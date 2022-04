Taille du marché du système de tri intelligent 2021 (analyse d’impact COVID-19 incluse) Opportunités, aperçu régional, principaux leaders, revenus et prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché du système de tri intelligent (volume et valeur) et la structure de la chaîne industrielle publiées par The Insight Partners via sa base de données de haute qualité qui est une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie. Les grandes entreprises avec leurs volumes de marché et leurs revenus sont couvertes pour chacune des régions (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud et centrale).

Un rapport d’étude de marché exclusif sur le système de tri intelligent fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché dans cinq régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. La segmentation du marché par type, application et région a été effectuée sur la base d’une analyse et d’une validation approfondies du marché grâce à de nombreuses contributions primaires d’experts de l’industrie, des principaux leaders d’opinion des entreprises et des parties prenantes) et à des recherches secondaires (associations mondiales/régionales, revues spécialisées , livres blancs techniques, site Web de l’entreprise, dépôt du rapport annuel auprès de la SEC et bases de données payantes). En outre, le marché a été estimé en utilisant diverses méthodologies de recherche et un modèle statistique interne.

Le rapport sur le marché du système de tri intelligent fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, contraintes, défis et opportunités sur le marché du système de tri intelligent pour offrir des informations utiles et le scénario actuel pour prendre la bonne décision. . Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché du système de tri intelligent en comprenant les approches de croissance stratégique.

Principaux acteurs du marché du système de tri intelligent:

1. BEUMER

2. Daifuku

3. Intelligent

4. Groupe KION

5. Okura

6. Machines Murata

7. SSI SCHÄFER

8. Groupe TGW

9. Vanderlande

10. Équinoxe

La machine de tri intelligente fonctionne selon les instructions informatiques prédéfinies pour le tri des marchandises et la livraison des marchandises à un emplacement spécifique. Le système de tri intelligent ressemble aux convoyeurs avec une plus grande capacité et. Ces systèmes sont principalement utilisés pour distribuer de gros volumes de petits cartons dans un grand nombre d’emplacements. Les systèmes de tri intelligents fournissent des moyens précis et efficaces d’acheminement, de tri et de détournement d’un large éventail de types de colis pour le traitement, la sélection des commandes, la palettisation, l’emballage, le stockage et l’expédition.

Des facteurs tels que l’essor de l’industrie du commerce électronique dans le monde et l’essor du secteur de la vente au détail en raison de l’augmentation du revenu disponible des particuliers stimulent l’adoption d’un système de tri intelligent et influencent ainsi la croissance du marché des systèmes de tri intelligents. En plus de cela, le système de tri intelligent prend de l’ampleur dans des économies comme les États-Unis, la Chine, l’Inde, l’Allemagne, le Royaume-Uni et bien d’autres en raison de l’évolution du secteur technologique. De plus, l’émergence d’une plate-forme de tri alimentée par l’IA devrait également offrir de nombreuses opportunités de croissance aux acteurs opérant sur le marché des systèmes de tri intelligents.

Réponses que le rapport reconnaît :

• Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision.

• Facteurs clés qui animent le marché du système de tri intelligent

• Les principales tendances du marché freinent la croissance du marché du système de tri intelligent

• Défis à la croissance du marché.

• Principaux fournisseurs du marché du système de tri intelligent

• Analyse SWOT détaillée.

• Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial du système de tri intelligent

• Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques.

• Initiatives stratégiques ciblant les principaux fournisseurs.

• Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions

