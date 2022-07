Taille du marché du système de documentation sur gel, croissance, portée du produit, forte demande, tendances récentes, analyse du secteur et rapport sur les prévisions 2028

La du marché mondial du système de documentation sur gel devrait atteindre 389,7 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC de revenus stable entre 2021 et 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Certains des principaux facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché sont l’accent croissant mis sur la recherche génomique et protéomique, la prévalence majeure des maladies infectieuses et des troubles génétiques, et les progrès technologiques rapides dans les systèmes d’imagerie sur gel.

Le système de documentation sur gel ou le système d’imagerie sur gel est un type d’appareil de laboratoire requis pour la visualisation, l’analyse et la documentation des protéines, des acides nucléiques et des anticorps dans différents types de gels, notamment l’acrylamide, l’agarose, le fluorure de polyvinylidène (PVDF) et les gels de nitrocellulose. .

Certaines des principales applications des systèmes de documentation sur gel sont la quantification des acides nucléiques, la quantification des protéines et autres. Le segment de la quantification des acides nucléiques représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2020. Cela peut être attribué à l’attention croissante portée à la quantification de l’ARN ou de l’ADN et à l’augmentation des investissements des investisseurs privés dans la protéomique et d’autres recherches basées sur les protéines. L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2020, et cela peut être attribué à l’attention croissante portée aux activités de recherche et développement en protéomique et génomique et à la présence solide d’infrastructures de recherche en biotechnologie de pointe dans les pays de la région.

Le rapport sur le marché mondial du système de documentation sur les gels couvre l’analyse des moteurs, des tendances, des limites, des contraintes et des défis survenant sur le marché du système de documentation sur les gels. Le rapport examine également l’impact de divers autres facteurs du marché affectant la croissance du marché dans divers segments et régions. Le rapport segmente le marché en fonction des types, des applications et des régions pour donner une meilleure compréhension du marché Système de documentation sur gel.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des émulsifiants en fonction du type de produit, de la source de lumière, de la technique de détection, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Product Type Outlook (Revenue , Millions USD ; 2018-2028)

Instruments

Logiciels

Accessoires

Source lumineuse Perspectives (Revenus : Millions USD ; 2018-2028)

Diodes électroluminescentes

UV

laser

Perspectives de la technique de détection

Détecteurs UV

Fluorescence

Chimiluminescence

Application Outlook ( Chiffre d’affaires : millions USD ; 2018-2028)

acides nucléiques Quantification

des protéines

Autres applications

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires : millions USD ; 2018-2028)

Instituts universitaires et de recherche

Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques

Laboratoires de diagnostic

Terrain concurrentiel :

le marché mondial des systèmes de documentation sur les gels est fortement consolidée en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

principales sociétés opérant dans le secteur :

GE Healthcare, Bio-Rad Laboratories, Inc., Thermo Fisher Scientific, LI-COR Biosciences, Endress+Hauser Management AG, Vilber Lourmat, Scientific Digital Imaging plc., Bio-Techne, Cleaver Scientific et Azure Biosystems.

Pour en savoir plus sur le rapport @

Points saillants du rapport :

Le rapport procède à une évaluation comparative des principaux acteurs du marché participant au marché mondial du système de documentation de gel.

Le rapport marque les développements notables qui ont eu lieu récemment dans l’industrie du système de documentation sur gel.

Il détaille les initiatives stratégiques entreprises par les concurrents du marché pour l’expansion des activités.

Il examine de près les indicateurs de croissance micro et macroéconomiques, ainsi que les éléments essentiels de la chaîne de valeur du marché Système de documentation sur gel.

Le rapport note en outre les principales perspectives de croissance des acteurs des marchés émergents dans les principales régions du marché.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d'avoir lu le rapport de recherche.

