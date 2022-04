Taille du marché du polyamide transparent, analyse des revenus, opportunités, tendances, lancement de produit, 2028

Le rapport de recherche sur le Global Le marché Polyamide transparent ajouté par Reports and Data à sa vaste base de données offre une analyse complète de la dynamique du marché, y compris les tendances actuelles et futures, les facteurs actuels qui stimulent et freinent la croissance du marché et des données de marché validées par des experts. Le rapport a été généré grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies avec des données statistiques clés vérifiées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport vise à fournir des informations utiles aux nouveaux entrants ainsi qu’aux principaux acteurs pour les aider à acquérir une assise solide sur le marché.

L’essor de l’industrie automobile est dû à la croissance du revenu disponible des consommateurs et à l’augmentation des activités de transport à travers le monde. La demande croissante des applications de l’industrie de l’électronique et des revêtements devrait également stimuler davantage le marché. La croissance des activités de construction et l’augmentation de la population sont des facteurs moteurs majeurs pour l’industrie de l’électronique et des revêtements. Le faible coût de production et les facteurs de haute performance tels que la résistance chimique et à l’usure et l’isolation en font le choix de polyamide idéal pour les applications électriques et électroniques.

Aperçu du marché :

L’industrie chimique devrait enregistrer une croissance significative de ses revenus au cours des prochaines années, tirée par une reprise de la demande intérieure due à la hausse des prix du pétrole brut et à une meilleure exportations. L’industrie chimique et des matériaux a subi des changements radicaux en raison de tendances à long terme telles que l’évolution des technologies de pointe telles que l’Internet industriel des objets (IIoT), l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, l’automatisation et des outils efficaces de gestion des données. L’augmentation de la demande de nouveaux produits chimiques tels que les savons et les détergents, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et le développement de processus de fabrication et de production économes en énergie sont d’autres facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché. En outre, l’adoption rapide de tendances telles que la durabilité et la numérisation a contribué à la croissance des revenus de l’industrie des matériaux et des produits chimiques.

Les principales entreprises décrites dans les rapports Transparent Polyamide sont BASF SE, Formosa Group, Honeywell International Inc. Invista, Du Pont de Nemours and Company, Li Peng Enterprise Co., Radici Group, Solvay, Royal DSM NV, Ascend Performance Materials Inc. Huntsman, Koch industries, Royal DSM NV, Shenma Industrial Co. Ltd., Rhodia, Lanxess, Arkema

Product Type Outlook (Volume, Kilo Tons; and Revenue, USD Million; 2020-2028)

PA 6

PA 66

Others

Grade Outlook (Volume, Kilo Tons; and Chiffre d’affaires, en millions de dollars ; 2020-2028)

de qualité de fibre

de moulage par injection

de qualité

(volume, kilotonnes ; et chiffre d’affaires, en millions de dollars ; 2020-2028)

automobiles

électriques et électroniques

Films et revêtements

Machines industrielles

Autres

