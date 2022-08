Taille du marché européen du dépistage néonatal, croissance de l’industrie, perspectives d’avenir et perspectives jusqu’en 2028

Le rapport d’analyse du marché du dépistage néonatal en Europe met en évidence l’idée d’une analyse de haut niveau des principaux segments de marché et de la reconnaissance des opportunités. L’analyse du marché et la segmentation du marché ont été examinées ici en termes de marchés, de portée géographique, d’années considérées pour l’étude, de devise et de prix, de méthodologie de recherche, d’entretiens avec les principaux leaders d’opinion, de la grille de position du marché DBMR, de la matrice des défis du marché DBMR, des sources secondaires , et Hypothèses. Ce rapport de marché procède à une analyse complète des profils d’entreprise des principaux acteurs du marché offrant un paysage concurrentiel.Le document sur le marché européen du dépistage néonatal présente des développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans le secteur de la santé par les principaux acteurs du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché du dépistage néonatal comprennent : PerkinElmer Inc., (États-Unis) Demant A/S (Danemark) Natus Medical Incorporated (États-Unis) Bio-Rad Laboratories (États-Unis).) Luminex Corporation (États-Unis) F. Hoffmann-La Roche Ltd., (Suisse) Thermo Fisher Scientific Inc., (États-Unis) Bruker (États-Unis) Danaher (États-Unis) Medtronic (Irlande)



Segmentation du marché du dépistage néonatal: –

Par types : test de gouttes de sang séché, test de dépistage auditif, test de maladie cardiaque congénitale critique (CCHD)



Par application : Hôpital, Cliniques pédiatriques, Cliniques



Analyse et informations clés du marché :

Le marché du dépistage néonatal en Europe devrait connaître une croissance du marché de 13,42 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché du dépistage néonatal Les nouveau-nés en Europe fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs attendus. prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation des initiatives gouvernementales pour sensibiliser les gens au dépistage néonatal accélère la croissance du marché européen du dépistage néonatal.

Le dépistage néonatal est connu pour être le test qui identifie les troubles mortels et nocifs chez les nouveau-nés qui peuvent perturber leur santé à long terme.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché du dépistage néonatal en Europe au cours de la période de prévision sont l’augmentation de la population néonatale. De plus, l’augmentation des cas de maladies congénitales chez les nouveau-nés devrait stimuler la croissance du marché européen du dépistage néonatal. En outre, on estime que des programmes gouvernementaux et une législation appropriés freineront la croissance du marché européen du dépistage néonatal. D’autre part, la hausse des dépenses pour la technologie d’automatisation et la concurrence féroce offerte par les petits acteurs clés devraient entraver la croissance du marché européen du dépistage néonatal au cours de la période.

Étendue et taille du marché du dépistage néonatal en Europe

Le marché européen du dépistage néonatal est segmenté en fonction du type de test, du type de produit, de la technologie, du type de maladie et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de test, le marché européen du dépistage néonatal est segmenté en test de sang sec, test de dépistage auditif et test de maladie cardiaque congénitale critique (CCHD).

Sur la base du type de produit, le marché européen du dépistage néonatal est segmenté en instruments, réactifs et kits de test.

Sur la base de la technologie, le marché européen du dépistage néonatal est segmenté en spectrométrie de masse en tandem, technologie de dépistage auditif, technologie de dépistage par oxymétrie de pouls, dosages immunologiques et enzymatiques, électrophorèse, dosages basés sur l’ADN.

Sur la base du type de maladie, le marché européen du dépistage néonatal est segmenté en phénylcétonurie (PCU), fibrose kystique (FK), drépanocytose, perte auditive néonatale, cardiopathie congénitale critique, urine avec sirop d’érable et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen du dépistage néonatal est segmenté en cliniques pédiatriques, hôpitaux et cliniques.

Marché européen du dépistage néonatal, par région :

Le marché européen du dépistage néonatal est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, type et utilisateur final sont fournies, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen du dépistage néonatal sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis États-Unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Francia domina el mercado europeo de detección de recién nacidos debido a las cinco enfermedades congénitas, como la anemia de células falciformes, la fenilcetonuria, la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita y el hipotiroidismo congénito. Además, les activités de détection de la réception des nacidos sont financées par le Seguro Nacional de Salud Pública con el motivo de brindar educación sobre la detección de recién nacidos la detección sobre recién nacidos en gotas de sangre y para aumentar la adopción de actividades de detección de recién nacidos. mercado durante el periodo de pronóstico.

La section par pays du rapport sur le marché du dépistage néonatal en Europe fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte dans l’analyse prévisionnelle des données nationales. .

L’aspect fondamental pris en compte dans le rapport sur le marché du dépistage néonatal en Europe comprend les principaux concurrents opérant sur le marché régional.

Le rapport comprend des profils d’entreprises occupant des positions de premier plan sur le marché régional.

Les ventes, les stratégies d’entreprise et les capacités techniques des principaux fabricants sont également mentionnées dans le rapport.

Les moteurs de croissance du marché européen du dépistage néonatal sont expliqués en détail ainsi que des aperçus détaillés des utilisateurs finaux du secteur.

Le rapport clarifie également les segments d’application du marché régional importants pour les lecteurs/utilisateurs.

Ce rapport effectue une analyse SWOT du marché. Dans la dernière section, le rapport rappelle les sentiments et les perspectives d’experts préparés et formés dans l’industrie. Les experts évaluent également les politiques d’exportation/importation qui pourraient propulser la croissance du marché européen du dépistage néonatal.

Le rapport sur le marché du dépistage néonatal en Europe fournit des informations précieuses aux législateurs, investisseurs, parties prenantes, prestataires de services, producteurs, vendeurs et organisations opérant dans l’industrie et souhaitant acheter ce document de recherche.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché du dépistage néonatal en Europe

Le paysage concurrentiel du marché du dépistage néonatal en Europe fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises impliquées sur le marché européen du dépistage néonatal.

