Taille du marché du radar passif 2021, rapport d’analyse de la croissance, prévisions jusqu’en 2028 | Advanced Electronics Company (AEC), BAE Systems, ERA as, HENSOLDT, Indra

Global Passive Radar Industry Report 2021 est une enquête professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des radars passifs. Le rapport fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché Radar passif est fournie pour le marché international, y compris l’historique de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

Le radar passif se distingue des formes traditionnelles du radar en ce qu’il n’émet aucun rayonnement électromagnétique. Au lieu de cela, il dépend des réflexions d’autres signaux électromagnétiques dans l’atmosphère afin de fournir une image radar. Le radar passif offre plusieurs avantages distincts qui lui permettront de s’accaparer une part importante des marchés de la défense, du radar civil et de la sécurité intérieure. En plus de la rentabilité, les radars passifs protègent, contrent valablement les technologies furtives et sont respectueux de l’environnement.

Fournisseurs clés engagés sur le marché Radar passif et couverts dans ce rapport :

Advanced Electronics Company (AEC), BAE Systems, ERA as, HENSOLDT, Indra, Leonardo SpA, RAMET as, Raytheon Company., SRC, Inc, Thales Group

Le marché du radar passif en est encore à ses débuts et peu d’entreprises ont développé des systèmes commercialisables efficaces. Cependant, à mesure que la technologie devient plus raffinée et abordable, de plus en plus de concurrents devraient entrer sur le marché, en particulier dans les domaines de la défense et de la sécurité intérieure, entraînant ainsi la croissance du marché des radars passifs.

L’« Analyse du marché mondial des radars passifs jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie du marché des radars passifs avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des radars passifs avec une segmentation détaillée du marché par type et application. Le marché mondial des radars passifs devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des radars passifs et présente des tendances et des opportunités clés sur le marché des radars passifs.

Le marché mondial des radars passifs est segmenté en fonction du type et de l’application. Sur la base du type, le marché est segmenté en radars bistatiques passifs (PBR), radars multistatiques passifs, autres. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en aviation civile, militaire, autres

Marché des radars passifs segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévisionnelles

Évaluation des parts de marché

Étude de secteurs industriels de niche

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

