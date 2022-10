Taille du marché du shortening végétal

Le rapport d’étude de marché sur le shortening végétal a été préparé avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le chapitre sur la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Pour effectuer cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les entreprises peuvent sûrement anticiper la réduction des risques et des échecs avec le rapport de recherche gagnant.

Analyse du marché et aperçu du marché mondial du shortening végétal

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des shortenings végétaux devrait croître à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 2,10 milliards USD d’ici 2029.

Les shortenings végétaux sont des graisses solides générées par l’hydrogénation d’huiles végétales comme l’huile de soja ou de graines de coton. Pour la cuisson et la friture, ces shortenings offrent une alternative plus saine au beurre et au saindoux. Les shortenings végétaux ont des caractéristiques similaires au beurre et au saindoux en termes de texture solide à température ambiante, mais ils sont sans saveur et sans odeur. Un shortening est une graisse qui est solide à température ambiante et qui peut être utilisée pour donner aux aliments tels que la pâtisserie une texture croustillante et fraîche. Le beurre, le soja, la margarine, les huiles végétales et les graisses sont tous des exemples de graisses utilisées comme matière grasse. Les huiles végétales les plus populaires utilisées pour fabriquer du shortening sont le soja, les graines de coton et l’huile de palme raffinée, qui sont toutes liquides à température ambiante.

L’augmentation de la demande de produits de boulangerie parmi les consommateurs stimulera le marché des shortenings végétaux. En outre, l’évolution des habitudes alimentaires des consommateurs et l’augmentation de la demande d’ingrédients de boulangerie sains sont des facteurs macroéconomiques qui ont un impact positif sur le marché mondial des shortenings végétaux. Un autre facteur important est la sensibilisation accrue aux avantages pour la santé associés au shortening végétal qui accélérera le taux de croissance du marché du shortening végétal. Le changement continu du mode de vie des gens étendra encore la croissance du marché des shortenings végétaux. D’autres facteurs, notamment la forte demande de diverses industries d’utilisation finale et la croissance des plateformes de commerce électronique , augmenteront les ventes et amortiront davantage le taux de croissance du marché.

De plus, la demande croissante de produits hypocaloriques parmi les consommateurs stimulera les opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des shortenings végétaux. De plus, la tendance à la hausse des produits alimentaires végétaliens et la croissance du portefeuille de produits de boulangerie agiront comme des moteurs majeurs et créeront de nouvelles opportunités de croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. L’augmentation des activités de développement de produits et d’innovations incitera les consommateurs à opter pour des aliments et des boissons fonctionnels et, par conséquent, augmentera encore la demande pour le marché des shortenings végétaux.

Cependant, le coût élevé associé au produit et la demande croissante de produits de marque propre de la part des consommateurs entraveront le taux de croissance du marché des shortenings végétaux. De plus, la présence d’alternatives telles que le beurre et le saindoux entravera la croissance globale du marché des shortenings végétaux. De plus, les shortenings végétaux sont riches en gras trans, ce qui posera en outre un défi majeur pour le taux de croissance du marché tout au long de la période de prévision. L’impact sévère de COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement et la fluctuation des prix des matières premières agiront comme une restriction majeure du marché qui entravera davantage le taux de croissance du marché des shortenings végétaux.

Ce rapport sur le marché des shortenings végétaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des matières grasses végétales, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Principaux concurrents du marché: marché mondial du shortening végétal

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du shortening végétal sont The JM Smucker Company, ADM, Cargill, Incorporated, Bunge North America, Inc., Wilmar International Ltd, IFFCO, Manildra Group, Associated British Foods plc, Ruchi Soya, Al-Khaleej Industries. Sdn Bhd., MOI Foods USA Inc., Olenex Sàrl, Walter Rau AG, Yıldız Holding Inc., VFI GmbH, AAK AB, PURATOS, Ventura Foods, Royal Zeelandia Group BV, Princes Limited et B&G Foods, Inc., entre autres et des acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial du shortening végétal et taille du marché

Le marché des shortenings végétaux est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché du shortening végétal est divisé en shortening tout usage, shortening émulsionné et shortening à haute stabilité.

Sur la base de l’application, le marché des shortenings végétaux est segmenté en boulangerie , friture, confiserie et pâtisserie, et autres.

Définition du marché: marché mondial du shortening végétal

Ce rapport sur le marché de Shortening végétal fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

L’objectif de ce rapport :

Le rapport sur le marché mondial des shortenings végétaux est une recherche complète qui se concentre sur la structure globale de la consommation, les tendances de développement, les modèles de vente et les ventes des principaux pays du marché mondial des shortenings végétaux. Le rapport se concentre sur les fournisseurs bien connus de l’industrie du marché mondial des shortenings végétaux, les segments de marché, la concurrence et l’environnement macro.

Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, le développement de l’industrie du marché mondial des shortenings végétaux est également analysé en détail dans ce rapport.

La pandémie de Covid-19 a immensément transformé la situation actuelle des populations. Les entreprises ont également vu un changement significatif dans leur fonctionnement, pour éviter l’impact de Covid-19 sur les employés. Chez Data Bridge Market Research, nous avons transformé notre processus commercial pour respecter les normes de sécurité et fournir simultanément des services à nos clients.

Pour garder nos clients au top, nous fournissons également des sujets et des normes liés à Covid-19 sur notre site Web. Nous vous demandons humblement votre patience lors de l’exécution d’actions commerciales avec nous, car nous devons travailler dans le cadre de contraintes pour vous fournir les meilleurs services possibles. Alors que Covid-19 a considérablement affecté le monde, il a simultanément ouvert de nouvelles voies aux entreprises sur divers marchés pour aider les gens à maintenir leur statu quo en tant qu’entrepreneurs. Chez Data Bridge Market Research, nous visons à vous fournir les rapports les plus récents et mis à jour du marché de la plus haute qualité.

Analyse concurrentielle : marché mondial du shortening végétal

Le marché mondial de la graisse végétale est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des shortenings végétaux pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Analyse régionale du marché Shortening végétal (personnalisable):

Cette phase du rapport comprend des connaissances détaillées disponibles sur le marché dans de nombreux domaines. Chaque région offre une longueur de marché unique car chaque État a d’autres polices d’assurance pour les cadres et d’autres éléments.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Réponses aux questions clés :

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial des shortenings végétaux?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial Shortening végétal?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial Shortening végétal?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

