Taille du marché du système de détection des coups de feu, croissance de 11,00%, analyse du secteur, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2029 || SST Inc. (États-Unis), 1 SHOOTER DETECTION SYSTEMS (États-Unis), Acoem. (France)

Le marché du système de détection des coups de feu est soigneusement étudié dans le rapport tout en se concentrant largement sur les principaux acteurs et leurs tactiques commerciales, leur expansion géographique, leurs segments de marché, leur paysage concurrentiel, leur fabrication et leurs structures de prix et de coûts. Chaque section de l’étude de recherche est spécialement préparée pour explorer les aspects clés du marché Système de détection de tir. Par exemple, la section sur la dynamique du marché approfondit les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités du marché du système de détection de tir. Grâce à une analyse qualitative et quantitative, nous vous aidons à effectuer une recherche approfondie et complète sur le marché du système de détection de tir. Nous nous sommes également concentrés sur les analyses SWOT, PESTLE et Five Forces de Porter du marché du système de détection de tir.

Les principaux acteurs du marché Système de détection de tir sont analysés en tenant compte de leur part de marché, des développements récents, des lancements de nouveaux produits, des partenariats, des fusions ou acquisitions et des marchés servis. Nous fournissons également une analyse exhaustive de leurs portefeuilles de produits pour explorer les produits et les applications sur lesquels ils se concentrent lorsqu’ils opèrent sur le marché du système de détection de tir. En outre, le rapport propose deux prévisions de marché distinctes – une pour le côté production et une autre pour le côté consommation du marché du système de détection de tir. Il fournit également des recommandations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché Système de détection de tir.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur le système de détection des coups de feu :

SST Inc. (États-Unis), 1 SHOOTER DETECTION SYSTEMS (États-Unis), Acoem. (France), BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE (US), Louroe Electronics (US), Tracer Technology Systems, Inc. (US), 1 Safety Dynamics, Inc. (US), Databuoy Corporation (US), Rafael Advanced Defense Systems Ltd. ( Israël), IAI (Israël), Microflown AVISA (Pays-Bas), V5 Systems. (États-Unis), Raytheon Technologies Corporation (États-Unis), QinetiQ Group plc (États-Unis), Rheinmetall AG (Allemagne) et EAGL Technology, Inc., entre autres

Le marché mondial des systèmes de détection de coups de feu était évalué à 659,34 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1519,47 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 11,00% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le secteur commercial devrait connaître une forte croissance dans le segment des applications en raison de la demande accrue de sécurité dans les villes intelligentes futuristes. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Le rapport complet sur le marché du système de détection des coups de feu aide à obtenir des tendances précieuses, un aperçu du comportement des consommateurs et des visualisations qui permettront de mener une analyse efficace des concurrents. Ce rapport de marché complet donne vie aux résultats des études de marché, offrant aux utilisateurs un outil d’analyse de données pour créer des stratégies exploitables à partir d’une gamme d’informations axées sur les consommateurs. Avec un tel document de marché, les entreprises peuvent être rendues plus intelligentes et plus efficaces qui répondent finalement aux besoins du public cible et qui conduisent à accélérer considérablement le succès commercial. Un rapport d’étude de marché international sur le système de détection des coups de feu fonctionne le mieux pour fournir une vue holistique du marché.

Dynamique du marché du système de détection des coups de feu

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation des incidences de tirs d’armes à feu

L’augmentation de l’incidence des tirs d’armes à feu, en particulier dans les locaux scolaires, entraînant la mise en place de diverses mesures de sécurité, telles que l’alerte des autorités et l’avertissement des personnes à proximité concernant le lieu de la fusillade, est l’un des principaux facteurs de croissance de marché.

Investissement dans la sécurité des frontières

Government of various regions have been continuously investing in border security over the years as these systems assist border security forces to avert and detect any infiltration, illegal immigration and smuggling attempts. Advancements are being made in the systems to help identify perpetrators and detect illegal entries that accelerate market growth.

Increase in Terrorist Activities

The increase in the number of terrorist activities and hostilities globally further influence the market. Thus, the rise in the procurement of defense equipment by prominent militaries and use of gunshot detection systems by law enforcement agencies also assist in the expansion of the market.

Additionally, rapid urbanization, change in lifestyle, surge in investments and increased consumer spending positively impact the gunshot detection system market.

Opportunities

Furthermore, rise in the importance of gunshot detection systems in smart cities extend profitable opportunities to the market players in the forecast period of 2022 to 2029. Also, deploying in high crime areas to use acoustic sensing technology will further expand the market.

Gunshot Detection System Market Regional Analysis:

North America: (United States, Canada, Europe, Germany, France, U.K., Italy, Russia)

Asia-Pacific: (China, Japan, South Korea, Australia, Taiwan, Indonesia, Thailand, Malaysia)

Latin America: (Mexico, Brazil, Argentina, Colombia)

Middle East & Africa: (Turkey, Saudi Arabia, UAE)

Recent Developments

Le département de police de Memphis a déclaré qu’il mettait en œuvre la technologie ShotSpotter sur 3 miles carrés dans la région d’Orange Mound en avril 2021. La mise en œuvre vise à lutter contre le problème croissant de la violence armée. Cette technologie utilise une série de petits capteurs audio déployés en hauteur au-dessus des lampadaires et des bâtiments.

Thales UK a acquis un contrat de fourniture de systèmes de protection et de surveillance pour les véhicules blindés Boxer 8×8 de l’armée britannique en février 2021. Thales UK fournira 500 systèmes de détection de tir Acusonic couplés au même nombre de RWS pour la flotte dans le cadre du contrat.

Basé sur les segments du marché de l’industrie du système de détection de tir:

La solution

Système

Saas

Application

Commercial

La défense

Système

Extérieur

Intérieur

Installation

Installations fixes

Monté sur véhicule

Objectifs du rapport sur le marché du système de détection de tir monté sur soldat

Analyse de la taille du marché Système de détection de tir en fonction de la valeur et du volume

Calculer avec précision les parts de marché, la consommation et d’autres facteurs vitaux des différents segments du marché Système de détection de tir

Explorer les dynamiques clés du marché Système de détection de tir

Mettre en évidence les tendances importantes du marché Système de détection de tir en termes de production, de revenus et de ventes

Présenter en profondeur les meilleurs acteurs du marché Système de détection de tir et montrer comment ils sont en concurrence dans l’industrie

Étudier les processus et les coûts de fabrication, les prix des produits et diverses tendances qui s’y rapportent

Affichage des performances de différentes régions et pays sur le marché Système de détection de tir

Prévision de la taille et de la part de marché de tous les segments, régions et du marché.

Enquête sur les effets du coronavirus et de l’invasion russe de l’Ukraine :

La pandémie de coronavirus et l’invasion russe de l’Ukraine ont fortement affecté la vie des individus à travers le monde. Toutes les autres entreprises et tous les marchés doivent se battre sur les deux fronts – bien-être et monétaire – et doivent traverser cette période de ralentissement contraint. Avec la crise financière qui coûte plusieurs milliards de dollars, il existe une hypothèse très large selon laquelle la période de récupération durera jusqu’à un an à partir de maintenant.

Le principal moyen de sortir de cette conception ronde est de planifier cette interruption pandémique, et nous acceptons que les organisations bénéficieront incroyablement de nos expériences de marché.

Raisons d’acheter :

Understand the current and future competitive scenario across types, countries, and applications

Get Accurate, up-to-date analysis of Gunshot Detection System markets and companies

Use reliable information and analysis to gain a deeper understanding of the current factors impacting the industry

Develop sustainable strategies based on the latest trends, dynamics, and developments

Optimize product portfolios and capture a larger share in the industry through company analysis

Table of Contents

Report Overview: It includes major players of the Gunshot Detection System market covered in the research study, research scope, and Market segments by type, market segments by application, years considered for the research study, and objectives of the report.

Growth Trends: This section focuses on industry trends where market drivers and top market trends are shed light upon. It also provides growth rates of key producers operating in the Gunshot Detection System market. Furthermore, it offers production and capacity analysis where marketing pricing trends, capacity, production, and production value of the Gunshot Detection System market are discussed.

Market Share by Manufacturers: Here, the report provides details about revenue by manufacturers, production and capacity by manufacturers, price by manufacturers, expansion plans, mergers and acquisitions, and products, market entry dates, distribution, and market areas of key manufacturers.

Market Size by Type: This section concentrates on product type segments where production value market share, price, and production market share by product type are discussed.

Market Size by Application: Besides an overview of the Gunshot Detection System market by application, it gives a study on the consumption in the Gunshot Detection System market by application.

Production by Region: Here, the production value growth rate, production growth rate, import and export, and key players of each regional market are provided.

Consumption by Region: This section provides information on the consumption in each regional market studied in the report. The consumption is discussed on the basis of country, application, and product type.

Company Profiles: Almost all leading players of the Gunshot Detection System market are profiled in this section. The analysts have provided information about their recent developments in the Gunshot Detection System market, products, revenue, production, business, and company.

Market Forecast by Production: The production and production value forecasts included in this section are for the Gunshot Detection System market as well as for key regional markets.

Market Forecast by Consumption: The consumption and consumption value forecasts included in this section are for the Gunshot Detection System market as well as for key regional markets.

Value Chain and Sales Analysis: It deeply analyzes customers, distributors, sales channels, and value chain of the Gunshot Detection System market.

Key Findings: This section gives a quick look at important findings of the research study.

About Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd is a multinational management consulting firm with offices in India and Canada. As an innovative and neoteric market analysis and advisory company with unmatched durability level and advanced approaches. We are committed to uncover the best consumer prospects and to foster useful knowledge for your company to succeed in the market.

Data Bridge Market Research is a result of sheer wisdom and practice that was conceived and built-in Pune in the year 2015. The company came into existence from the healthcare department with far fewer employees intending to cover the whole market while providing the best class analysis. Later, the company widened its departments, as well as expands their reach by opening a new office in Gurugram location in the year 2018, where a team of highly qualified personnel joins hands for the growth of the company. “Even in the tough times of COVID-19 where the Virus slowed down everything around the world, the dedicated Team of Data Bridge Market Research worked round the clock to provide quality and support to our client base, which also tells about the excellence in our sleeve.”

