Taille du marché du système de guerre électronique cognitive (CEW), facteurs clés, principaux acteurs, stratégies de croissance, tendances, prévisions jusqu’en 2030

La du marché mondial du système de guerre électronique cognitive (CEW) devrait atteindre 1 298,8 millions USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 19,1 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport d’Emergen. L’augmentation des tensions et des différends transfrontaliers, des conflits territoriaux et des instabilités géopolitiques entraîne une demande constante de systèmes de guerre activés par l’IA, ce qui stimule la croissance des revenus du marché mondial des systèmes de guerre électronique cognitive.

Le système de guerre électrique cognitive comprend des systèmes cognitifs tels que les algorithmes d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML), pour améliorer le développement et le fonctionnement des technologies de guerre électronique (EW) dans les applications militaires et de défense. Le ML aide les soldats à réagir à des dangers imprévus, tandis que l’IA est principalement utilisée pour imiter la perception humaine de l’apprentissage, de la mémoire et du jugement. Les systèmes cognitifs peuvent percevoir, apprendre, raisonner et interagir avec les individus et leur environnement de manière naturelle, ce qui accélère le développement et le déploiement de la nouvelle génération de GE dans les technologies de détection, de suppression et de neutralisation des menaces.

L’application de systèmes cognitifs au développement de la GE aide les chercheurs militaires à identifier des modèles et à formuler des hypothèses, ce qui peut conduire à des améliorations significatives dans divers systèmes, ainsi qu’à anticiper les exigences critiques de la mission. La croissance des revenus du marché devrait augmenter rapidement en raison du besoin croissant d’IA dans les applications et systèmes militaires et du besoin et de l’importance croissants de la connaissance de la situation des systèmes de guerre électronique cognitive. L’IA peut aider les forces armées à améliorer leurs capacités multicouches pour faire face à divers scénarios de champ de bataille inattendus ou à des environnements hostiles. L’IA permet une prise de décision rapide dans des environnements d’informations dynamiques et clairsemés.

Les problèmes techniques liés aux systèmes de guerre électronique cognitive ainsi que les problèmes d’interprétation des modèles d’apprentissage automatique sont des facteurs majeurs qui devraient freiner la croissance du marché. L’évolution des menaces EW entraîne une demande urgente pour un traitement vectoriel plus avancé, du matériel personnalisé pour les interfaces de capteurs, l’IA, les réseaux de neurones, l’apprentissage automatique et le traitement scalaire pour une analyse et une prise de décision rapides et en temps réel.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent Elbit Systems Ltd., BAE Systems, General Dynamics Corporation, L3Harris Technologies, Inc., Lockheed Martin Corporation, Textron Inc., Thales, Israel Aerospace Industries (IAI), Raytheon Technologies Corporation et Leonardo. Malgré

ces obstacles, le marché mondial des systèmes de guerre électronique cognitive devrait enregistrer un taux de croissance rapide des revenus tout au long de la période de prévision en raison des améliorations et des progrès continus des systèmes de plates-formes aéroportées utilisés par les forces armées du monde entier. La nécessité de moderniser les systèmes de guerre actuels dans la marine et l’armée de l’air américaines est un facteur clé qui stimule la croissance des revenus du marché des systèmes de guerre électronique cognitive et favorise l’expansion des plates-formes aéroportées en Amérique du Nord. De plus, les fabricants de systèmes de guerre électronique se concentrent sur l’amélioration des systèmes de guerre existants grâce à la recherche et au développement continus du régime. Les revenus du marché du système AI en Amérique du Nord devraient augmenter rapidement au cours de la période de prévision grâce aux efforts continus des principaux acteurs de l’industrie pour développer de nouveaux produits, garder une longueur d’avance sur la concurrence et assurer la préparation en raison des menaces croissantes.

Le 14 mai 2021, Teledyne Technologies a annoncé la finalisation de l’acquisition de FLIR System. Cette consolidation de FLIR, qui est un acteur majeur dans le domaine des systèmes aériens et terrestres sans pilote, et de Teledyne, qui est un fournisseur de services sophistiqué de systèmes sous-marins ainsi que du marché des véhicules de surface, devrait créer une plate-forme combinée pour offrir des solutions uniques à des problèmes opérationnels complexes.

Le renseignement électronique tire des informations de communications électroniques non verbales ou non textuelles. En conséquence, l’utilisation de signaux électroniques et de langages codés comme moyen de communication garantit que les stratégies de guerre restent secrètes. Par conséquent, pour la surveillance à grande échelle, l’alerte précoce, les communications, le commandement et le contrôle, les opérations militaires modernes reposent sur des capacités de guerre électronique par satellite. L’intelligence électronique est en forte demande en raison du besoin croissant d’IA dans les technologies militaires, ce qui devrait alimenter la croissance des revenus du segment de l’intelligence électronique au cours de la période de prévision.

Les systèmes de défense reposent de plus en plus sur des plates-formes aéroportées en raison de l’innovation et des progrès continus de la technologie de combat aérien. Par exemple, l’avion EA-18G Growler, qui est essentiel aux opérations de guerre électronique de la marine américaine, continue d’obtenir des fonds pour améliorer ses capacités. L’US Air Force envisage également d’équiper son chasseur Boeing F-15 de capacités de « guerre électronique cognitive ». Ces mesures devraient continuer à stimuler la croissance des revenus du segment au cours de la période de prévision.

Les drones sont les systèmes cognitifs les plus largement utilisés en raison de leur rentabilité, de leur capacité à réduire les risques pour le personnel humain, de leur respect de l’environnement et de leur accessibilité rapide. La demande de drones d’attaque et d’UAV continue d’augmenter dans le domaine des systèmes de guerre électronique cognitive en raison de la tendance croissante au déploiement d’UAV dans les missions, les frappes chirurgicales et d’autres opérations défensives. Cela devrait stimuler la croissance des revenus du segment au cours de la période de prévision.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des systèmes de guerre électronique cognitive en se basant sur capacité, plates-formes, produit et région :

Perspectives des capacités (Revenus, millions USD, 2022-2030) Attaque électronique Protection électronique Support électronique Perspectives des plates-formes de renseignement électronique



(Revenus, millions USD, 2022-2030) Plates-formes navales Plates-formes terrestres Plate-forme aéroportée Plate spatiale



Produit Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD, 2022-2030) Sous- marins Véhicules marins sans pilote (UMV) Avions de chasse Véhicules aériens sans pilote (UAV) Véhicules



Perspectives régionales : (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

Table des matières :

1 Portée du rapport

1.1 Introduction au marché

1.2 Objectifs de la recherche

1.3 Années envisagées

1.4 Méthodologie

1.5 Indicateurs économiques

1.6 Devise considérée

2 Résumé analytique

3 Système mondial de guerre électronique cognitive par joueurs

4 Système de guerre électronique cognitive par régions

4.1 Taille du marché du système de guerre électronique cognitive par régions

4.2 Croissance de la taille du marché du système de guerre électronique cognitive des Amériques

4.3 Croissance de la taille du marché du système de guerre électronique cognitive APAC

4.4 Europe Croissance de la taille du marché du système de guerre électronique cognitive

4.5 Moyen-Orient et Afrique Croissance de la taille du marché du système de guerre électronique cognitive

5 Amériques

6 APAC

7 Europe

8 Moyen-Orient et Afrique

9 Facteurs, défis et tendances

du marché 9.1 Facteurs et impact du marché

9.1.1 Demande croissante des régions clés

9.1.2 Demande croissante des applications clés et des industries potentielles

9.2 mars ket Défis et impact

9.3 Tendances du marché

10 Prévisions du marché mondial du système de guerre électronique cognitive

11 Analyse des acteurs clés

12 Résultats de la recherche et conclusion

