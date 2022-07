Taille du marché du système de mammographie, opportunités de croissance, analyse de la part des revenus et prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial des systèmes de mammographie devrait atteindre 4 255,3 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le marché des systèmes de mammographie connaît une forte demande en raison de la fréquence croissante du cancer du sein et de l’utilisation de la mammographie pour identifier les masses/lésions et autres anomalies des seins.

Le cancer du sein est le type de cancer le plus fréquent chez les femmes avec plus de 2 millions de nouveaux cas de cancer du sein en 2018. Les taux mondiaux de survie au cancer du sein varient considérablement, allant d’environ 80 % en Amérique du Nord, au Japon et en Suède à près de 60 % en les pays à revenu intermédiaire et moins de 40 % dans les pays à faible revenu. Par conséquent, la mise en œuvre de l’imagerie mammaire pour dépister et détecter les cellules malignes dans le sein humain stimule la demande sur le marché des systèmes de mammographie.

Les investissements croissants dans le domaine de l’imagerie mammaire et l’augmentation des cas de cancer du sein font partie des facteurs importants qui influencent la croissance du marché.

Les progrès technologiques croissants et les investissements accrus dans le diagnostic de l’imagerie mammaire sont à l’origine de la croissance rapide du marché des systèmes de mammographie. La technologie d’imagerie 2D intelligente d’Hologic et l’imagerie 3D haute résolution Clarity HD ont reçu l’approbation de précommercialisation (PMA) de la FDA américaine (Food and Drug Administration) et sont disponibles sur le système de tomosynthèse mammaire 3Dimensions. Grâce à ces avancées, le système d’imagerie mammaire offre des images mammaires 3D à plus haute résolution pour les radiologues, un flux de travail amélioré pour les technologues et une meilleure expérience de mammographie avec des alternatives à faible dose pour les patientes.

Quelques-uns des principaux acteurs opérant dans le système de mammographie sont :

Hologic, Siemens Healthineers, Metaltronica, Philips Healthcare, Fujifilm, Mindray Medical International Limited, Planmed Oy, GE Healthcare et IMS Sri.

Le rapport met principalement en lumière les éléments essentiels du système de mammographie, tels que les définitions, les arrangements, les applications et l’examen de l’industrie, discutant des offres de produits, de la production de formulaires, de l’évaluation des prix et des matières premières, entre autres. Le rapport sur le système de mammographie étudie le paysage mondial en procédant à une évaluation à l’échelle de l’économie, ainsi qu’à une étude approfondie portant sur le coût des produits, les moteurs et les contraintes, la production, la distribution, les demandes et le taux de croissance d’une année sur l’autre.

Étendue de la recherche : les

segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives du type de produit (revenus, milliards USD ; 2017-2027) analogiques numériques des systèmes de la tomosynthèse mammaire



(revenus, milliards USD ; 2017-2027) de dépistage Diagnostic



Perspectives des utilisateurs finaux (revenus , milliards USD ; 2017-2027) Hôpitaux et cliniques Centres de diagnostic Instituts de recherche



Cette étude de marché sur les systèmes de mammographie aborde également la volatilité des coûts observée à la fois dans les données historiques collectées pour la période 2017-2019 et les tendances potentielles pour les années de prévision 2020-2028, sur la base de la capacité optimale ainsi que des points de vue et des estimations de marché estimées. Ce rapport sur le marché mondial évalue également les données relatives aux vendeurs opérant dans le secteur et aux acheteurs, fournissant une base de données exhaustive des aspects cruciaux du secteur Système de mammographie.

Évaluant la dynamique contemporaine du marché, le rapport d’enquête statistique a également démontré les dernières avancées décisives et les acteurs du marché sur la base d’une évaluation critique de celles-ci. L’étude établit des prévisions précises pour l’entreprise afin d’aider les consommateurs à planifier leurs futurs mouvements commerciaux après avoir acquis une perspective juste du futur secteur.

Principaux aspects couverts par cette étude

Quelle a été la trajectoire de croissance des marchés locaux au cours des cinq dernières années ?

Quels aspects majeurs des produits suscitent une forte demande des consommateurs ?

Quels aspects du marché sont supposés stimuler la croissance du secteur dans un avenir proche ?

Selon les estimations, quels segments de marché contribuent à une part importante du marché du système de mammographie?

Quelle est la croissance du marché Système de mammographie prévue au cours de la période de prévision en termes de valeur et de volume?

Quels acteurs du marché du système de mammographie devraient dominer le secteur mondial au cours des années de prévision?

L’étude d’intelligence professionnelle sur le marché du système de mammographie répond à certaines des questions les plus critiques :

Quelle sera la taille du marché en 2031 et quel taux de croissance connaîtra-t-il ?

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quelles sont les forces motrices du marché Système de mammographie?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les opportunités futures pour les acteurs du marché Système de mammographie?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial du Système de mammographie?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

Table des matières :

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des principaux segments de marché et acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche.

Résumé: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la taille du marché par région et la taille du marché mondial. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par produit et application : cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de recherche et de méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

Dans l’ensemble, le rapport d’intelligence du marché du système de mammographie déduit des estimations précises du marché en utilisant les principes de répartition et de données Triangulation pour évaluer des facteurs tels que l’évolution de l’inclinaison des consommateurs, la base de connaissances existante, l’évaluation du marché et les sources vérifiées. Ces aspects pourraient jouer un rôle crucial dans la croissance potentielle du secteur mondial.

