Taille du marché du substrat saphir d’une valeur de 884,26 millions de dollars américains d’ici 2028 | CAGR 5,6 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, «Sapphire Substrate Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Wafer Diameter and Application», le marché devrait passer de 638,83 millions de dollars américains en 2022 aux États-Unis. 884,26 millions de dollars d’ici 2028; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,6 % de 2022 à 2028. Sur le marché des substrats en saphir, les substrats en saphir sont préparés par du saphir avec une combinaison unique de propriétés optiques, chimiques et physiques. Il est très résistant aux températures élevées, aux chocs thermiques, à l’eau et à l’érosion par le sable. Le substrat en saphir a une très bonne conductivité thermique à basse température. Il convient pour une utilisation à la place des substrats en verre lorsque la transmission optique est nécessaire pour la gamme ultraviolette supérieure à 200 nm ou infrarouge inférieure à 5 µm.

Aperçu du marché – Marché du substrat saphir Le marché des substrats de saphir était dominé par l’APAC, suivi de l’Amérique du Nord, de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique, et de l’Amérique du Sud et centrale. Les «quatre grands» régions des semi-conducteurs – Corée du Sud, Japon, Chine et Taïwan – ont joué un rôle clé dans la croissance en amont, intermédiaire et en aval de l’industrie des semi-conducteurs, même à l’échelle mondiale. Pour être compétitifs et s’épanouir dans un environnement aussi concurrentiel, les pays d’Asie-Pacifique accéléreront la vitesse de la R&D et de l’innovation dans le secteur des semi-conducteurs à mesure que la demande de semi-conducteurs augmente et que les normes de diversité augmentent. En conséquence, l’Asie-Pacifique deviendra l’épine dorsale de l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Par exemple, en août 2020, Monocrystal, un acteur clé de la culture et du traitement du saphir synthétique, a lancé un projet visant à fabriquer des plaquettes de saphir de très grand diamètre pour des applications perturbatrices de diodes électroluminescentes (DEL). La Commission intergouvernementale russo-chinoise l’a approuvé sur la coopération en matière d’investissement. Ces facteurs favoriseront une croissance considérable dans la région et feront de l’Asie-Pacifique une région majeure pour la taille du marché des substrats de saphir au cours de la période de prévision.

Le marché des substrats en saphir est segmenté en fonction du diamètre de la tranche, de l’application et de la géographie. Sur la base du diamètre de la plaquette, le marché est segmenté en 2 pouces, 4 pouces, 6 pouces et autres. Par application, le marché est segmenté en LED, application RFIC, diode laser, CI silicium sur saphir (SOS) et autres. Sur la base de la géographie, le marché des substrats de saphir est principalement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud. Groupe Saint-Gobain ; KYOCERA Corporation ; Semiconductor Wafer, Inc. ; Precision Micro-Optics, Inc. ; et Crystalwise Technology, Inc. sont quelques acteurs clés du marché des substrats de saphir. En outre, plusieurs autres acteurs importants du marché des substrats de saphir ont été étudiés et analysés au cours de cette étude pour obtenir une vue globale de la croissance du marché des substrats de saphir et de son écosystème.

