Taille du marché du radar à synthèse d’ouverture, données des principaux pays, part de l’industrie, aperçu de l’entreprise, statistiques industrielles, économie régionale, développement et prévisions jusqu’en 2028

La du marché mondial des radars à synthèse d’ouverture devrait atteindre 5,51 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 10,7 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation de la demande de systèmes radar pour diverses applications telles que la surveillance est un facteur clé de la croissance des revenus du marché mondial des radars à synthèse d’ouverture.

Les coûts de développement et de production élevés sont l’un des principaux défis qui entravent la croissance du marché des radars à synthèse d’ouverture.

Le rapport sur les informations sur le marché examine de plus près la part de marché mondiale, le taux de croissance estimé, les tendances futures du marché, les barrières d’entrée de gamme, les moteurs fondamentaux du marché, les contraintes, les défis et les opportunités. Le rapport définit clairement la position du marché du radar à synthèse d’ouverture au niveau mondial. Les informations détaillées sur le spectre géographique du marché offertes par le rapport en font une excellente source de connaissances sur l’industrie Radar à synthèse d’ouverture.

Quelques points saillants du rapport :

En septembre 2020, IMSAR LLC et Primoco UAV SE ont exécuté avec succès l’incorporation et les premiers essais en vol du radar à ouverture synthétique NSP-7 sur le Primoco One 150 drones. Le NSP-7 est un système radar multimode en bande Ku de petite taille, à faible poids, puissance et coût (SWaP-C). Ce radar fonctionne dans différents modes tels que la détection de changement de magnitude et de cohérence (MCD / CCD), l’indicateur de cible mobile terrestre et maritime (GMTI / MMTI) et l’imagerie radar à synthèse d’ouverture (SAR) haute résolution. De plus, le système NSP-7 peut fonctionner de jour comme de nuit ainsi que dans tous les types de conditions météorologiques. De plus, il fonctionne également dans des conditions de faible visibilité, qui sont causées par le brouillard et la fumée.

Le segment multimode représentait la plus grande part des revenus en 2020. Le multimode a la capacité de capturer des images en fonction des exigences de l’application et peut également être utilisé dans différents modes de fonctionnement. Le système multimode offre une élévation améliorée et plusieurs sous-bandes pour capturer des images. De plus, le multimode est rentable. Ces facteurs favorisent l’adoption de systèmes multimodes et stimulent la croissance des revenus de ce segment.

Le segment de la bande X devrait enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision en raison des avantages de ce type tels que les antennes de petite taille et la capacité de détecter de minuscules particules dans le radar, et l’équipement utilisé dans cette bande est moins coûteux.

Parmi les principales entreprises du rapport de marché figurent :

Northern Private Capital, Inc., Raytheon Technologies Corporation, Airbus, Lockheed Martin Corporation, Thales Group, Israel Aerospace Industries, L3Harris Technologies , Inc., BAE Systems plc, Leonardo SpA et Saab AB.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des radars à synthèse d’ouverture sur la base du composant, de la plate-forme, de la bande de fréquence, de l’application, du mode et de la région :

Perspectives des composants (revenus, milliards de dollars ; 2018-2028)

récepteur

émetteur

antenne

(revenus, milliards de dollars ; 2018–2028)

aéroportée

au sol

(revenu, milliards USD ; 2018–2028)

Bande X Bande

L Bande

C Bande

S Bande

K, Ku, Ka Bande

UHF / VHF

Autres

perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018–2028 )

de la défense

commercial

(chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Mode

unique

Dévoilement des principaux facteurs de croissance du marché mondial :

L’étude propose une analyse approfondie des perspectives du produit, qui décrit les dernières tendances de croissance de la production et l’évaluation des bénéfices. Il fragmente davantage le marché mondial des radars à synthèse d’ouverture en un large éventail de produits.

L’étude couvre les données essentielles liées au paysage des applications de ces produits, à la demande et à la part de marché détenues par chaque type d’application, ainsi qu’à l’analyse de leur taux de croissance sur la période estimée.

Une description détaillée des canaux de distribution, y compris les distributeurs, les producteurs et les acheteurs, est l’un des principaux points forts du rapport sur le marché.

Paysage géographique du marché mondial Radar à synthèse d’ouverture – Synopsis:

Le rapport étudie de près la trajectoire de croissance du marché mondial Radar à ouverture synthétique. Il met en lumière la domination mondiale des principaux segments régionaux, y compris Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

L’étude détaille les informations cruciales relatives à la part de marché régionale. Il se concentre simultanément sur les détails significatifs des modèles de croissance de chaque marché régional.

De plus, le rapport contient une étude géographique exhaustive du marché, mettant l’accent sur les perspectives de croissance des entreprises et les obstacles au marché pour chacune des régions clés du marché.

Élucider le paysage concurrentiel du marché mondial des radars à synthèse d’ouverture :

Le rapport sur le marché mondial des radars à synthèse d’ouverture offre des informations viables sur le spectre concurrentiel de la sphère commerciale des radars à synthèse d’ouverture.

Le rapport présente systématiquement les informations sur la société de chaque acteur du marché.

Il identifie la part estimée de l’industrie, les installations de production, les perspectives de développement et les zones géographiques desservies par chaque acteur du marché.

L’étude présente les vastes portefeuilles de produits des principaux concurrents du marché.

Il offre des données et des informations critiques sur le champ d’application du produit et le paysage de l’utilisateur final.

L’étude fournit des informations importantes sur les modèles de tarification des produits proposés par ces sociétés. De plus, il détermine les profits et les pertes bruts qu’ils ont subis tout au long de leurs mandats sur le marché.

Merci d’avoir lu notre rapport. Si vous avez des demandes de personnalisation du dernier rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe vous assistera et s’assurera que le rapport est conçu selon vos besoins.

