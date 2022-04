Taille du marché du traitement de la sclérose en plaques, opportunités de croissance, principaux acteurs clés et avenir 2021-2028

Le marché du traitement de la sclérose en plaques est le rapport d’étude de marché de premier ordre généré par des membres d’équipe habiles et expérimentés qui soutiennent la réalisation d’une croissance et d’un succès absolus dans l’entreprise. Ce document de l’industrie aide à comprendre sans effort la notoriété de la marque et la perception de la marque et du produit parmi les clients potentiels de l’industrie. De plus, ce rapport d’analyse de marché est une source qui fournit les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2028. Grâce aux informations de marché exploitables couvertes dans le rapport à grande échelle sur le marché du traitement de la sclérose en plaques, les entreprises peuvent élaborer des solutions durables et rentables. -stratégies efficaces.

Le marché mondial du traitement de la sclérose en plaques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre USD 38 168,95 millions d’ici 2027. La prévalence croissante de la sclérose en plaques et les activités de recherche et développement approfondies dans le traitement de la sclérose en plaques sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

La sclérose en plaques est une maladie chronique, inflammatoire et auto-immune qui affecte le système nerveux central (SNC), en particulier la communication entre le cerveau et d’autres parties du corps. La sclérose en plaques (SEP), en particulier, est une maladie démyélinisante qui endommage les enveloppes isolantes des cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière. Il n’y a généralement pas de remède contre la SEP, les soins généraux sont basés sur une récupération rapide des dommages qui retardent la progression de la maladie et gèrent les symptômes de la SEP.

Principaux acteurs : –

Genzyme Corporation (filiale de Sanofi), Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (filiale de Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.), F. Hoffmann-La Roche Ltd, Merck KGaA, Mallinckrodt, Pfizer Inc., Hikma Pharmaceuticals PLC, Par Pharmaceutical ( une filiale d’Endo International plc), Mylan NV, Acorda Therapeutics, Inc., Novartis AG, Biogen, CELGENE CORPORATION (filiale de Bristol-Myers Squibb Company), Lannett, Zydus Pharmaceuticals, Inc. (filiale de Zydus Cadila), Bayer AG, Amneal Pharmaceuticals LLC, Adamas Pharmaceuticals, Inc. autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement de la sclérose en plaques

Le paysage concurrentiel du marché Traitement de la sclérose en plaques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché du traitement de la sclérose en plaques.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché du traitement de la sclérose en plaques.

Par exemple,

En août 2020, Genzyme Corporation a signé un accord d’acquisition avec Principia Biopharma Inc., une société engagée dans le développement de solutions de traitement pour les maladies à médiation immunitaire. Cette acquisition a aidé l’entreprise à renforcer ses activités de recherche dans le domaine de la sclérose en plaques, entre autres maladies à médiation immunitaire.

En juillet 2019, Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (une filiale de Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.) a lancé Copaxone (injection d’acétate de glatiramère) dans l’auto-injecteur pré-rempli YpsoMate. Ce lancement a aidé les patients à gérer la dose de médicament et leur a permis d’administrer eux-mêmes des doses de médicament sans avoir besoin d’un administrateur de médicament. Cette initiative a amélioré le portefeuille de produits et l’a amené à générer davantage de revenus.

Le traitement de la sclérose en plaques comprend des caractéristiques telles que le besoin croissant de meilleures options de traitement de la sclérose en plaques aura un impact sur le lancement de nouveaux produits par les fabricants sur le marché, ce qui augmentera sa demande ainsi que l’augmentation des initiatives gouvernementales conduit à la croissance du marché. Actuellement, diverses études de recherche sont en cours, ce qui devrait créer un avantage concurrentiel pour les fabricants afin de développer un traitement nouveau et innovant de la sclérose en plaques, qui devrait offrir diverses autres opportunités sur le marché du traitement de la sclérose en plaques. Cependant, l’expiration des brevets des médicaments et le coût élevé du traitement devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché du traitement de la sclérose en plaques fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché du traitement de la sclérose en plaques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché mondial du traitement de la sclérose en plaques et taille du marché

Le marché du traitement de la sclérose en plaques est segmenté en fonction du type de maladie, du traitement, du type de médicament, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de maladie, le marché du traitement de la sclérose en plaques est segmenté en sclérose en plaques récurrente-rémittente (RRMS), sclérose en plaques progressive secondaire (SPMS), sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) et sclérose en plaques sévère récurrente-rémittente (RES). En 2020, le segment de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) domine le marché du traitement de la sclérose en plaques, car la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) a le taux de prévalence le plus élevé au monde et représente environ 85 % de tous les cas de sclérose en plaques. .

Sur la base du traitement, le marché du traitement de la sclérose en plaques est segmenté en thérapies symptomatiques, thérapies abortives/traitement des exacerbations aiguës et thérapies préventives. En 2020, le segment des thérapies préventives domine le marché du traitement de la sclérose en plaques en raison de vastes activités de recherche et développement pour proposer des thérapies préventives innovantes afin de traiter les symptômes de la SEP.

Sur la base du type de médicament, le marché du traitement de la sclérose en plaques est segmenté en produits de marque et génériques. En 2020, le segment de marque domine le marché du traitement de la sclérose en plaques, car un grand nombre de médicaments de marque sont lancés de temps à autre pour le traitement de la SEP et les patients sont principalement prescrits par des médicaments de marque en raison de leur grande efficacité.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du traitement de la sclérose en plaques est segmenté en voie orale et parentérale. En 2020, le segment oral domine le marché du traitement de la sclérose en plaques, car la voie d’administration orale offre aux patients une grande observance et une grande satisfaction.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement de la sclérose en plaques est segmenté en hôpitaux, centres spécialisés, soins à domicile et autres. En 2020, le segment hospitalier domine le marché du traitement de la sclérose en plaques car les hôpitaux sont équipés d’outils de diagnostic avancés et de solutions de traitement innovantes pour la sclérose en plaques.

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement de la sclérose en plaques est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2020, le segment des ventes au détail domine le marché du traitement de la sclérose en plaques, car les ventes au détail sont fortement axées sur les coûts associés à l’achat de médicaments indirects et offrent également aux patients une gratification instantanée.

La sensibilisation accrue au traitement de la sclérose en plaques crée de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché du traitement de la sclérose en plaques

Le marché du traitement de la sclérose en plaques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie du traitement de la sclérose en plaques avec les ventes de médicaments pour le traitement de la sclérose en plaques, l’impact de l’avancement de la technologie de traitement de la sclérose en plaques et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché du traitement de la sclérose en plaques. . Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

