport sont Brenntag SE, DKSH Management Ltd., Univar Solutions Inc., Hydrite Chemical, Wilbur-Ellis Holdings, Inc., IMCD Group, ICC Industries Inc., Azelis, HELM AG, Aceto, Prinova. Group LLC., Barentz, Caldic BV, Safic-Alcan, GTM et d’autres acteurs nationaux et régionaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché de la distribution de produits chimiques au Mexique et taille du marché

Le marché mexicain de la distribution de produits chimiques est segmenté en fonction du type de produit chimique, du canal de distribution , de la méthode de distribution, de l’emballage chimique et de la taille de l’emballage. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produits chimiques, le marché de la distribution de produits chimiques est segmenté en produits chimiques de base et en produits chimiques de spécialité. En 2022, le segment des produits chimiques de base devrait dominer au Mexique, car les produits chimiques de base sont polyvalents et sont utilisés par de nombreuses entreprises et industries différentes.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la distribution de produits chimiques est segmenté en B2B, distribution par des tiers, commerce électronique et autres. En 2022, le B2B devrait dominer au Mexique car il offre commodité, bénéfices plus élevés et sécurité accrue aux acheteurs et aux vendeurs.

Sur la base de la méthode de distribution, le marché de la distribution de produits chimiques est segmenté en distribution aérienne, ferroviaire , routière et maritime. En 2022, la distribution ferroviaire devrait dominer au Mexique parce que la distribution ferroviaire est moins chère et adaptée à la distribution longue distance et qu’elle a également plus de capacité de transport.

Sur la base des emballages chimiques, le marché de la distribution de produits chimiques est segmenté en fûts, conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC), flexitanks et autres. En 2022, les conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) devraient dominer au Mexique car ils sont les plus adaptés en cas de distribution de produits chimiques en vrac et les IBC ont une qualité zéro déchet.

Sur la base de la taille des emballages, le marché de la distribution de produits chimiques est segmenté en 100 à 250 litres, 250 à 500 litres et au-delà de 500 litres. En 2022, les 250 à 500 litres devraient dominer au Mexique car ils conviennent au transport international et national en vrac.

Croissance dans l’industrie de la distribution chimique

Le marché de la distribution de produits chimiques au Mexique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance de la base installée de différents types de produits pour le marché de la distribution de produits chimiques, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de distribution de produits chimiques et leur impact sur le marché de la distribution de produits chimiques. . Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2020.

