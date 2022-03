Taille du marché du système de vision nocturne automobile, application, analyse des produits et croissance jusqu’en 2028

« L’analyse du marché mondial des systèmes de vision nocturne pour l’automobile jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des systèmes de vision nocturne automobile avec une segmentation détaillée du marché par technologie, type d’affichage, composants et géographie. Le marché mondial des systèmes de vision nocturne automobile devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché du système de vision nocturne automobile et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Les principaux acteurs du marché sont :

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché du système de vision nocturne automobile. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

Audi SA

Autoliv Inc

Systèmes pour véhicules commerciaux Bendix

Continental SA

Daimler SA

Delphi Automotive Plc.

ENTREPRISE DENSO

FLIR Systems, Inc.

Société Omron.

Robert Bosch GmbH

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des systèmes de vision nocturne automobile

L’épidémie de COVID-19 a gravement touché l’industrie automobile et des transports, ainsi que d’autres industries connexes. L’émergence du virus COVID-19 à travers le monde, qui a conduit à des scénarios de verrouillage, a conduit à une série sans précédent de fermetures de frontières à travers le monde. Cette perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale devrait avoir un impact sur l’industrie jusqu’à la mi-2021. Plusieurs fabricants de systèmes de vision nocturne automobiles ont déclaré la pause de la production en raison de la baisse de la demande, des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et pour protéger la sécurité de leurs employés dans les pays les plus touchés pendant la pandémie de COVID-19. En conséquence, la demande de solutions de système de vision nocturne automobile a diminué en 2020 et l’impact de la pandémie devrait également se poursuivre en 2021.

Les chercheurs effectuent également une analyse complète des récents changements réglementaires et de leur impact sur le paysage concurrentiel de l’industrie. La recherche évalue les progrès récents dans le paysage concurrentiel, notamment les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits, les acquisitions et les fusions, ainsi que les investissements dans le secteur de la recherche et du développement.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en infrarouge lointain (FIR) et proche infrarouge (NIR)

Sur la base du type d’affichage, le marché est segmenté en système de navigation, groupe d’instruments et HUD

Sur la base des composants, le marché est segmenté en caméra de vision nocturne, unité de contrôle, unité d’affichage et autres

Réponses aux questions clés importantes dans le rapport sur le marché Système de vision nocturne automobile:

Quels sont les principaux facteurs affectant la dynamique du marché ? Quels sont les moteurs, les défis et les risques commerciaux sur le marché Système de vision nocturne automobile?

Qu’est-ce que Dynamics ? Cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix des principaux profils de fabricants ?

Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché Système de vision nocturne automobile? Connaît l’approvisionnement en matières premières en amont et les acheteurs en aval.

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fabricants sur le marché mondial ?

Table des matières:

Chapitre 1. Résumé

Chapitre 2. Méthodologie de la recherche

Chapitre 3. Perspectives du marché

Chapitre 4. Aperçu du marché mondial des systèmes de vision nocturne automobile, par type

Chapitre 5. Aperçu du marché mondial des systèmes de vision nocturne automobile, par application

Chapitre 6. Aperçu du marché mondial du système de vision nocturne automobile, par région

Chapitre 7. Profils d’entreprise

