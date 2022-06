Taille du marché du système de nettoyage automatique des tubes d’une valeur de 158,18 millions de dollars d’ici 2028 | CAGR 4,74 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché du système de nettoyage automatique des tubes jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale – par type (système de nettoyage automatique des tubes à billes et système de nettoyage automatique des tubes à brosse) et industrie (alimentation Génération, pétrole et gaz, espace commercial, hôtellerie et autres), le marché était évalué à 110,08 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 158,18 millions de dollars américains d’ici 2028, il devrait croître à un TCAC de 4,74% au cours de la période de prévision 2021-2028.

Le contrôle de la croissance du biofilm et du dépôt de tartre sur les tubes internes de la surface d’échange de chaleur du condenseur est essentiel pour le fonctionnement efficace d’un refroidisseur HVAC refroidi par eau. L’encrassement des systèmes réduit l’efficacité du transfert de chaleur, augmente la charge de travail du refroidisseur et la consommation d’énergie, et peut même entraîner une panne de l’appareil. L’installation d’un système de nettoyage automatique des tubes (ATCS) évite ces colmatages. Le système réduit l’encrassement et améliore les performances du système. La zone de contact garantit que les projectiles de nettoyage et la paroi interne du tube sont en contact physique continu. De nombreuses entreprises se tournent vers l’ATCS, qui leur permet de surveiller l’efficacité de leurs systèmes CVC, ainsi que la dégradation physique et efficace des balles en éponge, leur permettant ainsi de mieux comprendre l’efficacité du système à éliminer les dépôts d’encrassement. .

L’épidémie de COVID-19 a gravement perturbé la chaîne d’approvisionnement et la fabrication d’équipements industriels. L’épidémie à travers le monde a conduit à des scénarios de verrouillage. Cela a conduit les experts de l’industrie à analyser que l’industrie serait confrontée à un quart de retard dans la chaîne d’approvisionnement des équipements industriels. Cette perturbation devrait créer des secousses de 2020 à mi-2021. L’industrie manufacturière devrait s’accélérer plus tôt, car les gouvernements du monde entier ont progressivement levé les diverses mesures de confinement pour relancer l’économie. La production d’équipements industriels devrait s’accélérer à partir de 2021, ce qui devrait en outre influencer positivement la fabrication d’équipements industriels, y compris le système de nettoyage automatique des tubes.

En termes de géographie, le marché mondial des systèmes de nettoyage automatique de tubes a été dominé par l’APAC en 2020. Les principaux facteurs de croissance du marché dans l’APAC sont le besoin croissant d’économies d’énergie et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle dans les raffineries et les espaces commerciaux. La croissance du secteur de l’électricité et des services publics dans la région APAC a été accélérée par le développement d’économies telles que la Chine et l’Inde, et le revenu disponible élevé de la population dans des pays tels que la Corée du Sud et le Japon.

Utilisation croissante des systèmes de nettoyage automatique des tubes dans l’industrie de la raffinerie

De nombreux processus dans les raffineries de pétrole souffrent d’un encrassement important, ce qui affecte l’efficacité et la rentabilité globales de l’usine. L’augmentation des coûts de carburant, les émissions élevées de CO2 du réchauffeur à combustion, l’augmentation de la force de pompage et la réduction du débit et de la capacité des produits transformés sont tous des coûts d’exploitation courants associés à l’encrassement des échangeurs de chaleur de raffinerie. L’encrassement des flux de brut et de produits dans les raffineries de pétrole est un problème inévitable qui a de graves conséquences économiques, environnementales et de sécurité. L’encrassement a toujours été un problème dans les réseaux de train de préchauffage de raffinerie (PHT), entraînant un débit plus faible, une consommation d’énergie plus élevée et des arrêts plus fréquents. L’encrassement du brut dans les PHT devrait coûter 0,25 % de tout le brut raffiné ou 66 millions de barils par an. En conséquence, les fabricants d’ATCS proposent aux raffineries un système de nettoyage automatique des tubes personnalisable pour éliminer l’encrassement de leurs machines. Par exemple, Innovas Technologies, LLC propose une solution intégrée pour augmenter l’efficacité du processus de refroidissement de la raffinerie. La technologie Helios Tube Cleaning System d’Innovas Technologies empêche l’encrassement des échangeurs de chaleur de façon naturelle et durable, sans arrêts de processus coûteux ni traitements chimiques. Par conséquent, l’utilisation d’un ATCS contribuera à augmenter la production d’électricité de 0,5 %.

L’encrassement des échangeurs de chaleur a un effet majeur sur la rentabilité des opérations de raffinage. L’effet le plus important sur le profit survient lorsque la capacité de fabrication est affectée par l’encrassement. Les bénéfices peuvent être réduits jusqu’à 17% dans de telles circonstances. En conséquence, le marché gagne en popularité dans les raffineries du monde entier, avec plus de 160 unités dans des procédés à fort encrassement tels que le craquage catalytique fluide, la cokéfaction, le dessalage et le traitement des eaux usées. Ces facteurs devraient influencer la demande de systèmes de nettoyage automatique des tubes.

Marché du système de nettoyage automatique des tubes: paysage concurrentiel et développements clés

Ball Tech Energy Ltd., CET Enviro Pvt. Ltd., Conco Services LLC, Ecomax Solutions Pvt. Ltd., Hydroball Technics Holdings Pte Ltd. Ovivo, Taprogge GMBH, Watco Group, WesTech Engineering, Inc. et WSA Engineered Systems sont parmi les principaux acteurs du marché mondial des systèmes de nettoyage automatique de tubes. Les principales entreprises se concentrent sur l’expansion et la diversification de leur présence sur le marché et sur l’acquisition d’une nouvelle clientèle, exploitant ainsi les opportunités commerciales existantes.

En février 2019, WesTech Engineering, Inc. a ouvert une nouvelle unité commerciale en Italie. WesTech possède des sites commerciaux sur les cinq continents.

En septembre 2018, le Singapore Green Building Council a décerné à Eqobrush la plus haute accréditation : 4 coches. Cela a qualifié Eqobrush de leader dans le domaine des économies d’énergie sur les refroidisseurs. Eqobrush est désormais un produit de construction écologique de Singapour (SGBP) et les propriétaires de bâtiments reçoivent automatiquement 1 point sur leur programme Green Mark Building and Construction Authority (BCA) lors de l’installation.

