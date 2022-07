Taille du marché du recyclage des batteries, prévisions, acteurs clés et rapport de recherche sur le paysage concurrentiel

Le marché mondial du recyclage des batteries devrait atteindre 24,57 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le marché du recyclage des batteries connaît une croissance rapide de la demande car les matières premières telles que le lithium, le nickel, le cobalt et le manganèse utilisées dans la fabrication de la cathode des batteries sont limitées. En revanche, ces matériaux connaissent une demande croissante de la part des utilisateurs finaux verticaux, notamment l’automobile et les transports, l’électronique grand public et diverses autres industries. De plus, les matières premières utilisées dans la fabrication des batteries sont préjudiciables à l’environnement. Le recyclage et la réutilisation des composants des batteries usagées contribuent davantage à la préservation des ressources naturelles ; par conséquent, propulser la croissance du marché des matériaux de batterie recyclés.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont :

Ecobat Logistics, East Penn Manufacturing Company Inc., Gopher Resource LLC, Retriev Technoloies Inc., Battery Solutions Inc., RSR Corporation, Glencore International AG, Fortum Oyj, Call2Recycle Inc. et Doe Run Company.

Le marché du recyclage des batteries lithium-ion est influencé par la demande croissante de véhicules électriques et hybrides où les batteries lithium-ion sont largement utilisées. L’adoption de ces véhicules entraîne une hausse des prix des matériaux de batterie tels que le cobalt et le lithium, rendant ainsi le recyclage des industries des batteries lithium-ion plus rentable.

Cependant, des facteurs tels que les problèmes de sécurité associés au stockage et au transport des piles usagées posent des limites sur le marché. Des progrès constants sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion grâce à des efforts innovants ont amélioré l’efficacité du processus de recyclage.

Quelques faits saillants du rapport

Par type, les batteries au plomb ont dominé le marché en 2019. Ces batteries sont utilisées par plusieurs utilisateurs finaux en raison de l’offre d’avantages, notamment une meilleure résistance à la corrosion et au gazage, la surcharge et la protection contre l’autodécharge, ainsi que le coût et l’efficacité énergétique.

Par état de traitement, l’extraction des matériaux occupait une taille de marché substantielle en 2019. Le taux de recyclage actuel des batteries dépend beaucoup du type et de l’utilisation des batteries, ainsi que de la disponibilité des technologies d’extraction des matières premières.

Par application, l’électronique grand public a contribué à la deuxième plus grande part de marché en 2019. La demande croissante d’ordinateurs portables, d’onduleurs et d’appareils intelligents, entre autres appareils électroniques grand public qui nécessitent des batteries pour fonctionner et/ou être portables, stimule la demande de recyclage des batteries .

Le marché en Amérique du Nord détenait la deuxième plus grande part de marché en 2019 et devrait croître à un taux de 4,8 % au cours de la période de prévision. La forte demande dans la région est due à l’adoption croissante des véhicules électriques, en particulier aux États-Unis. La préoccupation environnementale des gouvernements concernant les risques pour la santé de la batterie lithium-ion propulse considérablement le marché du recyclage des batteries.

En septembre 2018, Quemetco Inc., une filiale de RSR Corporation, a annoncé une augmentation de 25,0 % du recyclage des batteries au plomb.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du recyclage des batteries sur la base du type, de l’état de traitement, application et région :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Lithium-Based

Nickel-Based

Lead-Acid

Others

Battery Recycling Outlook (Revenus, USD Billion ; 2017-2027)

Extraction of Materials

Reuse, Repackaging, & Second Life

élimination

(revenus, milliards de dollars ; 2017-2027)

Automobile et transport

Électronique grand public

Industrie

Regional Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Amérique du Nord États-Unis. Canada Mexique

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



Table des matières du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Paysage concurrentiel

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes , Opportunités, Limitations

Chapitre 6 : Principaux fabricants de l’industrie

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant le rapport et notre équipe vous assistera en fonction de vos besoins.

