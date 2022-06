Taille du marché du traitement des ulcères buccaux, dernières tendances, aperçus de la recherche, profil clé et applications d’ici 2030

Marché mondial du traitement des ulcères de la bouche : par type de médicament (antimicrobien, antihistaminique, analgésique, corticostéroïdes, autres), par formulation (sprays, rince-bouche, pastilles, gels), par indications (stomatite aphteuse, lichen plan buccal, autres) et par région – Global Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie (2021-2027)

Le rapport sur le marché du traitement des ulcères buccaux couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects du marché du traitement des aphtes.

Perspectives de l’industrie du traitement des ulcères de la bouche

La taille du marché mondial du traitement des aphtes devrait passer de 1,63 milliard USD en 2020 à 2,41 milliards USD en 2027, avec un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les ulcères de la bouche sont des plaies et des ecchymoses douloureuses qui se produisent sur le film muqueux de la bouche et limitent la capacité de mâcher, de mordre ou de manger. Ils sont également connus sous le nom d’aphtes. De plus, les aphtes sont souvent de plus en plus fréquents et la plupart d’entre eux sont inoffensifs. Par conséquent, l’intérêt des gens pour la guérison du traitement des ulcères de la bouche a considérablement augmenté, car il atténue le risque de lésion des tissus dans la bouche et peut favoriser l’hygiène buccale.

Facteurs affectant l’industrie du traitement des aphtes au cours de la période de prévision :

Augmentation de l’utilisation de produits chimiques dans les aliments et les produits bucco-dentaires, comme dans le dentifrice, et augmentation des habitudes alimentaires malsaines, telles que la consommation de malbouffe, l’usage du tabac, etc. On s’attend à ce qu’il augmente la demande de traitement des ulcères de la bouche, offrant une croissance au marché mondial.

Des facteurs tels que la sensibilisation croissante des personnes à la gravité de la santé bucco-dentaire, l’incidence croissante des ulcères de la bouche et la sensibilisation croissante à l’hygiène dentaire et buccale devraient en outre stimuler la croissance mondiale du marché du traitement des ulcères de la bouche. De plus, les progrès technologiques dans les soins dentaires et la meilleure disponibilité d’options de traitement différentes et modernes ont eu un impact significatif sur les ventes de traitement des ulcères de la bouche à travers le monde.

Cependant, les personnes optant pour une approche décontractée des ulcères buccaux plutôt que des options modernes, ce qui peut limiter la croissance du marché. Parallèlement à cela, les effets secondaires associés au traitement des aphtes freinent davantage la croissance du traitement des aphtes sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché du traitement des ulcères de la bouche :

Le COVID-19 est une maladie de santé publique mondiale qui a touché presque tous les secteurs industriels. Covid – 19 a conduit à une augmentation de la sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire. Les gens sont maintenant plus préoccupés par le maintien de l’hygiène bucco-dentaire et, par conséquent, le marché du traitement des ulcères de la bouche connaît une énorme traction à travers le monde. À l’avenir également, le marché pourra observer un taux de croissance élevé. En outre, la concurrence sur le marché est également intense. Des acteurs clés, tels que Colgate, Palmolive, Pfizer, 3M Healthcare et d’autres, ont adopté de meilleures stratégies pour sensibiliser les clients haut de gamme aux ulcères de la bouche. D’ici 2025, on estime également que le marché du traitement des ulcères buccaux connaîtra une augmentation considérable de ses revenus. Par conséquent, avec l’épidémie de COVID-19, les gens sont devenus plus conscients de la santé et de la forme physique.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur le traitement des ulcères de la bouche en fonction du type de médicament, de la formulation et de l’indication.

Le marché du traitement des aphtes a été segmenté en fonction du type de médicament –

Antimicrobien

Antihistamine

Analgésiques

Corticostéroïdes

Les autres

Le marché du traitement des ulcères de la bouche a été segmenté sur la base de la formulation –

Vaporisateurs

Bain de bouche

Pastilles

Gélules

Le marché du traitement des ulcères de la bouche a été segmenté sur la base des indications –

Stomatite aphteuse

Lichen plan buccal

Les autres

Marché du traitement des aphtes: perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial du traitement des aphtes a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché du traitement des aphtes, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe, en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de l’intégration de technologies de pointe dans le traitement des aphtes dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision, en raison de la sensibilisation croissante aux aphtes et des initiatives gouvernementales favorables à la diffusion de l’hygiène bucco-dentaire dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial du traitement des ulcères de la bouche comprennent –

Le marché du traitement des aphtes est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants vitaux du marché du traitement des ulcères buccaux opérant sur le marché mondial sont –

Church & Dwight Co., Inc.

3M Santé

GlaxoSmithKline, plc

Bristol Myers Squibb

ECR Pharmaceuticals Co., Inc.

Pfizer inc.

Laboratoires Blairex inc.

Colgate-Palmolive Company

Sinclair Pharma Ltée.

Groupe Reckitt Benckiser Plc

Le rapport sur le marché du traitement des aphtes analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.