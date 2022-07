Taille du marché du système biométrique, analyse des revenus, opportunités, tendances, lancement de produit, 2022-2030

La du marché mondial des systèmes biométriques devrait atteindre 115,41 milliards USD avec un TCAC de 13,2 % en 2030, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché des systèmes biométriques peut être attribuée à la demande croissante et à l’adoption de systèmes biométriques sans contact dans le secteur de la santé à l’échelle mondiale. Par exemple, le 8 mai 2020, NEC Corporation a lancé NeoFace Thermal Express, qui est un système biométrique à double face et de détection de fièvre pour le contrôle d’accès. L’appareil est capable de détecter des températures corporelles élevées et des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des masques faciaux et autres. De plus, une augmentation de la demande de sécurité de haut niveau dans les secteurs privé, commercial et public est un autre facteur qui stimule la croissance des revenus du marché. La demande de logiciels de reconnaissance faciale et vocale dans les applications de sécurité et de surveillance a considérablement augmenté ces dernières années en raison de l’augmentation des activités terroristes et des risques potentiels. Ce logiciel est couramment utilisé dans les aéroports à des fins d’identification, mais son déploiement a également augmenté lors des contrôles douaniers et frontaliers, et même par la police pour identifier et arrêter des individus lors de manifestations dans un passé très récent.

L’augmentation de la demande de sécurité de haut niveau dans les secteurs privé, commercial et public est un facteur important qui stimule la croissance des revenus du marché mondial des systèmes biométriques

En outre, il existe une demande croissante pour une méthode plus robuste et sécurisée d’exploitation et d’accès à des informations crédibles et à des statistiques statistiques dans des systèmes axés sur la technologie qui sont utilisés dans diverses industries d’utilisation finale. Par conséquent, l’augmentation de la mise en œuvre de systèmes biométriques d’appariement vocal contribue à la croissance des revenus du marché, car il existe des acteurs importants du marché de l’assistance vocale tels que Google, Microsoft et Apple qui investissent massivement dans la R&D de la biométrie d’appariement vocal. Par exemple, le 23 février 2022, Microsoft a lancé la biométrie Windows Hello pour Windows 10 et Windows 11. Le logiciel de biométrie permet aux employés d’utiliser les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale comme méthode alternative pour déverrouiller les appareils. Cependant, la croissance des revenus du marché mondial du système biométrique est entravée par l’application des lois par le biais d’organisations gouvernementales dans divers pays.

Téléchargez un exemple de copie PDF de ce rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/1052

Notre exemple de rapport gratuit comprend les éléments suivants :

Introduction, Un aperçu et une analyse approfondie de l’industrie sont tous inclus dans le rapport mis à jour de 2022.

L’analyse d’impact de l’épidémie de COVID-19 est incluse dans le package

Rapport de recherche d’environ 250 pages (y compris les recherches récentes)

Fournir des conseils détaillés chapitre par chapitre sur la demande

Analyse régionale mise à jour avec représentation graphique de la taille, de la part et des tendances pour l’année 2022

Inclut Les tableaux et les chiffres ont été mis à jour

La version la plus récente du rapport inclut les principaux acteurs du marché, leurs stratégies commerciales, le volume des ventes et l’analyse des revenus

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport :

BIO-key International, NEC Corporation, Secunet Security Networks AG, HID Global Corporation, Fujitsu Limited, Cognitec Systems GmbH, Thales, Precise Group, Aware Inc., Siemens AG, SUPREMA et IrisGuard Ltd.

Portée du rapport :

l’étude vise à évaluer différents segments, leurs tendances de développement individuelles et leur contribution à la croissance de l’ensemble de l’industrie. En outre, la recherche offre des données détaillées sur les facteurs clés tels que les moteurs, les défis, les contraintes et les opportunités et leur impact sur le taux de croissance. Plus important encore, le rapport sur les informations sur le marché fournit des données de veille concurrentielle issues de l’évaluation du marché et aide les entreprises à planifier leurs stratégies de croissance à partir du volume de consommation ainsi que des statistiques prévisionnelles.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Type de produit Outlook (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) matérielle et logicielle



Outlook (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) unique Authentification à facteur



Type de contact Outlook (Revenus, USD milliards ; 2019-2030) basé sur le contact hybride



(Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Reconnaissance IRIS Géométrie de la main Reconnaissance faciale Vérification de la signature Reconnaissance vocale veine de la paume Empreinte digitale d’identification automatiséSystème d’identification d’empreintes digitales) Autres



Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) BFSI Gouvernement et défense Aéronautique Automobile Électronique grand public Santé détail et commerce électronique Autres



Des exigences personnalisées peuvent être demandées pour ce rapport [Personnalisation disponible]@ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/1052

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France Italie Espagne Suède BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite EAU Afrique du Sud Israël Reste de la MEA



Parcourir la description complète du rapport + Méthodologie de recherche + Table des matières + Infographies@ https://www.emergenresearch.com/industry-report/biometric-system-market

Table des matières :

1 Portée du rapport

1.1 Introduction au marché

1.2 Objectifs de recherche

1.3 Années considérées

1.4 Méthodologie

1.5 Indicateurs économiques

1.6 Devise considérée

2 Résumé

3 Système biométrique mondial par joueurs

4 Système biométrique par régions

4.1 Taille du marché du système biométrique par régions

4.2 Croissance de la taille du marché du système biométrique des Amériques

4.3 Système biométrique APAC Croissance de la taille du marché

4,4 Croissance de la taille du marché du système biométrique en Europe

4,5 Croissance de la taille du marché du système biométrique au Moyen-Orient et en Afrique

5 Ameri cas

6 APAC

7 Europe

8 Moyen-Orient et Afrique

9 Moteurs, défis et tendances

du marché 9.1 Moteurs et impact du marché

9.1.1 Demande croissante des régions clés

9.1.2 Demande croissante des applications clés et des industries potentielles

9.2 Défis et impact

du marché 9.3 Tendances du marché

10 Prévisions du marché mondial du système biométrique

11 Analyse des acteurs clés

12 Résultats de la recherche et conclusion

Nous vous remercions d’avoir lu notre rapport. Si vous souhaitez trouver plus de détails sur le rapport ou souhaitez une personnalisation, contactez-nous. Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur l’ensemble de la recherche ici. Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

Achetez votre copie exclusive @ https://www.emergenresearch.com/select-license/1052

À propos d’Emergen Research

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.