Taille du marché du système de mesure de la géométrie de la piste d’une valeur de 158,18 millions de dollars d’ici 2028 | CAGR 4,74 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Track Geometry Measurement System Market to 2027 – COVID-19 Impact, and Global Analysis and Forecast – by Railway Type (High-Speed ​​Railways, Conventional Railway, Heavy Haul Railways, and chemins de fer légers ); Type d’opération (avec et sans contact) ; et composants (matériel (équipement de navigation, équipement de communication, caméra, capteur et autres), logiciels et services) et géographie », le marché était évalué à 2795,7 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 4741,0 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 7,3 % de 2020 à 2027.

L’initiative de marché est une stratégie adoptée par les entreprises pour étendre leur empreinte à travers le monde et pour répondre à la demande croissante des clients. Les acteurs du marché présents sur le marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies se concentrent principalement sur l’amélioration des produits et services en intégrant des fonctionnalités et des technologies avancées. Par exemple, en 2019, Fugro s’est vu attribuer un accord-cadre de 5 ans par Network Rail pour effectuer l’acquisition et l’analyse de données d’enquête pour tous les sites de renouvellement de voies à haut rendement en Grande-Bretagne et en Europe.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00004342/

En 2019, APAC était en tête du marché mondial des systèmes de mesure de la géométrie des voies avec une part de revenus de 9,0 %, suivi de l’Europe et de l’Amérique du Nord. L’APAC est le plus grand continent du monde et est bien connu pour ses innovations technologiques dans des pays comme l’Australie, la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud. Des économies stables et des progrès technologiques soutiennent la croissance de divers marchés dans la région. L’industrialisation croissante et la main-d’œuvre bon marché encouragent les gigantesques multinationales à déplacer leurs usines sur le marché asiatique, en particulier dans des pays comme la Chine et l’Inde. Les systèmes de mesure de la géométrie de la voie utilisent des données de voie précises et fiables et peuvent être installés pratiquement sur n’importe quel véhicule ferroviaire. Un large éventail de projets ferroviaires est prévu ou en construction dans la région, ce qui en fait la région la plus lucrative pour le marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies. La Chine et l’Inde sont à l’avant-garde du développement de vastes projets ferroviaires.

En 2019, l’Europe occupait la deuxième place sur le marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies avec une part de marché décente et on s’attend à un TCAC stable de 2020 à 2027. Le marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies en Europe était évalué à 845,4 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 1 555,5 millions de dollars d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 8,4 % de 2020 à 2027. L’indice de force relative (RSI) européen investit environ 2,7 % de son chiffre d’affaires annuel dans la R&D et emploie environ 400 000 personnes en Europe. La demande croissante de transport à faible émission de carbone a conduit à une série d’investissements dans le secteur ferroviaire, augmentant ainsi le besoin de systèmes de mesure de la géométrie des voies. En outre, le Fonds européen de développement régional investirait 312 millions de dollars pour améliorer plus de 178 km de liaisons ferroviaires sur la ligne à grande vitesse Madrid-Lisbonne longue de 715 km. Ces investissements offrent des opportunités lucratives pour la croissance du secteur ferroviaire, entraînant la croissance du marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies. De plus, l’augmentation des investissements dans le système d’infrastructure énergétique intelligente stimule davantage la croissance du marché.

Planifiez une discussion de prévente avec l’équipe d’auteurs dans un créneau que vous préférez pour répondre aux questions sur la portée du rapport, la personnalisation, l’introduction à la méthodologie, l’assistance sur les technologies et les définitions du marché – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00004342/

Demande accrue de systèmes de mesure de la géométrie des voies des trains à grande vitesse et des transports en commun

Le marché mondial des systèmes de mesure de la géométrie des voies devrait croître rapidement en raison de l’augmentation de la demande des trains à grande vitesse. Les trains à grande vitesse sont connus sous le nom de trains de style protégé. Les développements ferroviaires à grande vitesse ont régulièrement progressé, donnant un coup de pouce au marché mondial des systèmes de mesure de la géométrie des voies. L’un des principaux moteurs du marché du TGMS est l’existence d’un large éventail de spécifications et de législations de l’industrie ferroviaire et la nécessité d’intégrer des solutions de mesure de la géométrie des voies pour répondre à ces normes. L’introduction de systèmes de géométrie de voie pour l’entretien des voies et l’augmentation du réseau de métro et de trains à grande vitesse sont parmi les autres facteurs qui animent le marché du TGMS. De plus, avec le taux d’acceptation élevé, les fabricants de TGMS ont augmenté la précision et la longévité de ces systèmes ainsi que leur taille, ce qui devrait encore augmenter la vente de ces systèmes.

Système de mesure de la géométrie de la voie Type de chemin de fer Aperçu du marché

Sur la base du type de chemin de fer, le marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies est sous-segmenté en chemins de fer à grande vitesse, chemins de fer conventionnels, chemins de fer lourds et chemins de fer légers. Le segment ferroviaire conventionnel a dominé le marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies ; tandis que le segment des chemins de fer à grande vitesse devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision. Le chemin de fer à grande vitesse est un type de transport ferroviaire beaucoup plus rapide que le chemin de fer traditionnel, utilisant un système intégré de matériel roulant spécialisé et de voies dédiées. La demande croissante de technologies intelligentes pour maintenir l’efficacité opérationnelle des voies et le développement rapide des chemins de fer à grande vitesse propulsent la croissance du marché mondial des systèmes de mesure de la géométrie des voies. La demande croissante de systèmes de mesure de la géométrie des voies des économies en développement et l’expansion des réseaux ferroviaires à grande vitesse dans certains pays devraient offrir diverses opportunités aux acteurs du marché.

Marché du système de mesure de la géométrie de la piste: paysage concurrentiel et développements clés

Ball Tech Energy Ltd., CET Enviro Pvt. Ltd., Conco Services LLC, Ecomax Solutions Pvt. Ltd., Hydroball Technics Holdings Pte Ltd. Ovivo, Taprogge GMBH, Watco Group, WesTech Engineering, Inc. et WSA Engineered Systems sont parmi les principaux acteurs du marché mondial des systèmes de mesure de la géométrie des voies. Les principales entreprises se concentrent sur l’expansion et la diversification de leur présence sur le marché et sur l’acquisition d’une nouvelle clientèle, exploitant ainsi les opportunités commerciales existantes.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00004342/

En 2020, le système de mesure de géométrie de voie autonome ENSCO Rail a récemment été présenté en mars et avril. Le système de mesure de géométrie de voie autonome ENSCO Rail peut être installé sur les locomotives, les wagons de passagers et de marchandises. Le système est cité comme un moyen pour les opérateurs de maintenance ferroviaire d’inspecter les voies avec des coûts réduits, une fréquence et une vitesse accrues, et sans aucun impact sur le flux de trafic ferroviaire. Le magazine Progressive Railroading et son site Web progressiverailroading.com sont les principaux fournisseurs d’actualités et d’informations sur l’industrie ferroviaire.

En 2020, le système unique de mesure des voies ferroviaires de Fugro, RILA, a reçu l’approbation de Network Rail pour l’utilisation dans le jaugeage des plates-formes et prendrait en charge les enquêtes actuelles et futures sur l’ensemble de l’itinéraire. Le système permet de réduire le besoin d’arpentage manuel, et la réduction associée des risques pour le personnel est un avantage supplémentaire.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876