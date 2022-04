Taille du marché du secteur de l’énergie, part, demande, évaluation et prévisions d’opportunités 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché du secteur de l’alimentation. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur le secteur de l’énergie présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

L’Inde se classe au troisième rang parmi tous les pays producteurs d’électricité et au deuxième rang mondial des consommateurs d’électricité. La capacité électrique installée du pays était de 392,02 GW en 2021. L’électricité est une composante inévitable de la croissance de l’économie et de la nation. Le portefeuille de production d’électricité de l’Inde implique diverses sources conventionnelles telles que le charbon, le gaz naturel, le pétrole et les sources renouvelables telles que l’hydroélectricité, l’éolien, le solaire et les déchets. Les principaux acteurs sont Adani Power Limited, CESC Limited, Damodar Valley Corporation et NTPC Limited.

Aperçu du marché :

L’Inde est le troisième plus grand producteur d’électricité au monde. Au cours de l’exercice 2021, la production d’électricité en glissement annuel a chuté de -2,49 % en raison du ralentissement économique. Le marché de l’électricité a fait face à un déficit de demande de -3,18 milliards d’unités, avec un TCAC de 4,00 % au cours de l’exercice 2021. La demande de pointe a également diminué de -0,80 GW, avec un TCAC de 4,52 %.

Informations sectorielles :

En Inde, la production d’électricité dépend principalement de sources thermiques (charbon, lignite, gaz et diesel). La production d’énergie thermique représente 59,8 % de la capacité de production totale. Le pays dispose également de plusieurs sources d’énergie renouvelables telles que l’hydroélectricité, l’éolien et le solaire. L’hydroélectricité et les autres sources d’énergie renouvelables ont une part de 11,9 % et 26,5 %, respectivement. De plus, l’Inde dispose d’une capacité de production d’énergie nucléaire de 6,78 GW. La capacité totale de production installée des secteurs privé, central et étatique représente respectivement 48,4 %, 25,1 % et 26,5 %.

Analyse d’impact COVID-19 :

La pandémie et le confinement qui en a résulté en 2021 imposé par le gouvernement ont entravé le secteur de l’électricité. Plusieurs activités industrielles et commerciales ont été arrêtées en raison du confinement, entraînant une forte baisse de la demande d’électricité. Pendant le verrouillage, les employés de bureau ont adopté le travail à distance, augmentant la demande d’électricité résidentielle. Les sociétés de distribution d’électricité ont également été confrontées à des problèmes financiers. Le confinement de 2021 a également provoqué des perturbations dans l’extraction du charbon, entraînant une pénurie de matières premières. En 2020, lors du premier verrouillage, le gouvernement indien a mis fin à toutes les relations commerciales avec la Chine. Par conséquent, les modules solaires photovoltaïques et les équipements de production d’électricité sont rares. Par conséquent, il y a eu une chute rapide de la demande d’électricité pendant le confinement.

