Taille du marché du toluène, part de l’industrie, croissance, tendances, applications et prévisions 2030

La taille du marché mondial du toluène devrait atteindre 23 393 millions de dollars d’ici 2027, contre 16 597 millions de dollars en 2021, enregistrant un TCAC de 5,0 % de 2021 à 2027.

Le toluène est un solvant d’hydrocarbure aromatique insoluble dans l’eau claire avec la formule moléculaire de C7H8. Il possède une odeur aromatique de type benzène et est un liquide inflammable très volatil avec un point d’éclair de 4 °C. Il est produit à partir de pétrole et de goudron de houille et est utilisé comme solvant dans la fabrication d’autres produits chimiques organiques, tels que le benzène, le xylène et le diisocyanate de toluène.

Statistiques du marché :

Le fichier propose une évaluation du marché et des prévisions dans 5 devises principales – USD, EUR GBP, JPY et AUD. Il aide les dirigeants d’entreprise à faire des choix plus élevés lorsque les enregistrements de change en devises étrangères sont facilement disponibles. Dans ce rapport, les années 2020 et 2021 sont considérées comme des années historiques, 2020 comme l’année de référence, 2021 comme l’année estimée et les années de 2021 à 2030 comme la période de prévision.

Il est utilisé comme solvant dans les peintures, les diluants, les adhésifs et les encres. Les produits cosmétiques et de soins personnels tels que les vernis à ongles et les dissolvants contenant du toluène sont appliqués sur la surface dure et impénétrable de l’ongle où un film lisse et brillant se forme rapidement lors de l’évaporation des solvants.

Le marché du toluène a considérablement augmenté ces dernières années dans les pays en développement, tels que la Chine, l’Inde et le Japon, en raison de l’augmentation des investissements dans les industries chimiques, pétrochimiques et pétrolières et gazières. De plus, le pétrole brut et le gaz naturel contiennent des impuretés élevées et des composants corrosifs, tels que le sulfure d’hydrogène, le dioxyde de carbone et l’eau libre, qui détériorent les parois internes des puits et des pipelines. L’extraction continue de pétrole et de gaz pourrait entraîner la corrosion de la surface interne des pipelines. Les solvants aromatiques (benzène, toluène, éthylbenzène et mélanges de xylènes (BTEX)) sont utilisés comme inhibiteurs de corrosion pour la protection interne des conduites ainsi que pour effectuer une distillation fractionnée dans les industries pétrolières et gazières. Par conséquent, augmentation de la demande de toluène comme inhibiteur de corrosion dans l’huile et

Le benzène toluène xylène (BTX) est une source synthétique de composés organiques volatils (COV). Les COV ont des effets néfastes cumulatifs à long terme sur la santé; ainsi, est strictement réglementé par diverses législations. De plus, des réglementations strictes sur les COV devraient entraver l’adoption de produits chimiques aromatiques.

Le marché mondial du toluène est segmenté en fonction du type de dérivé, de l’application, du matériau de construction et de la géographie. Basé sur le type de dérivé, il est classé en benzène et xylène, diisocyanates de toluène, solvants, additifs pour essence et autres. Le segment de type benzène et xylène a enregistré une croissance significative en 2016 et devrait croître au cours de la période de prévision. Le segment des applications de pliage devrait croître à un TCAC significatif de 5,2 %. Par technologie, il est segmenté en procédé de reformat, procédé pygas, procédé coke/charbon et procédé styrène. Géographiquement, il est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA. L’Asie-Pacifique représentait près de la moitié de la part du chiffre d’affaires total en 2016, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

Les principaux acteurs du marché ont investi dans des activités de R&D pour développer des produits avancés afin de répondre à la demande des utilisateurs finaux. Les principaux acteurs du marché du toluène comprennent:

ExxonMobil Chemical

Sinopec

Shell

Reliance Industries

ConocoPh illips

Valero Energy

B ASF

BP Chemicals

China National Petroleum

Mitsui Chemicals

Incidence de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 en 2019 a englouti le monde. Cela a provoqué un arrêt mondial. L’ensemble de l’économie mondiale a été touchée. En outre, de nombreuses personnes ont également perdu la vie. Environ 252 297 094 cas et 5 091 465 décès ont été signalés dans le monde jusqu’à présent pour COVID-19. La pandémie s’est propagée à presque tous les pays du monde. Dans la plupart des industries, la pandémie a entraîné une certaine forme de perte. En raison de la pandémie, le marché mondial du toluène a également connu un ralentissement. Statista estime que le chiffre d’affaires mondial total de l’industrie chimique s’élevait à environ 3,94 billions de dollars américains en 2019. En 2014, l’industrie chimique a généré des revenus de 5,4 billions de dollars américains à un niveau record.

Le degré de concurrence entre les principales sociétés mondiales a été développé en analysant plusieurs marchés de premier plan de Toluène, notamment la concurrence sur le marché, la part de marché, les avancées les plus récentes du secteur, les lancements de produits innovants, les partenariats, les fusions et les acquisitions par des sociétés leaders.

Analyse du segment de marché : Le document fournit un examen primaire de l’industrie ainsi que des définitions, des classifications et la forme de la chaîne d’entreprise. L’analyse de marché est fournie pour les marchés mondiaux qui incluent les tendances d’amélioration, l’évaluation de panorama agressive et la réputation de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés en plus des stratégies de fabrication et les systèmes de redevances sont également analysés. Ce fichier indique en outre la consommation d’import/export, l’offre et la demande, les charges, les ventes et les marges brutes.

Segmentation clé du marché du toluène :

Par type de dérivé

Benzène et xylène

Toluène Diisocyanates

Solvants

Essence Additifs

Autres (benzaldéhyde et acide benzoïque)

Par processus de production

Procédé de reformat Procédé

Pygas Procédé

coke/charbon Procédé

styrène

Par demande

Médicaments

Colorants

Mélange

Cosmétique Produits pour les ongles

Autres (TNT, Pesticides et Engrais)

Par géographie

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Royaume-Uni

Espagne

Italie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Inde

Chine

Japon

Australie

Corée

Reste de l’Asie-Pacifique

LAMEA

Brésil

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de LAMEA

Koch Industries

JX Nippon Oil and Energy Corporation

Chevron Phillips

Nova Chemicals

Sherwin-Williams

Total Petrochemicals

Lyondell Bâle

Covestro

Formosa Plastics

