Taille du marché du système de gestion des données de compteur, tendances des produits, entreprises clés, analyse de la part des revenus, 2021-2028

La du marché mondial des systèmes de gestion des données de compteurs devrait atteindre 1 040,9 millions USD en 2028 à un TCAC stable, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché sont le besoin croissant de détecter le vol d’énergie, l’attention et l’investissement croissants des gouvernements dans les solutions de gestion des données des compteurs, l’application croissante d’une infrastructure de comptage plus avancée, l’installation rapide de réseaux intelligents et le besoin croissant d’améliorer la consommation d’énergie et de réduire l’énergie. gaspillage. La gestion des données de compteur est un processus de collecte et de stockage des données de compteur générées à partir de systèmes de comptage d’énergie automatisés. Ces systèmes jouent un rôle crucial dans l’infrastructure de comptage avancée qui permet une communication bidirectionnelle entre le compteur et le système de gestion central.

En outre, le rapport est mis à jour avec les changements dans la dynamique du marché et le scénario économique dus à la pandémie de COVID-19. Le rapport évalue l’impact de la pandémie sur l’ensemble du marché et fournit une évaluation détaillée de l’impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie.

Paysage concurrentiel :

Le rapport étudie plus en détail les principaux concurrents du marché du système de gestion des données de compteurs dans l’industrie pour fournir un aperçu complet du paysage concurrentiel. Des facteurs clés tels que la productivité, la capacité de fabrication et de production et le rapport entre l’offre et la demande, entre autres, sont également examinés. Les principales entreprises décrites dans le rapport sont Itron, Siemens, Landis+Gyr, Honeywell, Schneider Electric, ABB, Eaton, Kamstrup, DIEHL et Alcara.. En outre, le rapport analyse également les principales initiatives commerciales entreprises par les entreprises telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations et les partenariats, entre autres.

Segmentation du marché

mondial des systèmes de gestion des données des compteurs Emergen Research a segmenté le marché mondial des systèmes de gestion des données des compteurs en fonction des composants, de l’utilité, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

perspectives des composants (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Logiciel

matériel

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Gaz

Électricité

de l’eau

(Revenus : millions USD ; 2018-2028)

Micro-réseau

Réseau intelligent

Recharge de VE

du stockage d’énergie

Perspectives d’utilisation finale

Commercial & Industriel

Résidentiel

Quelques points saillants du rapport

En juillet 2021, CrescoNet a acquis Smart Earth Technologies. Cette acquisition aidera CrescoNet à élargir son portefeuille de produits de services publics d’eau en ajoutant une gamme de produits Smart Earth Technologies qui comprend des émetteurs-récepteurs de point d’extrémité cellulaires intégrés, alimentés par batterie, des vannes, des outils d’installation, une infrastructure LTE et un logiciel cloud pour la gestion des données des compteurs, et le client systèmes d’information.

Le segment des logiciels devrait enregistrer un TCAC plus rapide au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’adoption croissante des compteurs intelligents et au besoin croissant d’une surveillance et d’une gestion, d’un format et d’un traitement de l’énergie plus précis et plus efficaces pour les données des compteurs pour une facturation précise.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide tout au long de la période de prévision. L’urbanisation croissante, le nombre croissant de PME et l’adoption croissante des réseaux de réseaux intelligents sont des facteurs clés qui propulsent la croissance des revenus du marché dans cette région.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel est le taux de croissance du marché Système de gestion des données de compteur? Quelle est la valorisation marchande anticipée de l’industrie du système de gestion des données de compteur d’ici 2027?

Quels sont les principaux moteurs de croissance et facteurs de freinage du marché Système de gestion des données de compteur?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché? Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les opportunités clés et les perspectives de croissance de l’industrie Système de gestion des données de compteur au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

Le rapport propose une ventilation complète de l’analyse régionale du marché et une analyse ultérieure par pays. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur le volume de production, le volume et les modèles de consommation, les revenus et le taux de croissance pour la période de prévision 2020-2027. Selon l’analyse régionale, le marché est principalement réparti sur les régions géographiques clés comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour demander une personnalisation ou pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

