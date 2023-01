Taille du marché européen de la levure, tendances, opportunités, développements de nouveaux produits, paysage concurrentiel et prévisions jusqu’en 2029

Une analyse complète des investissements est fournie dans le rapport d’activité complet Europe Yeast Market qui prévoit les opportunités imminentes pour les acteurs du marché et développe des stratégies pour améliorer le retour sur investissement (ROI). Ce rapport d’étude de marché se concentre sur des aspects importants du marché, y compris, mais sans s’y limiter, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Le rapport de marché aide les entreprises en fournissant des informations utiles sur le marché et une analyse complète du marché. Le rapport d’analyse du marché de la levure en Europe est véritablement une colonne vertébrale pour toute entreprise qui souhaite prospérer sur le marché.

Le rapport gagnant sur le marché de la levure en Europe fournit les valeurs du TCAC ainsi que leurs fluctuations pour la période de prévision spécifique. Le rapport d’étude de marché contient une analyse de haut en bas et des estimations de divers facteurs liés au marché qui sont incroyablement cruciaux pour une meilleure prise de décision. Ce rapport fournit une explication complète de la définition du marché, de la segmentation du marché, de l’analyse de la concurrence et des principaux développements de l’industrie du glamping. Le rapport d’étude de marché est encadré par les outils de collecte, d’enregistrement, d’estimation et d’analyse de données de marché les plus excellents et les plus sophistiqués.

Analyse de marché et informations sur le marché européen de la levure

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la levure était évalué à 1,46 milliard de dollars et devrait atteindre 2,11 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 4,7 % sur la période de prévision 2022 à 2029.

Les levures sont des champignons eucaryotes unicellulaires qui ont un mécanisme complètement différent de celui des bactéries et autres micro-organismes procaryotes. La levure contient presque tous les organites trouvés dans une cellule eucaryote mature. Les plus importants sont le noyau, l’appareil de Golgi, les mitochondries, le réticulum endoplasmique, la vacuole et le cytosquelette. La taille des particules des cellules de levure est généralement de 510 µm. L’habitat naturel de la levure peut inclure le sol, l’eau, les plantes, les animaux et les insectes, les tissus végétaux servant d’habitat unique.

développement récent

Lallemand Baking lancera LalFerm, une nouvelle marque de levure fraîche de boulanger, en Amérique du Nord en 2019. La nouvelle marque propose aux boulangers des solutions de levure personnalisées pour leurs applications (pâte maigre, pâte sucrée, pâte riche, pâte surgelée, levée souple, riche en vitamine D). , et entre autres).

Angel Yeast Co. Ltd a inauguré son nouveau centre de R&D sur les levures et la biotechnologie en Chine en 2018. Le nouveau centre a une superficie totale de 36 000 m². Il peut accueillir jusqu’à 1 500 personnes engagées dans la R&D et les travaux connexes pour transformer le complexe en un centre de R&D de classe mondiale pour les produits biotechnologiques et une plate-forme de recherche européenne leader sur la technologie de la levure.

Étendue du marché et marché européen de la levure

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la levure sont :

Lesaffre (France)

Hagold Hefe GmbH (Autriche)

Asmussen GmbH (Allemagne)

ACH Food Companies, Inc. (États-Unis)

Fleischmann (Allemagne)

LALLEMAND inc. (Canada)

AB Mauri Foods (États-Unis)

AngelYeast Co., Ltd. (Chine)

Associated British Food PLC (Royaume-Uni)

Oriental Yeast Co., Ltd. (Japon)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Cr. Hansen Holding A/S (Danemark)

Alltech (États-Unis)

Lallemand inc. (Canada)

DSM (Pays-Bas)

Nutreco (Hollande)

Groupe Kerry (Irlande)

Dynamique du marché de la levure

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Demande croissante de diverses industries d’utilisation finale

Les facteurs importants qui stimulent la croissance de ce marché comprennent l’augmentation de la demande de produits de boulangerie, l’augmentation de la consommation d’alcool et l’enrichissement des produits d’alimentation animale. La sensibilisation croissante à la santé du bétail, ainsi que l’augmentation de l’adoption d’animaux de compagnie, alimentent la croissance du marché.

Forte demande de produits alimentaires biologiques.

L’industrie de la boulangerie est à l’avant-garde de la levure en tant qu’ingrédient essentiel. Les pains, pains de seigle, pains de blé entier, brioches, pains blancs, pains de blé entier et de nombreux autres produits de boulangerie sont très demandés dans le monde entier. Ces facteurs dominants sont le moteur du marché. Les ventes au détail de produits alimentaires biologiques ont augmenté à mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients des avantages des produits alimentaires biologiques.

Chance

Le sel de sodium de l’acide glutamique est le glutamate monosodique (MSG). Il est utilisé comme additif pour améliorer la palatabilité des produits alimentaires en leur conférant un goût umami. Le MSG contribue à la présence d’autres composés aromatiques actifs. Il a été cliniquement démontré que le MSG cause des problèmes de santé tels que l’obésité, le stress oxydatif, la toxicité rénale et l’hépatotoxicité. Les extraits de levure, les dérivés et la levure nutritionnelle sont utilisés comme substituts du glutamate monosodique et fournissent la saveur umami. Certains fabricants de levure biologique affirment également que leurs produits peuvent être utilisés à la place du MSG.

restriction

Cependant, des réglementations gouvernementales strictes concernant la levure et les produits dérivés de la levure devraient limiter l’utilisation de la levure. Bien que la consommation d’aliments biologiques profite à la santé générale des consommateurs, l’un des facteurs importants qui découragent les consommateurs est les prix élevés associés aux produits biologiques. Les aliments biologiques sont souvent chers en raison de l’augmentation de la production agricole et des coûts de transformation. Le besoin de réglementations légales et de conformité dans un pays spécifique contribue également au prix élevé du produit, ce qui remet en question la croissance du marché.

Este informe de mercado de levadura proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, el impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en el mercado regulaciones, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la levure, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse,

Objectifs d’enquête :

Étudier et analyser la taille du marché mondial de la levure en Europe par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2013 à 2017 et prévisions jusqu’en 2026.

Comprendre la structure du marché européen de la levure en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs du marché mondial Levure en Europe, pour définir, décrire et analyser la valeur, la part de marché, le paysage concurrentiel du marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser le marché européen de la levure en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Partagez des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché européen de la levure (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Projeter la taille des sous-marchés du marché européen de la levure, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Profil stratégique des acteurs clés et analyse approfondie de leurs stratégies de croissance.

Le rapport répertorie les principaux acteurs des régions et leurs parts de marché respectives sur la base des revenus mondiaux. Il explique également leurs mouvements stratégiques au cours des dernières années, les investissements dans l’innovation de produits et les changements de leadership pour garder une longueur d’avance sur la concurrence. Cela donnera au lecteur un avantage sur les autres, car une décision éclairée peut être prise en examinant l’image globale du marché.

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelles sont les principales marques d’eye-liner sur le marché européen de la levure ?

Quelles sont les principales stratégies que les joueurs devraient adopter dans les années à venir ?

Quelles sont les tendances de ce marché européen de la levure ?

Comment le paysage concurrentiel changera-t-il à l’avenir ?

Quels sont les enjeux pour ce marché européen de la levure ?

Quelles sont les opportunités de marché et aperçu du marché du marché européen de la levure?

Quels sont les principaux moteurs et défis du marché mondial de la levure européenne?

Comment le marché mondial de la levure européenne est-il segmenté par type de produit?

Quel sera le taux de croissance du marché mondial de la levure en Europe en 2022 pour la période de prévision 2022 à 2028 ?

Quelle sera la taille du marché au cours de cette période estimée ?

Sur quelles opportunités les propriétaires d’entreprise peuvent-ils compter pour générer plus de bénéfices et rester compétitifs sur la période estimée ?

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Une perspective neutre sur la performance du marché mondial de la levure en Europe

