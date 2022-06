Taille du marché du système d’antenne distribuée (DAS) 2022, parts de l’industrie, revenus, technologies innovantes, statistiques de croissance, statut, opportunités commerciales et prévisions jusqu’en 2030

États-Unis – Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les principales stratégies gagnantes pour le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) . Meilleurs experts en la matière, chercheurs , et les professionnels des études de marché ont organisé ce rapport afin de s »assurer que les informations qu »il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision. Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d »approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse), analyse PESTEL et analyse de régression Le système d’antennes distribuées (DAS) L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché du système d’antennes distribuées (DAS) .

Le marché mondial des systèmes d’antennes distribuées (DAS) était de 8,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des systèmes d’antennes distribuées (DAS) devrait atteindre 12,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

L’augmentation du trafic de données mobiles et la gamme croissante d’appareils connectés stimuleront la croissance du marché mondial des systèmes d’antennes distribuées (DAS). En outre, la préférence croissante pour une connectivité Internet étendue et une connectivité ininterrompue contribuera également à la croissance du marché mondial des systèmes d’antennes distribuées (DAS). Selon les informations de « Cisco Visual Networking Report », près des deux tiers de la population mondiale devraient avoir accès à Internet d’ici 2023. De plus, la même source estime que près de 5,3 milliards d’internautes (66%) auront y être d’ici 2023.

Le nombre croissant de projets de construction liés à des concepts modernes et durables profitera au marché mondial des systèmes d’antennes distribuées (DAS). En plus de cela, la pénétration croissante des smartphones offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS).

Analyse d’impact du COVID-19

L’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a fait bondir positivement la base d’utilisateurs d’Internet, ce qui a finalement influencé le marché mondial du Système d’antenne distribuée (DAS). En outre, l’augmentation soudaine de la demande de systèmes de mise en réseau efficaces, de smartphones et d’ordinateurs portables a contribué à la croissance du marché mondial des systèmes d’antennes distribuées (DAS). L’utilisation de services basés sur le cloud a augmenté dans les secteurs de la santé, de la fabrication et d’autres secteurs, ce qui avait été opportuniste pour le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS).

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait devenir le principal actionnaire du marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) en termes de région. Cela est principalement dû à l’adoption précoce de technologies de pointe dans cette région. En outre, la croissance des enregistrements pour les services mobiles contribuera également à la croissance du marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS). De plus, le marché des systèmes d’antennes distribuées de la région serait alimenté par la préférence croissante pour les services vidéo à la demande.

L’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des systèmes d’antennes distribués. Cela est dû à une augmentation des déploiements de réseaux LTE prévus dans les économies émergentes de l’APAC. De plus, la virtualisation des réseaux mobiles et l’adoption accrue d’API ouvertes sont des contributeurs majeurs à la croissance du marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS). La Chine est classée troisième sur le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) en raison du développement croissant des infrastructures et des progrès rapides des réseaux 5G.

Concurrents sur le marché

• American Tower

• AT&T

• Bird Technologies

• Boingo Wireless

• BTI Wireless

• Comba Telecom Systems

• Commscope

• Corning

• Dali Wireless

• JMA Wireless

• PBE Axell

• Solid Technologies

• Westell Technologies, Inc.

• Whoop Wireless

• Zinwave

• Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du système d’antennes distribuées (DAS) se concentre sur la technologie, la propriété, l’application, la source du signal et la région.

Par technologie

• DAS actif

• DAS hybride

• DAS passif

Par propriété

• Propriété de l’opérateur • Propriété

de l’hôte neutre

• Propriété de l’entreprise

Par application

• Lieux publics et sécurité

• Hôtellerie

• Aéroports et transports

• Santé

• Secteur de l’éducation et bureaux d’entreprise

• Industrie

• Autres

par Source du signal

• Antennes hors antenne

• Station de base émettrice-réceptrice (BTS) sur site

• Petites cellules

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

