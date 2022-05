Taille du marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique, part par historique de développement, perspectives commerciales, tendance, principaux fabricants 2028 || Informations DBMR

Avec le rapport marketing global, il devient facile de prendre des décisions éclairées qui offrent finalement un retour sur investissement maximal à partir des dépenses de marketing. Avec un centre de livraison mondial bien équipé et une équipe de recherche hautement compétente, de nouveaux jalons sont constamment créés pour les services de recherche d’entreprise. Ces services de rapport d’étude de marché offrent des solutions bénéfiques aux entreprises en démarrage ainsi qu’aux entreprises établies avec un soin et un engagement égaux envers la qualité. Le rapport d’activité mondial aide à mieux comprendre les nuances liées aux informations complexes sur les concurrents, les consommateurs, les tendances et les investissements, etc. dans des délais courts.

Grâce à l’utilisation des outils et des technologies d’étude de marché les plus cohérents et les plus récents, un rapport de marché est généré, ce qui aide le client à garder une longueur d’avance sur la concurrence. Le rapport est très précieux pour les clients afin d’économiser les frais généraux et de se concentrer sur leurs compétences de base. Le rapport comprend des données commerciales soigneusement recherchées ayant des facteurs de marché vitaux tels que des recherches démographiques et culturelles clés qui aideront à savoir où commercialiser avec succès l’entreprise. Des experts de l’industrie et une équipe de recherche compétente s’efforcent de trouver les informations ciblées tout en générant des documents marketing.

Le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour tenir compte de la croissance à un TCAC de 13,90 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La couverture du NGS associée à une meilleure compréhension des marqueurs génétiques de virulence et de résistance fournis par le séquençage de nouvelle génération a eu un impact direct sur la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (PDF de 350 pages avec tous les graphiques et graphiques associés) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-clinical-oncology-next-generation-sequencing-market&pm

Principaux acteurs

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique sont Illumina Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Agilent Technologies Inc., Thermo Fisher Scientific, Myriad Genetics Inc., BGI, Perkin Elmer, Inc., Exosome Diagnostics Inc., GATC Biotech, DNASTAR, Qiagen, Macrogen Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Pacific Biosciences of California Inc., Foundation Medicine Inc., Oxford Nanopore Technologies, Life technologies Corp., Partek, Incorporated, Paradigm Diagnostics , Inc., Caris Life Sciences, Biomatters Ltd. et Eurofins, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique

Le paysage concurrentiel du marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique.

Les avancées croissantes dans le domaine de la médecine personnalisée et de l’oncologie devraient avoir un impact significatif sur le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique. La prévalence croissante du cancer, l’adoption élevée de plateformes de diagnostic basées sur le séquençage parmi les oncologues actifs, la baisse du coût du séquençage génétique et l’augmentation du financement de la R&D par le gouvernement sont quelques-uns des facteurs susceptibles d’améliorer la croissance du marché. D’autre part, l’adoption élevée de cette technique par rapport aux tests monogéniques ainsi que l’adoption accrue de la technologie et des plates-formes de séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique dans les projets universitaires stimuleront encore diverses nouvelles opportunités qui conduiront à la croissance du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique. marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Le coût élevé associé à la technologie agit comme un frein majeur à la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans les réglementations du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique et taille du marché

Le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est segmenté en fonction de la technologie, du flux de travail, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur la technologie, le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est segmenté en séquençage du génome entier, séquençage de l’exome entier et séquençage et reséquençage ciblés.

Sur la base du flux de travail, le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est segmenté en pré-séquençage NGS, séquençage NGS et analyse de données NGS.

Sur la base des applications, le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est segmenté en dépistage, diagnostics compagnons et autres. D’autres ont été segmentés en cancer sporadique et cancer héréditaire.

Le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires et autres.

Pour plus d’informations, obtenez GRATUITEMENT une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-clinical-oncology-next-generation-sequencing-market&pm

Analyse au niveau du pays du marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique

Le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, flux de travail, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique en raison des initiatives réfléchies prises par les gouvernements pour ces technologies dans les pays de cette région, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’automatisation croissante des protocoles de pré-séquençage dans cette région particulière.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les soins de santé. scénarios réglementaires et leur impact sur le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez :

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com