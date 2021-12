Taille du marché du séquençage de puces, part: dernière technologie, innovation, analyse de l’industrie par F. Hoffmann-La Roche, Illumina, Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies

Dernière publication de l’étude de recherche sur le marché mondial du séquençage de puces, offre une vue d’ensemble détaillée des facteurs qui influencent le champ d’activité mondial. Le rapport d’étude de marché sur le séquençage de puces présente les dernières informations sur le marché, l’analyse de la situation actuelle avec les tendances à venir et la répartition des produits et services. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché, la taille, la part, les facteurs de croissance de ChIP-Sequencing. Ce rapport d’étude de marché mondial de haute qualité sur le séquençage de puces est une solution définitive pour le succès des entreprises aux niveaux local, régional et international. Tous les facteurs du marché sont décrits dans le rapport comme requis pour définir le sujet et fournir un maximum d’informations pour une meilleure prise de décision. Plusieurs autres facteurs tels que l’importation, l’exportation, la marge brute, le prix, le coût et la consommation sont également analysés dans la section de la production, de l’offre, des ventes et de l’état du marché.

DBMR analyse le marché du séquençage de puces Analyse le marché pour tenir compte de la croissance à un TCAC de 9,80 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. L’augmentation des cas de cancer et de maladies transmissibles stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le séquençage ChIP est une méthode puissante pour identifier les sites de liaison à l’ADN à l’échelle du génome pour les protéines et les facteurs de transcription. Les protocoles ChIP et les protéines de liaison ADN sont immunoprécipités à l’aide d’un anticorps spécifique et la liaison ADN est ensuite séquencée, purifiée et coprécipitée. Le séquençage ChIP est utilisé pour cartographier les sites de liaison mondiaux avec une protéine d’intérêt, auparavant la technique puce sur puce était la technique la plus couramment utilisée pour étudier les relations protéine-ADN.

Le séquençage de puces est une méthode d’enrichissement des séquences d’ADN et de liaison avec une protéine particulière dans les cellules vivantes. L’utilisation généralisée de la méthode a été limitée par le manque de méthode suffisamment robuste pour aider à identifier toutes les séquences d’ADN enrichies. Le séquençage de puces ne nécessite pas de connaissances préalables car il fournit un profilage à l’échelle du génome avec un séquençage parallèle, une enquête impartiale sur les modèles épigénétiques, générant des millions de comptes sur plusieurs échantillons pour un rapport coût-efficacité qui contribue à la croissance du marché. Les avantages du séquençage ChIP tels que la capture de cibles d’ADN pour les facteurs de transcription ou les modifications d’histones sur l’ensemble du génome de tout organisme, révèle les réseaux de régulation des gènes en combinaison avec le séquençage de l’ARN et l’analyse de méthylation, offre une compatibilité avec divers échantillons d’ADN d’entrée et définit des facteurs de transcription pour les sites de liaison. Tous les avantages agissent comme un moteur pour la croissance du marché du séquençage de puces. L’augmentation de l’installation de plates-formes de séquençage contribuera à une part importante des revenus des services de séquençage et créera des opportunités de croissance pour le marché au cours de la période de prévision du marché du séquençage ChIP de 2020-2027.

Le rapport Global ChIP-Sequencing Market 2020 englobe une connaissance et des informations infinies sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché et explique également les moteurs et les contraintes du marché qui sont obtenus à partir de l’analyse SWOT. En appliquant des informations sur le marché pour ce rapport sur le marché du séquençage de puces, un expert du secteur mesure les options stratégiques, résume les plans d’action réussis et aide les entreprises à prendre des décisions critiques en matière de résultats. De plus, les données, faits et chiffres collectés pour générer ce rapport de marché sont obtenus à partir de sources fiables telles que des sites Web, des revues, des fusions, des journaux et d’autres sources authentiques. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’import/export,

Selon ce rapport, le marché mondial du séquençage de puces passera de la crise de Covid-19 à un taux de croissance modéré entre 2020 et 2027. Le marché du séquençage de puces comprend des informations complètes dérivées d’une étude approfondie sur les données de marché historiques et prévisionnelles de l’industrie du séquençage de puces. La taille du marché mondial du séquençage de puces augmentera modérément en fonction des nouveaux développements du séquençage de puces et de l’impact de COVID19 au cours de la période de prévision 2020 à 2027.

Le rapport sur le marché ChIP-Sequencing fournit une analyse approfondie de l’impact du marché et des nouvelles opportunités créées par la pandémie de COVID19/CORONA Virus. Le rapport couvre le marché du séquençage de puces.

Perspectives des segments de marché :

Par technologie (séquençage et re-séquençage ciblés, séquençage du génome entier et séquençage de l’exome entier)

Par utilisateur final (instituts de recherche universitaire, instituts de recherche clinique, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et autres)

Par workflow (pré-séquençage, séquençage et analyse de données)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché du séquençage de puces est :

Hoffmann-La Roche Ltd

Illumina, Inc

Thermo Fisher Scientific Inc

Agilent Technologies, Inc

Pacific Biosciences of California, Inc

BGI Group Guangdong ICP

Qiagen

PerkinElmer Inc

Intrexon Bioinformatics Germany GmbH

PierianDX

….

Le rapport de séquençage ChIP affiche des données sur les principaux acteurs, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Le rapport met en évidence les tendances actuelles et futures du marché et effectue une analyse de l’effet des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Les principaux sujets qui ont été expliqués dans ce rapport sur le marché du séquençage de puces comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Pour obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal, il est essentiel de connaître les paramètres du marché tels que la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances du secteur et le comportement des clients où ce rapport de séquençage de puces entre en jeu.

Portée mondiale et taille du marché du séquençage de puces

Le marché du séquençage de puces est segmenté en fonction de la technologie, du flux de travail et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs une vue d’ensemble du marché et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la technologie, le marché du séquençage ChIP est segmenté en séquençage et reséquençage ciblés, séquençage du génome entier et séquençage de l’exome entier.

Sur la base du workflow, le marché du séquençage ChIP est segmenté en pré-séquençage, séquençage et analyse de données.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du séquençage ChIP est segmenté en instituts de recherche universitaire, instituts de recherche clinique, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et autres.

Segmentation de la taille du marché par région et par pays (personnalisable) :

Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Réponses aux questions clés

– Quel impact COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial du séquençage de puces ?

– Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial du séquençage de puces ?

– Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial du séquençage de puces ?

– Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial du séquençage de puces?

– Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial du séquençage de puces :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la recherche Portée du marché ChIP-Séquençage

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base du marché de séquençage de puces.

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis du séquençage ChIP

Chapitre 4: Présentation de l’analyse factorielle du marché du séquençage de puces Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / de valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché du séquençage ChIP qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec une part des revenus et des ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, ChIP-Sequencing Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la décision.

