Taille du marché du système de radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire, part, étude de recherche approfondie, application, croissance et prévisions jusqu’en 2029

La radiothérapie stéréotaxique (SRT) est une méthode utilisée pour administrer une dose curative de radiothérapie externe. Avec une chute de dose rapide et un ciblage précis des rayonnements, ce traitement permet d’administrer de très fortes doses de rayonnement sans augmenter la toxicité pour les tissus normaux adjacents. En altérant l’ADN, ce traitement détruit les cellules cancéreuses ou ralentit leur prolifération. Le marché devrait être encore alimenté par des éléments tels que les initiatives gouvernementales, l’augmentation des investissements dans le secteur des soins de santé vétérinaires et l’accélération des percées technologiques dans les systèmes SRS non invasifs.

Définition du marché

La radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire (SRS) traite les cancers et d’autres problèmes de santé dans le cou, les poumons, le cerveau, le foie, la colonne vertébrale et d’autres zones du corps en utilisant un certain nombre de faisceaux de rayonnement finement focalisés. Au cours de la procédure, aucune incision n’est pratiquée. Au lieu de cela, la radiochirurgie stéréotaxique utilise l’imagerie 3D pour concentrer de fortes doses de rayonnement sur l’endroit touché tout en minimisant les dommages aux tissus sains qui l’entourent.

Dynamique du marché du système de radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire

Conducteurs

Augmentation de la population d’animaux de compagnie

Le principal facteur favorisant la croissance de l’entreprise est l’utilisation croissante du système de radiochirurgie stéréotaxique (SRS) pour le traitement du cancer chez les animaux de compagnie, ainsi qu’une augmentation de la population d’animaux de compagnie. Le marché se développe grâce à l’adoption largement favorable de la radiochirurgie stéréotaxique sans cadre pour le traitement de la tuméfaction cérébrale chez les chiens avec des résultats cliniques favorables.

Montée en puissance de l’industrie de la santé animale

Parmi les autres facteurs censés aider le syndicat, citons les mesures administratives, la hausse des coûts dans l’ industrie de la santé animale et l’accélération des progrès techniques dans l’ordre SRS non invasif.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

Le principal facteur de croissance du marché mondial des systèmes de radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire est le besoin croissant de radiochirurgie stéréotaxique pour traiter les chiens atteints de cancer.

Le nombre croissant d’animaux de compagnie atteints de divers cancers dans les pays établis et en développement pourrait être un autre élément à l’avenir qui génère des perspectives rentables de génération de revenus pour les acteurs du marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé aux chirurgies entravera le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement constitueront un défi pour le marché.

Ce rapport sur le marché du système de radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des systèmes de radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-veterinary-stereotactic-radiosurgery-system-market

Impact du COVID-19 sur le marché des systèmes de radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire

L’épidémie de COVID-19 a eu un effet néfaste sur l’expansion du marché des systèmes de radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire dans le monde. Les gouvernements ont mis en place des lois sévères sur la ségrégation sociale et des mesures de confinement dans le but d’arrêter la propagation du virus alors que les cas augmentaient dans le monde entier. Cela a entraîné une diminution du nombre de radiothérapies pratiquées par les hôpitaux et cliniques vétérinaires et a eu un effet sur la demande de systèmes de radiochirurgie stéréotaxique dans ces établissements.

Développement récent

En mars 2020, la radiochirurgie stéréotaxique (SRS) et ses applications associées feront l’objet de présentations pédagogiques sur le Web proposées par ZAP Surgical Systems, Inc. La Radiosurgery Society, AANS, et d’autres conférences scientifiques ont récemment été reportées en raison du COVID- 19 situation, et cela a conduit à un besoin de «distanciation sociale», de sorte que l’ensemble du programme sera présenté gratuitement via un webinaire.

En février 2019, un ajout à l’hôpital pour petits animaux Hixson-Lied du Collège de médecine vétérinaire qui peut offrir une radiothérapie aux animaux atteints de cancer a ouvert ses portes. Après la formation du personnel et la mise en service de l’accélérateur linéaire, une unité vieille de 6 ans qui était à l’origine utilisée dans un hôpital pour personnes puis restaurée pour l’État de l’Iowa, la construction a été achevée fin août.

Portée du marché mondial du système de radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire

Le marché des systèmes de radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire est segmenté en fonction du type de produit et de modalité. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Instrumentation microchirurgicale

Instruments optiques/de visualisation

Les autres

Type de modalité

Couteau gamma

Accélérateur linéaire

Radiothérapie par faisceau de particules

Cyber-couteau

Analyse régionale / aperçu du marché du système de radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire

Le marché des systèmes de radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et type de modalité, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du système de radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des systèmes de radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire en raison de la forte prévalence d’animaux de compagnie surfant du cancer, de l’augmentation de la population d’animaux de compagnie et de l’inquiétude des propriétaires d’animaux qui stimulent la croissance du marché dans les poches de l’Amérique du Nord.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la volonté croissante de mieux prendre soin des animaux de compagnie parmi les familles résidant dans des pays comme l’Inde et la Chine.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Global-Veterinary-Stereotactic-Radiosurgery-System-Market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de radiochirurgie stéréotaxique vétérinaire sont :

PetCure Oncologie (États-Unis)

Varian Medical Systems, Inc. (États-Unis)

Accuray Incorporated (États-Unis)

BD (États-Unis)

CR Bard, Inc. (États-Unis)

Eckert & Ziegler (Allemagne)

Elekta (Suède)

Hitachi, Ltd. (Japon)

IntraOp Medical, Inc. (États-Unis)

Ion Beam Applications SA (Belgique)

Isoray, Inc. (États-Unis)

Mevision Medical Systems (États-Unis)

