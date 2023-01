Taille du marché du séquençage de troisième génération d’une valeur de 28,73 milliards avec un TCAC sain de 15,60% d’ici 2030, taille, part, demande de l’industrie, tendances à la hausse et perspectives concurrentielles

Data Bridge Market Research a ajouté un nouveau rapport de recherche récemment publié sur le marché du séquençage de troisième génération par principaux fabricants, régions, type et application ; Forecast fournit des mises à jour et des informations relatives à la couverture de l’industrie, au statut concurrentiel actuel du marché et aux perspectives du marché. En outre, pour l’analyse approfondie, le rapport englobe les moteurs de croissance de l’industrie, les contraintes, les risques d’offre et de demande, ainsi qu’une discussion détaillée sur les tendances actuelles et futures du marché associées à la croissance du marché. Les principaux sujets ont été couverts dans ce rapport sur le marché et comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Ce rapport d’étude de marché donne des réponses à de nombreuses questions et défis commerciaux critiques. Toutes ces fonctionnalités sont strictement appliquées lors de la création de rapports d’étude de marché sur le séquençage de troisième génération pour un client.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du séquençage de troisième génération, qui était de 9,01 milliards USD en 2022, devrait atteindre 28,73 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 15,60 % au cours de la période de prévision 2023 à 2030.

Conducteurs

Applications croissantes du séquençage de troisième génération

Les technologies de séquençage de troisième génération peuvent produire des lectures beaucoup plus longues que les technologies de séquençage de deuxième génération. Ces avantages ont des implications importantes pour la science génomique ainsi que pour la recherche en biologie générale. Ces technologies sont activement développées et des réductions des taux d’erreur élevés sont attendues. Ce sont tous les facteurs qui aident le marché à se développer.

Opportunités

Les progrès technologiques

Certains facteurs qui stimulent la croissance du marché comprennent les progrès de la technologie de séquençage, l’augmentation des applications dans le diagnostic clinique et la découverte de médicaments, et l’augmentation des investissements en R&D. Le séquençage de l’ADN peut être utilisé à des fins de diagnostic, de médecine personnalisée, de biomarqueurs, de médecine légale, de santé reproductive et à d’autres fins. La technologie de séquençage de troisième génération a un énorme potentiel dans la recherche et le développement cliniques dans le domaine du diagnostic et de la thérapeutique du cancer. La technologie de séquençage de nouvelle génération (NGS) a récemment démontré sa capacité en tant qu’approche à haut débit et rentable pour identifier et caractériser des variantes génétiques cliniquement exploitables sur plusieurs gènes dans un seul test.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du séquençage de troisième génération sont:

Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis)

Illumina, Inc. (États-Unis)

QIAGEN (Allemagne)

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Oxford Nanopore Technologies Ltd. (Royaume-Uni)

Macrogène, Inc. (Corée du Sud)

Perkin Elmer, Inc. (États-Unis)

Pacific Biosciences de Californie, Inc. (États-Unis)

BGI (Chine)

Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)

Myriad Genetics (États-Unis)

Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)

Segmentation clé du marché :

Taper

Séquençage d’ADN en temps réel de molécule unique (SMRT)

Technologie d’analyse de molécules uniques à base de nanopores

Autre

Application

Séquençage du génome

Études de méthylation

Détection des polymorphismes mononucléotidiques (SNP)

Comment le rapport aide-t-il la discrétion de votre entreprise ?

Cette section de ce rapport sur le marché met en évidence certains des facteurs et des catalyseurs de croissance les plus pertinents qui assurent collectivement une poussée de croissance haut de gamme

Le rapport dévoile les détails des évaluations prononcées des parts dans les segments nationaux et régionaux

Un synopsis de premier plan de l’analyse des parts de marché d’acteurs dynamiques, y compris des vétérans de l’industrie haut de gamme

Analyse de l’entrée de nouveaux acteurs et portée des nouveaux modèles commerciaux

Le rapport comprend des recommandations stratégiques pour les nouveaux vétérans du monde des affaires ainsi que pour les acteurs établis à la recherche de nouvelles avenues de croissance

Un service de consultation détaillé basé sur des échéanciers historiques et actuels pour garantir des prévisions réalistes

Une évaluation approfondie et une étude détaillée de divers segments ainsi que des sous-segments à travers les développements régionaux et nationaux

Détails sur les estimations du marché, la taille du marché, les dimensions

Un examen des concurrents du marché, de leurs portefeuilles de produits et services haut de gamme, des tendances dynamiques, ainsi que des avancées technologiques qui dépeignent une croissance haut de gamme sur ce marché

Informations critiques liées au marché mondial du séquençage de troisième génération incluses dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certaines des principales entreprises de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché

Tendances actuelles influençant la dynamique de ce marché dans diverses zones géographiques

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de cette industrie au cours de la période de prévision

Etude de stratégie marketing et tendances de croissance

Analyse factorielle axée sur la croissance

Segments de récréation émergents et marché régional

Une évaluation empirique de la courbe de ce marché

Étendue ancienne, actuelle et probable du marché à partir de la valeur et du volume des prospects

Certaines des questions les plus importantes examinées dans le rapport de Business Intelligence :

Quels sont les principaux paramètres de croissance de ce marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quels acteurs clés devraient détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux fournisseurs et fabricants sur ce marché ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché du développement commercial et de l’expansion géographique ?

Quelles industries d’utilisation finale peuvent déclencher une forte demande sur le marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les segments clés de ce marché ?

Quel acteur régional aura anticipé le leadership du marché mondial en termes de taille ?

Quel est l’impact de la nouvelle pandémie de coronavirus ?

Quels obstacles les nouveaux acteurs doivent-ils surmonter pour occuper une place majeure ?

