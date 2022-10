Taille du marché du traitement des poux, part, acteurs clés, TCAC, application et rapport d’activité 2022-2029

Le rapport complet sur le marché du traitement des poux contient des statistiques sur l’état actuel de l’industrie et constitue donc une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. Pour avoir les meilleures informations sur le marché et le savoir-faire des meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, ce rapport d’étude de marché est une option idéale. Le rapport s’avère être un synopsis complet de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son incidence sur l’industrie de la santé. En outre, le rapport sur le marché du traitement des poux comprend une évaluation approfondie des perspectives de croissance et des restrictions du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement des poux était évalué à 93,47 millions USD en 2021 et devrait atteindre 156,44 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,65% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement des poux sont :

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France), Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Edenbridge Pharmaceuticals, LLC (États-Unis)

ParaPRO LLC (États-Unis)

Encube Ethicals (Inde)

GALDERMA (Suisse)

Alliance Pharmaceuticals (Royaume-Uni)

Foamix Pharmaceuticals Ltd (États-Unis)

Arbor Pharmaceuticals (États-Unis)

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (Inde)

Perrigo Company plc (Irlande)

Les poux sont des insectes suceurs de sang sans ailes qui se nourrissent du sang des humains et vivent sur leur tête ou leur cuir chevelu. Lorsque les poux sucent le sang des gens, ils injectent de la salive. La coagulation du sang est empêchée par l’injection de salive. Le prurit est une maladie causée par la salive des poux pénétrant dans le système circulatoire humain. La salive des poux peut déclencher de graves réactions allergiques chez certaines personnes, et les griffes acérées des poux peuvent provoquer des démangeaisons et des douleurs en se déplaçant dans les mèches de cheveux. Les traitements contre les poux (appelés pédiculicides) sont accessibles sans ordonnance ou en vente libre. Les shampoings, les lotions et les crèmes de rinçage en font partie. Questions relatives à ce rapport d’étude de marché :

Dynamique du marché du traitement des poux

Conducteurs

Augmentation des cas de poux de tête dans le monde

On estime que l’augmentation des cas de poux de tête dans le monde améliore la croissance du marché du traitement des poux. Les poux de tête sont connus pour transmettre n’importe quelle maladie , mais ils ne transmettent pas d’infections. Ils peuvent causer des démangeaisons atroces et des maladies de peau subséquentes . La perte de sommeil, les démangeaisons extrêmes, l’inconfort et la perte d’attention sur des tâches importantes font partie des symptômes secondaires bien connus des poux de tête. Ces facteurs alimentent l’expansion du marché mondial du traitement des poux.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché du traitement des poux est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure. En outre, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

De plus, les initiatives croissantes des organisations publiques et privées pour sensibiliser et la prévalence croissante de la contamination par les parasites des poux élargiront le marché du traitement des poux. De plus, la sensibilisation croissante à la santé et l’augmentation du taux d’adoption des médicaments en vente libre entraîneront l’expansion du marché du traitement des poux.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du traitement des poux. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du traitement des poux au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé au traitement entravera le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement mettront à l’épreuve le marché du traitement des poux. De plus, des politiques réglementaires strictes et le manque de sensibilisation des gens limiteront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du traitement des poux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du traitement des poux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché du traitement des poux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les remèdes des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact du COVID-19 sur le marché du traitement des poux

Au cours de la période projetée, le marché du traitement des poux devrait être limité par l’épidémie de COVID-19. Depuis son apparition en décembre 2019, le COVID-19 Le virus s’est propagé dans presque tous les pays de la planète, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à le déclarer une urgence de santé publique. Le COVID-19, un nouveau coronavirus, a été identifié comme l’agent causal dans les cas de pneumonie. Ce virus s’est propagé rapidement dans le monde, tuant un grand nombre de personnes. Le COVID-19 a été qualifié de pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mars 2020, et des mesures rigoureuses pour prévenir la propagation de la maladie ont été recommandées. Depuis lors, la pandémie a retardé l’expansion du secteur de la santé et perturbé la chaîne d’approvisionnement. En outre, les gouvernements de nombreux pays ont imposé des confinements à l’échelle nationale pour stopper la propagation du COVID-19. De même, les organisations de santé de nombreux pays à travers le monde éprouvaient des difficultés à poursuivre leurs activités de chaîne d’approvisionnement.

Développement récent

En octobre 2020, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait annoncé l’approbation d’une lotion utilisée dans le traitement des poux de tête pour une utilisation sans ordonnance ou en vente libre (OTC), via un processus appelé prescription (Rx) – à l’interrupteur OTC. Le fabricant de médicaments sur ordonnance initie généralement le passage de la prescription à la vente libre. Les preuves présentées doivent démontrer que le médicament est sûr et efficace lorsqu’il est utilisé conformément aux instructions de l’étiquetage proposé pour qu’il passe de l’état d’ordonnance à l’état sans ordonnance. Selon la société, les consommateurs doivent être capables de comprendre comment utiliser le médicament de manière sûre et efficace sans l’aide d’un expert en soins de santé.

Portée du marché mondial du traitement des poux

Le marché du traitement des poux est segmenté en fonction du type, du traitement, de la forme posologique, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Pédiculose Capite

Pédiculose corporelle

Pédiculose pubienne

Les autres

Traitement

Ivermectine

Spinosad

Perméthrine

Pyréthrine

Autre

Forme posologique

Comprimés

Shampooings

Lotions

Crème

Les autres

Voie d’administration

Oral

Topique

Les autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Analyse / aperçus régionaux du marché du traitement des poux

Le marché du traitement des poux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, traitement, forme posologique, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement des poux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché du traitement des poux en raison de la population croissante d’enfants et de la présence d’acteurs clés dans cette région. De plus, la hausse des dépenses de santé stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la présence de fabricants de génériques dans cette région. De plus, le développement des infrastructures de santé et la contamination croissante par les poux propulseront davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

