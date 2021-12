Taille du marché du traitement antipelliculaire, tendances de croissance, principaux acteurs, potentiel d’application et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché à grande échelle offre un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte des facteurs les plus importants tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Les profils d’entreprise inclus dans ce rapport sur l’industrie peuvent être très utiles pour prendre des décisions liées aux revenus, à l’importation, à l’exportation et à la consommation pour l’entreprise. La méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits peut également être analysée avec cette étude de marché.

Le marché du traitement des pellicules devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 5,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 11,915 USD. 15 millions d’ici 2028 contre 7 645,23 millions de dollars en 2020.

Principaux acteurs clés du marché :

Alliance Pharma SA

Arcadia Santé grand public

Vyome Therapeutics Inc.

Henkel AG & Co. KGaA

L’ORÉAL

Souverain Chimie & Cosmétique

ACTICON SCIENCES DE LA VIE

Systèmes John Paul Mitchell

Johnson & Johnson Consumer Inc. (une filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.)

JĀSÖN Natural Products, Inc. (une filiale de Hain Celestial)

Cipla inc.

NIKOLE KOZMETICS

PHYTO

Dabour

Glenmark Pharmaceuticals Limitée

En tant que société

L’OCCITANE EN PROVENCE INTERNATIONAL SA. (a subsidiary of Groupe L’OCCITANE)

Procter & Gamble

Produits Philip Kingsley Ltée,

Analyse au niveau du pays du marché du traitement antipelliculaire

Le marché du traitement antipelliculaire est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type, mode de prescription, produit, type de médicament, tranche d’âge, sexe, utilisateur final et type de distribution.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché du traitement antipelliculaire sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne, la Turquie, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Hongrie, l’Autriche, la Norvège, l’Irlande, la Lituanie, le repos d’Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, EAU , Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Les États-Unis en Amérique du Nord ont les dépenses des ménages les plus élevées au monde et proposent des accords commerciaux avec plusieurs pays, ce qui en fait le plus grand marché pour les produits de consommation, y compris les produits de traitement des pellicules. La Chine devrait dominer le marché de l’Asie-Pacifique. La Chine est l’un des principaux pays au monde avec une augmentation rapide de l’utilisation des produits et du taux de traitement avec une sensibilisation croissante aux espèces de Malassezia. L’Allemagne en Europe devrait croître avec le taux de croissance le plus prometteur au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 avec un mode de vie changeant et une urbanisation croissante.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions Procter & Gamble et Unilever ciblent ? Data Bridge Market Research a estimé qu’une forte croissance du marché du traitement des pellicules en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblant les États-Unis, le Canada et le Mexique seront leurs prochaines poches de revenus pour 2021.

Le marché du traitement antipelliculaire devient de plus en plus compétitif avec des entreprises telles que Procter & Gamble et Unilever, car ce sont les entreprises dominantes dans le traitement antipelliculaire ayant un nombre maximal de produits. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial du traitement des pellicules

