Taille du marché du système d’antenne distribuée, opportunités, état de développement, croissance de l’entreprise et prévisions régionales jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des systèmes d’antennes distribuées contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des systèmes d’antennes distribuées par région.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol573

La taille du marché mondial des systèmes d’antennes distribuées était de 8,4 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des systèmes d’antennes distribuées devrait atteindre 15,7 milliards de dollars américains d’ici 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Un système d’antennes distribuées est adopté par le secteur de l’hôtellerie, y compris les hôtels, les tunnels routiers, les métros, les aéroports, les hôpitaux, les entreprises, etc., pour permettre les services de connectivité. Les systèmes d’antennes distribuées peuvent être utilisés à l’intérieur ou à l’extérieur. Le système fournit des services tels que les services de communication personnels (PCS), la police, les services cellulaires, le Wi-Fi et les services d’urgence.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact mitigé sur le marché des systèmes d’antennes distribuées. Le secteur commercial, y compris les lieux publics, les aéroports et les centres de transport, ainsi que le secteur de l’hôtellerie, a été témoin d’un impact négatif grave. En conséquence, cela a entravé la croissance du marché dans ces secteurs. Cependant, les organismes de santé ont connu une croissance soudaine, qui a alimenté la demande de systèmes d’antennes distribuées.

Les facteurs influant

La demande croissante de technologies de communication et les progrès du marché stimulent la croissance du marché mondial des systèmes d’antennes distribuées.

De plus, la demande de réseau et de connectivité à haut débit et d’une couverture réseau efficace devrait profiter au marché mondial des systèmes d’antennes distribuées.

Le système d’antennes distribuées est utile pour lutter contre divers problèmes de connectivité et a augmenté l’accès à Internet et la bande passante. C’est une autre raison importante derrière l’expansion de l’industrie.

La rentabilité du système d’antennes distribuées s’est avérée avantageuse de manière proactive. Ainsi, les gouvernements préfèrent également ces systèmes. De plus, les avantages des systèmes d’antennes distribuées par rapport aux systèmes traditionnels, tels qu’une couverture mieux définie et moins de lacunes de couverture, stimulent la croissance du marché.

Le processus fastidieux lié à l’installation d’iDAS peut ralentir la croissance du marché.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol573

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des systèmes d’antennes distribuées au cours de la période de prévision en raison de la forte pénétration des technologies de pointe. De plus, la demande croissante d’appareils compatibles IoT et le développement élevé des infrastructures contribueraient à la croissance du marché régional des systèmes d’antennes distribuées.

De plus, la région Asie-Pacifique devrait croître en raison de la contribution importante de la Chine et d’autres pays. L’adoption croissante des smartphones et des tablettes augmente la demande de connectivité ininterrompue. En conséquence, le marché mondial des systèmes d’antennes distribuées augmenterait considérablement.

La tendance croissante des villes intelligentes et la demande croissante de connectivité Internet dans tous les secteurs verticaux devraient alimenter le marché des systèmes d’antennes distribuées Asie-Pacifique.

Concurrents sur le marché

Société de la tour américaine

Boingo sans fil inc.

Cobham sans fil

Comba Telecom Systems Holdings

CommScope Inc.

Corning Incorporé

Dali sans fil inc.

Connectivité TE

Westell Technologies inc.

Zinwave

D’autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Par technologie

DAS actif

DAS hybride

DAS passif

Par propriété

Propriété du transporteur

Propriété de l’hôte neutre

Propriété d’entreprise

Par demande

Lieux publics et sécurité

Hospitalité

Aéroports et transport

Soins de santé

Secteur de l’éducation et bureaux corporatifs

Industriel

Autre

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol573

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

« Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

« Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

« Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

« Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol573

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/