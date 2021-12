Taille du marché et opportunités de croissance du marché des services d’organisations de recherche sous contrat (CRO) dans le domaine de la santé en Asie-Pacifique avec l’analyse d’impact de COVID19 | Principales entreprises – Wuxi AppTec, IQVIA INC, Laboratory Corporation of America Holdings (Covance)

Le marché des services des organismes de recherche sous contrat (CRO) dans le domaine de la santé en Asie-Pacifique devrait atteindre 16 745,94 millions de dollars américains d’ici 2027, contre 7 559,03 millions de dollars américains en 2019. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,6 % au cours de la période 2019-2027.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) en Asie-Pacifique» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macro-économiques et facteurs déterminants, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) dans le domaine de la santé en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

Les organismes de recherche sous contrat dans le domaine de la santé assistent généralement les sociétés de biotechnologie, de dispositifs médicaux et pharmaceutiques sous la forme de services de recherche sous-traités sur une base contractuelle. Les services sécurisés comprennent les tests précliniques et cliniques, la recherche clinique, le développement de produits tels que le développement de médicaments ou le développement de procédés tels que le développement de tests bioanalytiques. Ces organisations fournissent également des services de gestion tels que la gestion des essais cliniques et la pharmacovigilance.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

Wuxi AppTec

IQVIA INC

 Laboratoire Corporation of America Holdings (Covance)

PRA Sciences de la santé

Syneos Santé

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des services d’organisations de recherche contractuelle (CRO) dans le domaine de la santé en Asie-Pacifique. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire des services des organisations de recherche sous contrat dans le domaine de la santé en Asie-Pacifique (CRO) pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’experts aux investisseurs pour les tenir au courant des les tendances du marché.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des services d’organisations de recherche contractuelle (CRO) dans le domaine de la santé en Asie-Pacifique. En outre, le rapport procède à un examen complexe des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) en Asie-Pacifique.

Segmentation du marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) dans le domaine de la santé en Asie-Pacifique :

Par type de service

 Développement en phase précoce

Services de laboratoire

Services de consultation

 Services de recherche clinique

Par application thérapeutique

Oncologie

Maladies infectieuses

Maladies respiratoires

Maladies cardiovasculaires

Troubles neurologiques

Autres

Par utilisateur final

Entreprises de dispositifs médicaux

 Entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques

 Autres (Instituts universitaires)

La recherche sur le marché des services d’organisations de recherche sous contrat (CRO) dans le domaine de la santé en Asie-Pacifique se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des services d’organisations de recherche contractuelle (CRO) dans le domaine de la santé en Asie-Pacifique en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine de manière stratégique les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des services d’organisations de recherche contractuelle (CRO) dans le domaine de la santé en Asie-Pacifique.

