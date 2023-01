Taille du marché du traitement du lymphoedème en Europe, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le marché mondial du traitement du lymphœdème devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial du traitement du lymphœdème est en croissance avec un TCAC de 9,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 671,51 millions USD d’ici 2029 contre 841,00 millions USD en 2022. La hausse des dépenses de santé et l’escalade de l’innovation et des technologies sont les principaux moteurs qui devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le lymphoedème fait référence à un gonflement qui se produit généralement dans les membres supérieurs et inférieurs. Parfois, les deux bras et les deux jambes enflent. Le lymphœdème est le plus souvent causé par l’ablation ou l’endommagement des ganglions lymphatiques dans le cadre du traitement du cancer. Il résulte d’un blocage du système lymphatique, qui fait partie du système immunitaire. Découle d’un système lymphatique endommagé , peut entraîner des infections, une défiguration, des douleurs débilitantes et une invalidité. Il n’y a pas de remède pour le lymphœdème.

Le traitement du lymphœdème implique plusieurs thérapies au lieu du traitement standard, car les patients sont insatisfaits ou ne guérissent pas avec le traitement conventionnel du lymphœdème. Ils abordent le traitement alternatif qui offre plus de contrôle sur les décisions de soins de santé, et les alternatives se révèlent plus compatibles avec le système de santé du patient.

Le lymphœdème peut survenir après tout cancer ou son traitement qui affecte le drainage des ganglions lymphatiques. Il a été rapporté qu’il se produit dans les jours et jusqu’à 30 ans après le traitement du cancer du sein. Les traitements du lymphœdème au stade initial sont, entre autres, les thérapies, les chirurgies et la greffe lympho-veineuse. Mais il n’y a pas de remède permanent pour le lymphœdème.

Un nombre croissant de personnes sont touchées par le traitement du lymphœdème qui exige un traitement très efficace et avancé pour minimiser les risques pendant le traitement. Les systèmes de santé ont besoin de produits de traitement très avancés. Par conséquent, les principaux acteurs du marché se concentrent fortement sur les lancements de produits et les approbations de produits. De plus, le gouvernement et les organismes de réglementation soutiennent les acteurs du marché en vertu de l’approbation des produits.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont medi GmbH & Co. KG, PAUL HARTMANN AG, 3M, Convatec Inc., JUZO, SIGVARIS GROUP, Sanyleg Srl a socio unico, AIROS Medical, Inc., Tactile Medical, BIOCOMPRESSION SYSTEMS, Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Mego Afek ltd., ThermoTek, Cardinal Health, Essity (BSN medical GmbH), Smith+Nephew HERANTIS PHARMA Plc, Huntleigh Healthcare Limited, Avet Pharmaceuticals Inc et KOYA MEDICAL parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial du traitement du lymphoedème et taille du marché

Le marché mondial du traitement du lymphœdème est segmenté en fonction du type de traitement, du type, de la zone touchée, du groupe d’âge, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de traitement, le marché mondial du traitement du lymphœdème est segmenté en thérapie de compression, chirurgie, pharmacothérapie, thérapie au laser et autres. En 2022, le segment de la thérapie par compression devrait dominer le marché car il gère efficacement les symptômes de la maladie.

Sur la base du type, le marché mondial du traitement du lymphœdème est segmenté en lymphœdème secondaire et lymphœdème primaire. En 2022, le segment du lymphœdème secondaire devrait dominer le marché car le lymphœdème secondaire est le lymphœdème le plus courant dans la population.

Sur la base de la zone touchée, le marché mondial du traitement du lymphœdème est segmenté en membres inférieurs, membres supérieurs et organes génitaux. En 2022, le segment des membres inférieurs devrait dominer le marché, car les membres inférieurs sont principalement touchés en cas de lymphœdème.

Sur la base du groupe d’âge, le marché mondial du traitement du lymphœdème est segmenté en adultes, gériatriques et pédiatriques. En 2022, le segment adulte devrait dominer le marché car le lymphœdème secondaire est le lymphœdème le plus courant dans la population.

Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial du traitement du lymphoedème est segmenté en oral, injectable et topique. En 2022, le segment oral devrait dominer le marché car c’est le mode d’administration le plus efficace avec une meilleure observance des patients.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial du traitement du lymphœdème est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2022, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché en raison de l’augmentation du nombre de patients traités pour le lymphœdème.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial du traitement du lymphœdème est segmenté en pharmacies, appels d’offres directs et autres. En 2022, le segment des pharmacies segmentées devrait dominer le marché en raison de l’augmentation de la population cible et de l’augmentation des activités de R&D.

