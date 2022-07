Taille du marché du sulfate de zinc, chiffre d’affaires, part, croissance, rapport de recherche sur l’analyse des principaux moteurs d’ici 2022-2028

Le marché du sulfate de zinc devrait croître à un taux de 6,5 % en termes de valeur, à partir de 2020 pour atteindre 11,28 milliards de dollars d’ici 2028. Le sulfate de zinc est un composé inorganique incolore, inodore, cristallin et soluble dans l’eau, également largement connu sous le nom de vitriol blanc, et se présente sous diverses formes en fonction de son type d’utilisation finale. Le sulfate de zinc est inscrit comme médicament essentiel sur la liste des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé, en raison de son importance vitale dans le processus de médication pour le maintien du système de santé de base.

Le sulfate de zinc est disponible dans le commerce sous forme de médicament générique et de médicaments en vente libre. Le sulfate de zinc a une autre propriété médicinale de cicatrisation des plaies et de la peau enflammée ou prurigineuse chez les animaux. Le marché mondial du sulfate de zinc croît à un rythme soutenu en raison de la demande croissante de sulfate de zinc dans les applications médicales et pharmaceutiques pour son utilisation excessive comme nutrition parentale, complément alimentaire, thérapie de réhydratation orale en cas de diarrhée et minéral essentiel dans le système de santé de base. fonctionnement pour l’homme et le bétail. Le supplément de sulfate de zinc est recommandé par l’Organisation mondiale de la santé comme médicament indispensable contre la diarrhée. Les cas croissants de gastro-entérites et la consommation de solutions de réhydratation orale (SRO) contribuent directement à propulser la part de marché du sulfate de zinc. L’utilisation croissante de fibres de viscose telles que la rayonne, la soie artificielle et la forte croissance des compléments alimentaires pour animaux sont quelques-uns des autres facteurs moteurs notables de ce marché. Les risques pour la santé liés à l’ingestion de sulfate de zinc et à la fluctuation des prix des matières premières devraient être les principaux facteurs de restriction de ce marché.

Principaux acteurs du marché mondial du sulfate de zinc :

Changsha Lantian Chemical Co., Ltd., Tianjin Xinxin Chemical, Alpha Chemicals Pvt Ltd, Zinc Nacional, SA, Topfert Agrochemical Pte. Ltd., Merck KGaA, Mid South Chemical Company, Inc., Old Bridge Chemicals, Inc., Ravi Chem Industries, Sulfozyme Agro India Pvt. ltd.

Segmentation du marché basée sur Sales Channel Outlook :

Vente au détail en ligne

Magasins médicaux et points de vente de marques

Formulaire Outlook :

Liquide

Poudre

Solide anhydre

Perspectives des secteurs verticaux d’utilisation finale :

Santé & Pharmaceutique

Traitement chimique

Supplément alimentaire

Industries des fibres et textiles

Industries agricoles

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



