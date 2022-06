Taille du marché du traitement de la puberté précoce centrale (PPC) 2022 – Segmentation et analyse par dernières tendances, part, développement et croissance par régions jusqu’en 2029

DBMR a publié une nouvelle publication de recherche sur « Taille, part, tendances et prévisions du secteur du traitement de la puberté précoce centrale (RPC) mondiale jusqu’en 2029» avec plus de 350 pages et enrichie de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. La connaissance complète est basée sur les dernières nouvelles, opportunités et tendances de l’industrie. Ce rapport d’étude de marché contient un chapitre sur le marché mondial du traitement de la puberté précoce centrale (PPC) et toutes ses sociétés associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement, de marketing et d’affaires. stratégies. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés en ciblant les parties prenantes associées au marché.

Analyse et taille du marché

Au cours des dernières années, le marché du traitement de la puberté précoce centrale (PPC) devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Les agonistes de l’hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) peuvent être utilisés pour traiter la PPC car ils bloquent les effets stimulants de la GnRH endogène et accélèrent le développement osseux, empêchant ainsi une puberté précoce. La ménarche est retardée lorsque le traitement à la GnRH est utilisé pour retarder le début de la puberté. Triptodor, Lupron Depot-Ped (acétate de leuprolide) et Suprelin LA (acétate d’histréline) sont trois médicaments thérapeutiques approuvés pour la puberté précoce centrale actuellement sur le marché (PPC).

Data Bridge Market Research analyse que le marché central du traitement de la puberté précoce (PPC) était évalué à 1 482,52 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2 663,78 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,60 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les segments et sous-sections du marché Traitement de la puberté précoce centrale (PPC) sont présentés ci-dessous :

Par type (médicaments, chirurgie), diagnostic (tests sanguins, IRM, tomodensitogrammes, rayons X), mois (1 mois, 2 mois, 6 mois, autres)

Par voie d’administration (parentérale, implants, orale, autres), sexe (filles, garçons)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, autres)

Par canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne, autres)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché du traitement de la puberté précoce centrale (PPC) est:

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Irlande)

Ipsen Pharma (France)

Arbor Pharmaceuticals (États-Unis)

Tolmar Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)

….

Les entreprises explorent le marché en adoptant les fusions et acquisitions, les expansions, les investissements, les lancements de nouveaux services et les collaborations comme leurs stratégies préférées. Les acteurs explorent de nouvelles zones géographiques par le biais d’expansions et d’acquisitions pour bénéficier d’un avantage concurrentiel grâce à des synergies combinées. L’analyste de recherche chez Data Bridge prédit que les fournisseurs américains contribueront à la croissance maximale du marché mondial du traitement de la puberté précoce centrale (PPC) tout au long de la période prévue.

Public cible clé

Fournisseurs de solutions de traitement de la puberté précoce centrale (PPC), nouveaux entrants et investisseurs, capital-risqueurs, organismes gouvernementaux, entités corporatives, organismes de recherche gouvernementaux et privés et autres

Portée du marché mondial du traitement de la puberté précoce centrale (PPC)

Le marché central du traitement de la puberté précoce (PPC) est segmenté en fonction du type, du mois, de la voie d’administration, du sexe, du diagnostic, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Médicament

Analogues à action prolongée de la Gnrh (hormones libérant des gonadotrophines)

Acétate de leuprolide

Triptoreline

Acétate d’histréline

Les autres

Traitements d’appoint

Inhibiteurs de l’aromatase

Hormone de croissance

Stéroïdes anabolisants non aromatisables

Opération

Diagnostic

Tests sanguins

IRM

tomodensitogrammes

rayons X

Mois

1 mois

2 mois

6 mois

Les autres

Voie d’administration

Parentéral

Sous-cutané

Intramusculaire

Les autres

Implants

Oral

Les autres

Le genre

Les filles

Garçons

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Points stratégiques couverts dans la table des matières des aperçus du marché mondial du traitement de la puberté précoce centrale (PPC) par application, type de produit, paysage concurrentiel et marché régional des prévisions 2029 :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l'étude et de la portée de la recherche le Global Central Aperçu du marché du traitement de la puberté précoce (PPC) par application, type de produit, paysage concurrentiel et marché régional des prévisions 2029.
Chapitre 2 : Résumé exclusif – les bases

….A continué

