Taille du marché du traitement du paludisme, opportunités de croissance, principaux acteurs clés et avenir 2021-2028

Définition du marché : marché mondial du traitement du paludisme

Les parasites Plasmodium sont la principale cause de l’infection palustre. Lorsque les moustiques anophèles femelles, déjà porteurs du parasite, piquent les humains, le parasite est libéré dans la circulation sanguine puis voyage vers le foie, où se produit leur maturation, avant d’entrer dans la circulation sanguine et de commencer à infecter les globules rouges. Après 48 à 72 heures d’infection, les parasites à l’intérieur des globules rouges se multiplient, provoquant l’éclatement des cellules infectées, entraînant des symptômes tels que des frissons, de la fièvre et de la transpiration qui se produisent par cycles qui durent deux à trois jours à la fois. Selon l’OMS, en 2017, il y avait environ 219 millions de cas de paludisme dans 87 pays et les décès s’élevaient à 435 000. La Région africaine avait le taux de prévalence le plus élevé de paludisme en 2017 ; la région abritait 92 % des cas de paludisme et 93 % des décès dus au paludisme

Brève description:-

Marché mondial du traitement du paludisme par classe de médicaments (thérapies combinées à base d’artémisinine (ACT), phosphate de chloroquine, vaccins et autres), médicaments (méfloquine, phosphate de primaquine, sulfate de quinine, artéméther et luméfantrine, Mosquirix et autres), traitement (médicaments, soins de soutien , vaccination et autres), voie d’administration (orale et parentérale), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie -Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial du traitement du paludisme est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du traitement du paludisme pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux acteurs du marché :

Les principaux acteurs du marché sur le marché mondial du traitement du paludisme sont Merck & Co., Inc, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Sanofi, GlaxoSmithKline plc, Pfizer Inc, Novartis AG, Mylan NV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Baxter, Amyris, Advanz Pharmaceutical, Lannett , Hikma Pharmaceuticals PLC, Zydus Cadila, Amneal Pharmaceuticals LLC, LUPIN, NATCO Pharma Limited, Ipca Laboratories Ltd, Alvogen entre autres.

Facteurs de marché

La prévalence croissante du paludisme dans les régions tropicales et subtropicales est le moteur de la croissance du marché.

L’augmentation du financement gouvernemental pour lutter contre le paludisme accélère la croissance du marché

Les besoins non satisfaits du marché en matière de gestion du fardeau du paludisme dans le monde stimulent également la croissance du marché

L’augmentation de l’assurance médicale dans les pays en développement agit comme catalyseur de la croissance de ce marché

Contraintes du marché

Le manque ou l’insuffisance des infrastructures de santé dans les régions sous-développées et en développement entrave la croissance du marché

Le manque de sensibilisation lié aux symptômes du paludisme dans les pays en développement limite également la croissance du marché

Principaux développements sur le marché

En avril 2019, La Jolla Pharmaceutical Company a reçu la désignation de thérapie révolutionnaire de la FDA américaine pour le LJPC-0118, un médicament expérimental pour le traitement du paludisme grave. Cette désignation est une étape réglementaire clé pour la société et l’aidera à travailler en étroite collaboration avec la FDA américaine pour le développement ultérieur du médicament.

En juillet 2018, GlaxoSmithKline plc a reçu l’approbation de la FDA américaine pour la tafénoquine (Krintafel) pour la « guérison radicale » du paludisme à Plasmodium vivax chez les patients âgés de plus de 16 ans, qui reçoivent un traitement antipaludique pour une infection aiguë. Il s’agit du nouveau médicament approuvé après des décennies pour contrer la rechute du paludisme à P. vivax et pour fournir un traitement potentiel aux patients vulnérables qui en ont le plus besoin

