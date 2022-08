Taille du marché du profilage des tumeurs cancéreuses, opportunités de croissance, analyse de la part des revenus et prévisions jusqu’en 2027

Le marché du profilage des tumeurs cancéreuses devrait atteindre 31,99 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La croissance de ce marché est attribuée à l’utilisation croissante de biomarqueurs dans le profilage du cancer, à terme à l’adoption croissante de méthodes protéomiques pour la recherche de biomarqueurs, contribuant ainsi à augmenter le processus de développement de médicaments sur la période estimée. La demande croissante de médecine personnalisée et l’augmentation de l’incidence du cancer dans le monde augmentent la demande de l’industrie.

Par conséquent, le rapport couvre entièrement l’impact profond de COVID-19 sur cette industrie, avec un accent particulier sur les segments industriels concernés. Cependant, le marché devrait reprendre de l’élan dans l’ère post-COVID-19. Le rapport propose également une évaluation initiale et future de l’impact de la pandémie sur l’industrie Profilage des tumeurs cancéreuses. Par conséquent, les informations vitales sur le COVID-19 offertes par le rapport devraient aider les organisations à gérer efficacement leurs activités dans des incertitudes économiques extrêmes.

Perspectives concurrentielles :

le dernier rapport de recherche offre des informations clés sur les forces et les faiblesses des principaux acteurs à l’aide des analyses SWOT et des cinq forces de Porter. La segmentation du marché en fonction du type de produit, du spectre d’applications et des régions clés a été incluse dans le rapport. L’étude d’investigation estime avec précision la taille du marché, la part de marché et la génération de revenus sur la période prévue. Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont Caris Life Sciences, Foundation Medicine, GenomeDX, Genomic Health, Guardant Health, Helomics Corporation, HTG Molecular Diagnostics, Inc., Nanostring Technologies, Neogenomics Inc., Oxford Gene Technology, Qiagen NV, Ribomed Biotechnologies Inc. ., entre autres.

Segmentation du marché :

Emergen Research a segmenté le marché du profilage des tumeurs cancéreuses en fonction du type de technique, de la technologie, de l’application et de la région :

Perspectives du type de technique (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Génomique

Épigénétique

Métabolomique

protéomique

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Immunodosages

Hybridation in situ

Hybridation In Situ Fluorescente (FISH) Hybridation In Situ Chromogénique (CISH)

Micropuce

Réaction en chaîne par polymérase (PCR)

Technologies de séquençage

Séquençage de nouvelle génération (NGS) Séquençage Pyro Séquençage Sanger

autres technologies

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Demande de recherche

Découverte de biomarqueurs Médecine personnalisée du cancer

Application clinique

Diagnostic oncologique Pronostic Surveillance et traitement Dépistage

Quelques points saillants du rapport

Le segment de la génomique était évalué à 2,76 milliards en 2019, en raison de l’augmentation du financement des instituts de recherche pour le développement d’une médecine modifiée qui devrait augmenter la demande pour l’industrie de la génomique. L’utilisation de la technologie génomique par diverses entreprises pour le profilage des tumeurs cancéreuses devrait augmenter la demande globale de l’industrie de la génomique pour la période de prévision à venir.

Les pays d’Asie-Pacifique tels que la Chine, l’Inde et le Japon ont connu une augmentation frappante du profilage des tumeurs cancéreuses. Les économies en développement, dont l’Inde, Singapour et la Corée, devraient intensifier la demande mondiale.

Les investissements élevés des entreprises pour lancer de nouveaux produits pour le profilage des tumeurs cancéreuses avec diverses avancées dans la nouvelle technique sont augmentés pour propulser le marché. Par exemple, en mai 2019, QIAGEN a lancé le kit therascreen PIK3CA RGQ PCR en tant que diagnostic compagnon pour aider à identifier les patientes atteintes d’un cancer du sein.

Les segments des immunoessais devraient détenir la plus grande part de marché en 2019. La technologie des immunoessais est utilisée pour détecter les tumeurs avec des applications dans les diagnostics oncologiques, les pronostics, la surveillance et le traitement et le dépistage.

Objectifs clés du rapport sur le marché mondial du profilage des tumeurs cancéreuses:

Une analyse globale et une estimation prévisionnelle du marché ont été incluses dans ce rapport.

Le rapport offre des informations précieuses sur les principaux moteurs, limites, opportunités et défis auxquels sont confrontés le marché mondial du profilage des tumeurs cancéreuses et ses principaux acteurs.

Le rapport met en lumière les principaux concurrents du marché, ainsi que leurs stratégies commerciales et leurs plans d’expansion à long terme.

Régions clés étudiées dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation du rapport, veuillez contacter notre équipe. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

