Taille du marché européen de la télésanté, analyse, analyse des tendances, principaux fabricants, actions, opportunités de croissance, statistiques et prévisions jusqu’en 2028

Le marché de la télésanté devrait connaître une croissance du marché à un taux de 14,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché du pont de données sur le marché de la télésanté fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la prévision. période tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

La télésanté est la circulation de services et d’informations liés à la santé par le biais des technologies électroniques de l’information et des télécommunications. Permet le contact à distance entre les patients et les médecins, le conseil, les soins, les rappels, l’intervention, l’éducation, le suivi et les admissions à distance.

Un taux d’alphabétisation élevé et une situation socio-économique améliorée devraient stimuler la croissance du marché de la télésanté au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques avec un taux important entraîneront la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, on estime que la pénurie de médecins et la croissance des télécommunications stimuleront la croissance du marché de la télésanté.

Cependant, le manque de professionnels qualifiés, le coût élevé de l’installation et le manque de sensibilisation devraient agir comme des restrictions importantes pour le marché de la télésanté, tandis que le manque d’interopérabilité entre les solutions de télésanté et le cadre réglementaire défavorable pour les solutions de soins de santé vont encore défier le marché. croissance. .

De plus, l’intégration de technologies innovantes telles que l’IoT et l’analyse de données créera des opportunités rentables pour le marché.

Este informe de mercado de telesalud proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, el impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsas de ingresos emergentes, cambios en el mercado regulaciones, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la télésanté, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour obtenir une note d’ analyste . . Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché européen de la télésanté et taille du marché

Le marché de la télésanté est segmenté en fonction de la technologie, du service, de l’application, du mode de prestation et de l’utilisation finale. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Selon le service, le marché européen de la télésanté est segmenté en télésurveillance, stockage et retransmission et interactif en temps réel.

Sur la base de l’application, le marché européen de la télésanté est segmenté en télécardiologie, téléradiologie, télépathologie, télédermatologie, téléneurologie, soins d’urgence, santé à domicile et autres.

En fonction du mode de livraison, le marché européen de la télésanté est segmenté en Web, cloud et autres.

Sur la base de la technologie, le marché européen de la télésanté est segmenté en matériel, logiciels et télécommunications.

Le marché européen de la télésanté a également été segmenté en fonction de l’utilisation finale dans les téléhôpitaux, les téléfoyers et autres.

Analyse au niveau national du marché de la télésanté

Le marché de la télésanté est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, technologie, service, application, mode de prestation et utilisation finale, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la télésanté sont l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe.

La section par pays du rapport sur le marché de la télésanté fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la faible ou de la grande concurrence des marques locales et nationales sont pris en compte,

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la télésanté vous donne également une analyse détaillée du marché pour la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la télésanté, l’impact de la technologie que vous utilisez, les courbes de la ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché de la télésanté. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Télésanté

Le paysage concurrentiel du marché de la télésanté fournit des détails sur un concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché de la télésanté.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la télésanté sont AMD Global Telemedicine, Inc., Medtronic, CISCO Systems, Inc., GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips NV, Honeywell, Mckesson Corporation, Aerotel Medical Systems, CardioComm Solutions, Inc., Cerner Corporation, IBM Corporation, BioTelemetry, Inc., Allscripts Healthcare, LLC, Siemens, Ergotron, Inc., InstaMD, LLC, Medvivo, Bosch Limited,. entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

